EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  4929  149
Матеріали за темою:
Все про:Саакашвілі Міхеіл (1219) Разумков Дмитро (56) Слуга народу (16)

 Партія "Слуга народу" не візьме Саакашвілі у список, - Разумков

Екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі після повернення в Україну не зможе балотуватися в парламент від партії "Слуга народу".

Про це лідер політсили Дмитро Разумков заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що, якщо я не помиляюся, там є обмеження. Він не може потрапити до списку якоїсь партії, тому що в рамках чинного законодавства він повинен був би прожити 5 років на території України. Він прожив 4 і, мабуть, менше, тому що цей проміжок часу теж випадає з цього часового циклу. У партійні списки або в рух по одномандатному виборчому округу не обов'язково бути членом партії, але інші обмеження відіграють важливу роль", - пояснив Разумков.

Читайте також: Зеленський буде набагато успішнішим президентом, ніж багато людей собі уявляють, - Саакашвілі

Він зазначив, що такі питання чітко прописано в законодавстві: "А прийом або неприйом того чи іншого громадянина України в ту чи іншу громадську організацію, в тому числі партію, він прописується як законодавством України, статутом та іншими нормативними документами, які розробляються тими чи іншими політичними силами в тому числі".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі подав до адміністрації Зеленського звернення про повернення громадянства України. ДОКУМЕНТ

Саакашвілі збирається повернутися до Києва завтра, 29 травня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129393
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно - Саакашвили не новое лицо....пусть три года в "95-м квартале" отработает сначала... Партия "Слуга народа" не возьмет Саакашвили в список, - Разумков - Цензор.НЕТ 7955
 показати весь коментар
 
Удивляет наивность 73%.
С какой стати артист-наркоша был прислан на планету Земля, чтобы спасти Украину?
Бабломойский - высший разум Вселенной его запустил нас защитить?
Вы хоть раз видели клована в реале, даже не на сцене? Он реально наркоша, каки его 95 братва. Раньше их офис "квартальный" в Киеве находился в здании моего дома, и ходили они жрать в суши-кафе напротив. Сколько мы с семьей не заходили туда, они там тусовались явно поддатые, с широкими зрачками и дурацким нервным ржачом, что смехом трудно назвать. А клован вечно был под кайфом и с дурацкой идиотской улыбкой и неадекватным взглядом. Он наркоша с большим стажем, а руководили им его еврейские братки-шефиры. И сейчас посматривают за ним...
Он дебил и наркоман, скоро все это поймут. Там реально за ним стоят смотрящие, он вообще не при делах. Чего стоило его видео из АТО, где его кумарило и подташнивало из-за отсутствия дозы....
(я не порохобот, если что)
 показати весь коментар
 
Саакашвили слишком толстый, проект Лифт с ним застрянет
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Ха,мабуть Бєня притуєл,коли дізнався,що без його дозволу утнули таку херню,і навставляв по самі помідори.
 показати весь коментар
 
 
такие люде в списках не нужны. они нужны при должностях. думай.
 показати весь коментар
 
В парламент не может , а Главным прокурором свободно!
 показати весь коментар
 
 
Ні,бо у Карлсона судимість не погашена.Нівізьот Мішико.Може Юля пригріє "сиротинку" волохату,але не факт
 показати весь коментар
 
 
Удивляет наивность 73%.
С какой стати артист-наркоша был прислан на планету Земля, чтобы спасти Украину?
Бабломойский - высший разум Вселенной его запустил нас защитить?
Вы хоть раз видели клована в реале, даже не на сцене? Он реально наркоша, каки его 95 братва. Раньше их офис "квартальный" в Киеве находился в здании моего дома, и ходили они жрать в суши-кафе напротив. Сколько мы с семьей не заходили туда, они там тусовались явно поддатые, с широкими зрачками и дурацким нервным ржачом, что смехом трудно назвать. А клован вечно был под кайфом и с дурацкой идиотской улыбкой и неадекватным взглядом. Он наркоша с большим стажем, а руководили им его еврейские братки-шефиры. И сейчас посматривают за ним...
Он дебил и наркоман, скоро все это поймут. Там реально за ним стоят смотрящие, он вообще не при делах. Чего стоило его видео из АТО, где его кумарило и подташнивало из-за отсутствия дозы....
(я не порохобот, если что)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порохоботина..Вы же с 20 мая-ходячие мертвяки с выбитыми зубами и вырваным жалом!! Так что вы теперь только шипите и срёте под себя))
 показати весь коментар
 
 
ну мы еще в социальный лифт Зе нагадили
 показати весь коментар
 
 
Самое большее что ты можешь - это насцать в твоём лифте
 показати весь коментар
 
Один хитрозадий вже розраховував використати Міхо в якості "тарану" і його руками "поприбирати". Тепер цей фарс повторює Зе. Він теж хитрозадий ідіот, бо "наполеончик" буде прибирати саме його в першу чергу. Така природа у грузинів...
 показати весь коментар
 
 
Пусть теперь этого грузина натравят на того армянина с рюкзаками. Получится класный "Мимино".
"Я так думаю" (с)
 показати весь коментар
 
 
Оце і є та роль провокатора, яку для Саакашвілі приготували. Після використання віддадуть його в Грузію. Партія "Слуга народу" не візьме Саакашвілі у список, - Разумков - Цензор.НЕТ 155
 показати весь коментар
 
 
А нахрена ж буратіна повернув йому громадянство?
 показати весь коментар
 
 
Бо наркоша наркошу за кілометр вічуває.
 показати весь коментар
 
 
Дійсно, але розумні вони лише для себе Партія "Слуга народу" не візьме Саакашвілі у список, - Разумков - Цензор.НЕТ 7555
 показати весь коментар
 
 
Конечно. Украсть сразу денег вкладчиков на 5.5 миллиардов долларов - да, надо быть не дураком.
 показати весь коментар
 
 
У Вас Зеленский или Разумков украл? Или Вы считаете ,что П.А не не вел переговоры с И.В ?
 показати весь коментар
 
Просто все, кто с беней имеет дело становятся успешными. Посмотри на дубинского, и других, более мелкого пошиба.
 показати весь коментар
 
Побачиш, що після приїзду в Україну Саакашвілі буде лише Бєнє до рота заглядати.
 показати весь коментар
 
 
Оказалось, без взрослых в домике ссыкотно.

Партія "Слуга народу" не візьме Саакашвілі у список, - Разумков - Цензор.НЕТ 2385
...Это не пост - это просто мысли:
"Я тоже некоторым образом причастна..."
"...и видит Бог, Пётр Алексеевич давал поводы..."
....дь!!! Меня аж передёрнуло...
Хотел я этой ........ ответить, что вы - твари продажные, бабло на имени Порошенко лопатами гребли, смешивая с грязью человека, который по 20 часов в сутки 5 лет пахал на благо страны на таком уровне профессионализма, о котором вы даже представления не имеете, на таком уровне сложности действий и ходов, который вам просто не понятен, равно как ужу полёт орла.
И теперь вам - паскудам, вдруг стало ясно, что в домике нет взрослых?
Вы творили, что хотели, не понимая, что вас охраняют, берегут ваши нервы и психику, приучая вас к демократии, тушат пожары после ваших игр со спичками, дают отпор убийцам детишек, да так, что вы даже не понимали что происходит. Изводили взрослых своими возрастными заё*ами тыча им в нос свои е*анутые детские хотелки.
Извели! Радуйтесь!!!
А штожтакович?
Почему не радуетесь?
Почему, когда взрослые ушли и дом оказался беззащитным, вы вдруг решили раскаяться?
Вперёд! Руководите!
Указывайте теперь на ошибки тех, кто пришёл вас убить, забрать ваши органы и сжечь ваш дом.
Или за это денег не предлагают?
Ваше раскаяние на*уй никому не нужно!
Вы убийство страны творили своими языками, вбивая в головы дебилов нужную врагам установку!
ВЫ!!! ВЫ!!! ВЫ!!!
.................................................
Вот такие мысли пронеслись у меня в голове, после прочтения "поста раскаяния" от некой Яхно, который гуляет по ленте...
Но я не стану их озвучивать, ведь здесь много женщин, а я при них вообще не матерюсь, а в моих мыслях сплошной мат.
Да и остыл я уже, понимая, что этих тварей продажных хоть по стенкам размажь - толку ровно ноль.
Безмозглым несть числа - найдутся другие...
 показати весь коментар
 
 
Если зе-команда рассчитывает использовать Михо в качестве цепного пса, которого они спустят на Порошенко, то скоро очень разочаруются. Лаять он будет на всех. Он из тех, кто кусает руку тех, кто его гладит.
 показати весь коментар
 
 
Что будет дальше? Михо может получить даже какой-то пост и постепенно начать наживать себе врагов... Разумков первый напросился, Беня - давно уже враг... Так же как и с Порошенко, где барыгами поначалу были Яценюк, Аваков... будет капать на мозги Зеленскому кого посадить или уволить... и когда уже все станут врагами, грузит проклянет самого Зеленского и благополучно улетит в страну легализованных наркотиков в ожидании очередной смены барыг чэсными политиками!
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПартія "Слуга народу" не візьме Саакашвілі у список, - Разумков
 
 
 
 
 
 вгору