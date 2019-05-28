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Все про:Нємцов (76) ПАРЄ (431) розслідування (1496) Росія (17274) вбивство (1778)

 Росія провалила розслідування вбивства Нємцова, - ПАРЄ

Правда у справі вбивства опозиційного політика досі не встановлена. Слідчі не допитали деяких свідків і не знайшли записи з камер відеоспостереження.

Про це йдеться в спеціальній доповіді Парламентської асамблеї ради Європи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Крім цього, в ПАРЄ вказали на суперечності в показаннях основних свідків, а також на порушення в ході судового розгляду.

В організації підкреслюють, що виконавці злочину навряд чи могли вбити Нємцова без прямих вказівок або схвалення з боку влади. Відповідальність за "провал розслідування" і "відсутність довіри до справи" автор доповіді ПАРЄ покладає на главу Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна і заступника генпрокурора Віктора Гриня.

Читайте також: До Конгресу США внесли резолюцію про санкції проти причетних до вбивства Нємцова

"У завдання Парламентської асамблеї Ради Європи не входить розслідування і визначення, хто вбив Бориса Нємцова. Однак очевидно, що офіційна версія, відображена у вироку, ґрунтується на серйозних помилках розслідування і судового розгляду і не відповідає наявним доказам з багатьох фундаментальних питань", - зазначено в доповіді.

Опозиціонер Борис Нємцов був убитий біля стін Кремля 27 лютого 2015 року. У справі про вбивство засуджено п'ятьох ймовірнних виконавців. Замовників злочину не встановлено.

Також читайте: Держдепартамент США закликав РФ притягнути до суду замовників вбивства Нємцова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129394
 
 
 Топ коментарі
 
ну как дети прям: вы хотите, чтоб преступник обвинил сам себя? Россия провалила расследование убийства Немцова, - ПАСЕ - Цензор.НЕТ 7886
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А вона їм треба та правда?
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прям сейчас вижу -выходит Хуйло и говорит: я убило.. судите меня люди добрыыыйеее!
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ну как дети прям: вы хотите, чтоб преступник обвинил сам себя?
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прям сейчас вижу -выходит ***** и говорит: я убило.. судите меня люди добрыыыйеее!
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рукожопие рассеиских следоков давно известно, сравним с событиями с двумя любителями шпили-вили. Проследили всё, да и целую кучу рассеиских шпигунов раскрыли, просто по номерам паспортов.
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эти красные кроссовки, быстро скачут по асфальту
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Мені здається, що на цензорі кілька редакторів. Одні дають регулярні новини. А один сидить думає-думає, і яяяк бовкне що-небудь - краще б мовчав.
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- где пасе?
- пасет.
- где следователи?
- следуют.
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один где-то в донецке.
второй командует.
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На фоне двух самолетов убийство Немцова - это мелочь, как бы кощунственно это ни звучало. И ничего этим дебилам с ядерными гранатами не сделать...
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Кацапо-собакэн - запасайтесь вазелином: Росія провалила розслідування вбивства Нємцова, - ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6647 Росія провалила розслідування вбивства Нємцова, - ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6647 Росія провалила розслідування вбивства Нємцова, - ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6647

Росія провалила розслідування вбивства Нємцова, - ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6734
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Нямцоў - такі самы вораг і Ўкраіны, і Беларусі, як і Сталін, Гарбачоў, Ельцін, Пуцін.

Яго забойства - гэта "разборкі" міжсобку.
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Россия провалила расследование убийства Немцова , ну тут сразу все удивились Росія провалила розслідування вбивства Нємцова, - ПАРЄ - Цензор.НЕТ 2108 .пуйло ж сказало шо типа можно было не убивать Росія провалила розслідування вбивства Нємцова, - ПАРЄ - Цензор.НЕТ 8762 .
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Как она могла провалить расследование не начав его расследовать?
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Так вы и дальше целуйте рашу в задницу, ведь вам важны ее членские взносы, возможность диалога и т.д
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосія провалила розслідування вбивства Нємцова, - ПАРЄ
 
 
 
 
 
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