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 Політика України
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Все про:Адміністрація_Президента (434) Данилюк Олександр (265) Цеголко (146)

 Техніку для ситуаційної кімнати в АП було орендовано за особисті гроші Порошенка і зараз повернуто орендодавцеві, - Цеголко

Прес-секретар п'ятого президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко пояснив чому в одному з приміщень АП не виявилося техніки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Цеголко підкреслив: "Вся техніка для ситуаційної кімнати Президента була орендована на гроші Петра Порошенка і відповідно повернута орендодавцеві.

Також дивіться: Після зміни влади з ситуаційної кімнати АП винесли монітори і сервери з секретними даними, - Данилюк. ВIДЕО

Жодна конфіденційна інформація на сервер не зберігалася, доступ до неї забезпечувався тільки online.

Кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях у Прикордонній службі, СБУ або Податковій.

До речі, в РНБО, де працює пан Данилюк, є ситуаційний центр, з усіма конфіденційними серверами".

Читайте також: Все обладнання РНБО є на місці і під охороною, - Турчинов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129392
 
   
 Топ коментарі
 
Барыга Порошенко, даже вылетев с позором из президентского кресла, - продолжает позориться.
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Тепер я чув все..може барига СНБО орендував?))) Це дно дна..Цеголко ти банальний недоумок..
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Порошенко считает не только оргтехнику в администрации своей, но и весь бюджет Украины считал своим карманом.
Поэтому и воровал сколько хотел из бюджета Украины и даже из Укроронопрома с помощью своих свинарчуков (во время войны)...
Порошенко - настоящий классический мародёр, подлежащий уничтожению по законам военного времени.
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Техника для ситуационной комнаты в АП была арендована за личные деньги Порошенко и



кто же ентот благодетель такой, что наваривал на ПРЕЗИДЕНТЕ во время войны??

хвамилии есть??


ждем новых файлов порошенко-ликс.

уже файлы в фсб - счас разбирают - переводят с укр на рос,
а может и нет - мальдивский шпарит паруски дома.

кароче, все было подключено в госсеть,
енто был как ключик расискаго фсб в укрмир.





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откуда инфа что "серверы" отдали с секреткой и что за аренду платила АП ?
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Шизоид Романенко на рыговские деньги устраивает истерику
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Дебилу написали что петя платил из своего кармана, но до харьковского таксиста Юры смысл не дошел Техніку для ситуаційної кімнати в АП було орендовано за особисті гроші Порошенка і зараз повернуто орендодавцеві, - Цеголко - Цензор.НЕТ 4472
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То есть во время войны чуавки выносят аппаратуру ситуативной комнаты. Как раз то место, куда стекается оперативная информация, где принимаются решения в условиях войны. Если завтра вдруг начинается... Выдрали даже розетки, тоже арендованные?
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Киевский 🇺🇦‏ @Kieffskiy 49 мин.49 минут назад

Пискун: треба перевірити, чи отой ракетний комплекс що прикриває Київ який нібито купив за свій рахунок Пєтя Монітор, не було взято в оренду і його вже теж комусь повернули?
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Интересно, что мародеры Порошенки утырили только материальные ценности: компьютеры и мониторы из СНБО, а флаги оставили в помещении, видимо за ненужностью и невозможностью продать.
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Опа! То у наших найгібридніших ПЕреможців навіть сратегічні миздобутки виявилися арендованими? Техніку для ситуаційної кімнати в АП було орендовано за особисті гроші Порошенка і зараз повернуто орендодавцеві, - Цеголко - Цензор.НЕТ 8909
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Самій правильный ответ вот
Фагот Коровьев‏ @Lucius_J_Brutus 20 мин.20 минут назад

мониторы, серверы..., ху.....я всё это. Вся Украина в аренде была, все 5 лет. У корпорации ROSHEN.
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...а сейчас будет тупо сп.##ена ОПГ "Приват" Техніку для ситуаційної кімнати в АП було орендовано за особисті гроші Порошенка і зараз повернуто орендодавцеві, - Цеголко - Цензор.НЕТ 937
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це ж треба скільки дебільних коментарів настрочили,виявляється Порошенко поганий бо орендував техніку для організації своєї роботи за власні кошти,прийшов геній Зеленський та буде орендувати що заманеться за державні кошти налогоплатників.
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Нет это само объяснение дебильное. Это получается оборудование в самой секретной комнате государства арендовали неизвестно у кого и ему же отдали? Да в самой захудалой фирме это невозможно. Арендованные мониторы и сервера могут содержать жучки, а уж вернуть сервера в которых даже в кеше могла храниться секретная информация это уже гос измена.

Оборудование таких помещений должно находиться под контролем военных и СБУ и никакие аренды даже не мыслимы
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ви і неповинні нічого знати з цього приводу,а як організує свою роботу новий президент всі побачать.
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Если в воюющее стране президент, который кричит что он не такой как "папередники", вместо того что бы вникать в ситуацию, разбираться в делах идет на "лигу смеха"... Вы думаете ему будут интересны какие то там мониторы, какая то там информация? Да и вообще зачем ему та оргтехника, он ведь все равно собрался переезжать в новый офис.
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Тепер всі виборці президенти )))) на кожного моніторів не вистачить , поб"ються ділячи )))) правильно Порошенко зробив ! Тепер держава у кожного у смартфоні )))) Керуйте ! І не протівно )))))))
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Я пам'ятаю, Шимків в одному інтерв'ю дуже вихвалявся цією ситуаційною кімнатою, казав що це стрибок у майбутнє. От тільки він тоді не згадував, що це все оренда.
Жлобство проявляється у дрібницях.
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А от, що цікаво, кажуть, що комплекси ППО навколо столиці Порошенко ремонтував за власний рахунок, так він їх теж забере?
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А що , очко тепер жим жим ? )))) Вам же тепер нові обличчя у владі нові комплекси вже поставили ))))) без корупційної складової )))) збиватимуть усіх корупціонерів що з України тікатимуть )))))
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Пресс-секретарь не должен быть умнее своего босса.

"Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или Налоговой" - но врЕменные файлы, Сява, при просмотре информации на сервере создаются на локальном компе и часто тупо там хранятся. Теперь их где-то могут просматривать любопытные глаза.
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ЦЕНЗОР!!!!
За пол дня политику сменили?
Вспомнился анекдот совковых времён:
- Были у вас колебания в проведении линии Партии?
- Нет ! Колебался вместе с линией! Техніку для ситуаційної кімнати в АП було орендовано за особисті гроші Порошенка і зараз повернуто орендодавцеві, - Цеголко - Цензор.НЕТ 4641
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Цеголко думал, что это проканает, а для НАБУ появилась хорошая работенка, ну а у Пети, наверное, пожизненное! А Цеголко про арендатора сказать поподробней не желает?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТехніку для ситуаційної кімнати в АП було орендовано за особисті гроші Порошенка і зараз повернуто орендодавцеві, - Цеголко
 
 
 
 
 
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