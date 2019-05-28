 Росія провалила розслідування вбивства Нємцова, - ПАРЄ

Про це йдеться в спеціальній доповіді Парламентської асамблеї ради Європи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Крім цього, в ПАРЄ вказали на суперечності в показаннях основних свідків, а також на порушення в ході судового розгляду.

В організації підкреслюють, що виконавці злочину навряд чи могли вбити Нємцова без прямих вказівок або схвалення з боку влади. Відповідальність за "провал розслідування" і "відсутність довіри до справи" автор доповіді ПАРЄ покладає на главу Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна і заступника генпрокурора Віктора Гриня.

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"У завдання Парламентської асамблеї Ради Європи не входить розслідування і визначення, хто вбив Бориса Нємцова. Однак очевидно, що офіційна версія, відображена у вироку, ґрунтується на серйозних помилках розслідування і судового розгляду і не відповідає наявним доказам з багатьох фундаментальних питань", - зазначено в доповіді.

Опозиціонер Борис Нємцов був убитий біля стін Кремля 27 лютого 2015 року. У справі про вбивство засуджено п'ятьох ймовірнних виконавців. Замовників злочину не встановлено.

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