 Партія "Слуга народу" не візьме Саакашвілі у список, - Разумков

Про це лідер політсили Дмитро Разумков заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що, якщо я не помиляюся, там є обмеження. Він не може потрапити до списку якоїсь партії, тому що в рамках чинного законодавства він повинен був би прожити 5 років на території України. Він прожив 4 і, мабуть, менше, тому що цей проміжок часу теж випадає з цього часового циклу. У партійні списки або в рух по одномандатному виборчому округу не обов'язково бути членом партії, але інші обмеження відіграють важливу роль", - пояснив Разумков.

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Він зазначив, що такі питання чітко прописано в законодавстві: "А прийом або неприйом того чи іншого громадянина України в ту чи іншу громадську організацію, в тому числі партію, він прописується як законодавством України, статутом та іншими нормативними документами, які розробляються тими чи іншими політичними силами в тому числі".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.

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Саакашвілі збирається повернутися до Києва завтра, 29 травня.