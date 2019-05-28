 Техніку для ситуаційної кімнати в АП було орендовано за особисті гроші Порошенка і зараз повернуто орендодавцеві, - Цеголко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Цеголко підкреслив: "Вся техніка для ситуаційної кімнати Президента була орендована на гроші Петра Порошенка і відповідно повернута орендодавцеві.
Жодна конфіденційна інформація на сервер не зберігалася, доступ до неї забезпечувався тільки online.
Кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях у Прикордонній службі, СБУ або Податковій.
До речі, в РНБО, де працює пан Данилюк, є ситуаційний центр, з усіма конфіденційними серверами".
кто же ентот благодетель такой, что наваривал на ПРЕЗИДЕНТЕ во время войны??
хвамилии есть??
ждем новых файлов порошенко-ликс.
уже файлы в фсб - счас разбирают - переводят с укр на рос,
а может и нет - мальдивский шпарит паруски дома.
кароче, все было подключено в госсеть,
енто был как ключик расискаго фсб в укрмир.
Пискун: треба перевірити, чи отой ракетний комплекс що прикриває Київ який нібито купив за свій рахунок Пєтя Монітор, не було взято в оренду і його вже теж комусь повернули?
Фагот Коровьев @Lucius_J_Brutus 20 мин.20 минут назад
мониторы, серверы..., ху.....я всё это. Вся Украина в аренде была, все 5 лет. У корпорации ROSHEN.
Оборудование таких помещений должно находиться под контролем военных и СБУ и никакие аренды даже не мыслимы
Жлобство проявляється у дрібницях.
"Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или Налоговой" - но врЕменные файлы, Сява, при просмотре информации на сервере создаются на локальном компе и часто тупо там хранятся. Теперь их где-то могут просматривать любопытные глаза.
За пол дня политику сменили?
Вспомнился анекдот совковых времён:
- Были у вас колебания в проведении линии Партии?
- Нет ! Колебался вместе с линией!