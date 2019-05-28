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 Політика України, Економіка
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Все про:Адміністрація_Президента (434) економіка (273) реформи (1561) Гончарук_Олексій (1)

 Відповідатиму за блок економічного розвитку і продовження реформ, - новопризначений заступник голови АП Гончарук

Олексій Гончарук, призначений 28 травня заступником голови Адміністрації президента, відповідатиме за блок економічного розвитку і продовження реформ.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Відтепер я працюватиму в Адміністрації президента України в команді президента Володимира Зеленського. На позиції заступника глави АП. Для мене це великий виклик і велика відповідальність. У команді відповідатиму за блок економічного розвитку і продовження реформ", - повідомив він.

Гончарук також додав: "Мрію, щоб через 3 роки Україна увійшла в топ-10 рейтингу World Bank Doing Business. І зроблю все від мене залежне, щоб це відбулось".

Відповідатиму за блок економічного розвитку і продовження реформ, - новопризначений заступник голови АП Гончарук 01

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив заступником глави АП керівника "Офісу ефективного регулювання", юриста, адвоката і представника партії "Сила людей" Олексія Гончарука.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вибрали, що краще скандал, ніж тут усе завалиться", - заступник глави АП Тимошенко про призначення Богдана

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129391
 
 
 Топ коментарі
 
Порохоботы вы хотите чтобы Украина процветала, или дальше будете паскудить Зеленского и КО. Люди будут старатся, и надеюсь у них все получится, чтобы украинцы зажили нормально по европейски.
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Это тех реформ продолжение, в результате которых зубожили покупают по пол вареника? Буду отвечать за блок экономического развития и продолжение реформ, - новоназначенный замглавы АП Гончарук - Цензор.НЕТ 8028
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ПРОДОЛЖАТЬ- то же самое сказал и Данилюк с этим же словом о реформах ... Не странно ли ЗЕленчуки? что продолжать собираетесь- дела свинарчуков вами ненавистных? или реформы Порошенко?
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Зараз як накинуться... Вони люди чесні - даремно державніі кошти отримувати не хочуть. Обрешуть і загавкають зєбілів і Зєпутіна. На сттттттттарт, увага,, марш!
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ты вчитайся, этот товарищь заявил, что будет продолжать реформы, начатые при Порошенко и Гройсмане!
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гончарук по профессии юрист-БУДЕТ РУЛИТЬ экономикой,ну-ну
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Пуйлососки из Лахти-2 - ОТСМАКТИВАЙТЕ:

15:32, 28 мая 2019
Российская «Стрела» не полетит из-за Украины.



Буду отвечать за блок экономического развития и продолжение реформ, - новоназначенный замглавы АП Гончарук - Цензор.НЕТ 1В настоящее время Россия не планирует использование конверсионной ракеты «Стрела». Об этом сообщил ТАСС гендиректор и главный конструктор Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения Александр Леонов.
«В силу многих причин, в том числе связанных с кооперацией по системе управления ракеты и участием в ней предприятий Украины, использование ракет-носителей "Стрела" в ближайшее время не предполагается», - сказал специалист.»
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Гончарук также добавил: "Мечтаю, чтобы через 3 года Украина вошла в топ-10 рейтинга World Bank Doing Business. И сделаю все от меня зависящее, чтобы это произошло".

Клиника

Хотя что можно хотеть от команды обещавшей зарплаты по 4 000 евро
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оказывается,за 4 года было много полезного и здорового)))
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ну одни мечтают что бы через три года Украина вошла в топ- 10 рейтинга WorId Bank другие слепить очередную ракету с говна кому что нравится.
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И шо , таки реформы были ? Раз собираются продолжать ? А ору то ору было !
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Так реформ для бізнесу не було. Якщо так продовжувати реформи - то хіба у клуб невдах можна війти, і то можуть такого обірванця не пустити.
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а что такое реформы для бизнеса? сидишь ты дома на ФОП, смотришь порнохаб, гоняешь, и ждешь что бы государство отлистывало? в Украине нет препятствий для развития бизнеса, кроме тяжелой жопы на диване. продай свою обоссанную хрущевку за 10, купи ларек, продавай пиво и раскручивайся. проверок ноль, отчеты по электронке, до 500 тыс банки дают кредит без залога.
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ну ти тупе й тупориле. Ти з кривих мізків. Гуляй, щоб я тебе не чув, дубина.
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если примат не в состоянии четко и ясно формулировать свои мысли, смахивает на дебилизм.
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Я не можу тобі щось пояснювати, якщо ти впевнено говориш абсолютну дурість, і не червонієш. Та й навряд чи ти щось зрозумієш, бо соїми твердженнями показуєш, що взагалі нульовий у тій сфері, про яку говориш.
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что можешь мне "пояснить", серая посредственность? ))) я в школе прочел больше книг чем ты видел в жизни и по телевизору. про какую сферу ты кукарекнул, про бизнес? у меня на производстве и в офисе работает от 30 до 80 человек в разное время, в разные годы, импорт из 4 стран, экспорт в 5. ты лох.
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фу, ти вонючий нікчемний дрочун. Брат тобі Петя порошок. Гуляй своєю дорогою, і не лізь у сфери, де тебе ніхто не чекає.
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скільки років йому знадобиться, щоб "ввійти в курс"?
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Это тех реформ продолжение, в результате которых зубожили покупают по пол вареника? Буду отвечать за блок экономического развития и продолжение реформ, - новоназначенный замглавы АП Гончарук - Цензор.НЕТ 8028
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простите...не к смыслу Вашего коммента, а к слову "вареник" сразу анекдот выскочил
***
жена сразу поняла что они не удались,
когда муж одним вареником сломал ей ключицу
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ПРОДОЛЖАТЬ- то же самое сказал и Данилюк с этим же словом о реформах ... Не странно ли ЗЕленчуки? что продолжать собираетесь- дела свинарчуков вами ненавистных? или реформы Порошенко?
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Міжнародна організація «Проект по розслідуванню корупції і організованної злочинності.» опублікувала в дайджесті новин повідомлення про Президента України Володимира Зеленського.
https://timeze.livejournal.com/295.html

Краткий спойлер окружил ***** темными личностями и друзьями, марионетка Коломойского.
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Виктор Павлик и Олег Винник могут попасть в новую Раду Из новостей...
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хотят АП перенести на вертолетную площадку? а я предлагаю Раду "слуги из подворотни 69" перенести на стадион, увеличить число депутатов, включить всех шутов и клоунов, певцов и певиц, артистов и даже гримеров. ржать чернь сможет с них в 3 смены, пусть зубожилые радуются не отрываясь.
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пообщались ребятки с лидерами стран, с МВФ и как-топрийдеотся несмело тихонько им пообещать что пообещают ПРОДОЛЖАТЬ реформы ...
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"...захищатимемо все правильне і здорове, що "народилось" в Україні за 4 роки та продовжуватимемо боротись зі "схематозом" та "хабарменами" з двох фронтів".

А как же это: "последние пять лет у украинцев были украдены"???
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Порохоботы вы хотите чтобы Украина процветала, или дальше будете паскудить Зеленского и КО. Люди будут старатся, и надеюсь у них все получится, чтобы украинцы зажили нормально по европейски.
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********* озабочєни процвєтанієм України.
Ну, ну...

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ты серьёзно думаешь, что комментарии на Цензоре способны как-то сбить профессионала? пусть получится... да только не вижу предпосылок
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"Порохоботы вы хотите чтобы Украина процветала"
А что у порохоботов стояла такая задача?

Карл Волох: Та коррупция, которая сохраняется при нынешней власти (на порядок ниже, чем до 2014 года), является, во многом, вынужденной - главным образом, потому, что власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединенных путинско-олигархических информационных войск. И
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Про медведчука, как лучшего переговорщика от Украины, даже не буду искать
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Карл Волох

УЗеленские заявили, что инфант не будет выполнять люстрационный закон пока КС не признает его конституционным. То есть, 4,5 года вся страна его исполняла, а теперь верховное недоразумение само будет решать, какие законы писаны для него, а какие нет.
Правильно ли я понимаю, что после внесения в КС представления (подання) депутатов о неконституционности указа о роспуске парламента, все нежелающие могут этот указ не исполнять? Так, ЗЕбилы?
АПД. Я тут вот о чем подумал. А вот если какой-то чувак (видите, как круто я Президента копирую -К.В.) решит, что в нашем УК статья о хулиганстве неконституционная, то он может уважаемому Владимиру Александровичу в бубен зарядить - до решения конституционного суда?
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"То есть, 4,5 года вся страна его исполняла" Карл

Карл, но Луценко то, Луценко - как то же не совсем по закону. Ой да, "святая инквизиция или кАалиция" всё разрулила.
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тебе пора спать, мысли теряются. причем тут Луценко? давай еще пару тысяч фамилий из телефонной книги.
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А тебе на пенсию, Карл. Как одного из основателей закона про люстрацию ты слишком хитросделанный, да имысли у тебя путаются: воровать - да, нарушать законы под Порошенко - да, шорхаться с медведчуком -да, а вот люстрация. Или крест сними Карл или
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что бы украинцы зажили "по европейски" нужно работать, а не пиз@еть языком на диване. и вообще, чудик, ты где был в Европе ))) с какой страной равнять?
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Простите, я не понял по тексту "... и продолжения реформ" - продолжение чьих реформ?!
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та то там...в другом измерении.. параллельном нашему...))) никто не понял )))
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команда ЗЕ на разрыве , они готовятся к выборам и не хватило инструкторов 95-го , КАКИХ СЛОВ НЕ ГОВОРИТЬ новеньким назначенцам - "реформы" оставить, "ПРДОЛЖАТЬ" - вырезать нафиг! ЧУВАКИ не успевают ...
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Почитала в интернете биографию (хотя не очень много)........по ходу толковый.........
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Отже, при Зеленському будуть продовжуватися злочинні ліберальні реформи Порошенка-Гройсмана.
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От жеж, бариго-марадёрствовать и дальше будуть. )
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не только продолжать-но и углублять и усиливать)))
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Ну команда потихоньку набралась. Есть какие-то вопросы по отдельным личностям, но это даже несопоставимо с тем компроматом, который имела предыдущая команда "кум и партнёры"
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осталась уборщица с 95-го гектара..может-Министр культуры??
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Вам не лень открыть биографию назначенного политика?
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реформы надо еще углублять и углублять, шобы быстрее сменить дно на более глубокое Відповідатиму за блок економічного розвитку і продовження реформ, - новопризначений заступник голови АП Гончарук - Цензор.НЕТ 8437
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Досвідчений юрист, адвокат, магістр державного управління. Має науковий ступінь доктора філософії в галузі права. Один з провідних експертів у сфері інвестування в будівництво житла в Україні. В минулому - керуючий партнер юридичної фірми Constructive Lawyers, радник екс-міністра екології та природних ресурсів.

Короче, деребаним недра и строим!!!
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Еще один кот из мешка Бени. Відповідатиму за блок економічного розвитку і продовження реформ, - новопризначений заступник голови АП Гончарук - Цензор.НЕТ 136
https://vybory.pravda.com.ua/files/graph/syla_ludey/

Член партии «СИЛА ЛЮДЕЙ», которая появилась и финансировалась нелегально через банк Приват в 2014 году. Відповідатиму за блок економічного розвитку і продовження реформ, - новопризначений заступник голови АП Гончарук - Цензор.НЕТ 8197
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Отсрочка с запуском рынка электроэнергии грозит Украине сокращением помощи от международных финансовых организаций и политических партнеров, что может привести к развороту во внешней политике в сторону России. Об этом написала обозреватель Хелен Раш для Talk Finance.
Автор отмечает, что либерализация энергорынка имеет решающее значение для международных обязательств Украины, поскольку она является одним из положений Третьего энергопакета. Но в Украине есть лоббисты, заинтересованные в сохранении контроля рынка, среди которых близкий к новому президенту олигарх Игорь Коломойский.
"Будучи владельцем крупнейшего завода по производству ферросплавов в Европе, он заинтересован в контроле рынка электроэнергии. Заводы ферросплавов потребляют огромное количество электроэнергии. Игоря Коломойского интересуют самые низкие цены для его заводов. Это противоречит либерализации энергетического рынка, запланированной на 1 июля 2019 года. Поэтому Игорь Коломойский делает все, чтобы отложить или отменить имплементацию Европейского третьего энергетического пакета", - считает Раш.
Она полагает, что для того, чтобы перехитрить представителей ЕС, лоббисты этого решения подадут отсрочку как необходимость внесения "незначительных исправлений", в то время как истинное их намерение - торпедировать всю реформу.
"Возврат к практике государственного регулирования энергетики развяжет Коломойскому руки для реализации его далеко идущих деловых интересов. Выборочно установив более низкие цены для энергоемких компаний, он получит инструмент для корпоративного шантажа и вымогательства. На данный момент его команда заявила, что намерена получить контроль над независимым регулятором энергетики - НКРЭКУ. Для этих же целей планируется смена руководства Антимонопольного комитета, разрешение которого требуется для проведения масштабной реконфигурации энергетического и промышленного рынков", - отметила автор статьи.
Раш полагает, что последствиями таких действий, несовместимых с европейской практикой, будет сокращение сотрудничества Украины с финансовыми и политическими партнерами, что приведет к дефолту, и развороту в сторону России.
"В отчаянии руководство страны может быть вынуждено обратиться за новыми кредитами к Российской Федерации. Это не обойдется без дополнительных условий. Произойдет полярное изменение во внешней политике Украины. Усилия по европейской интеграции будут бесполезными. Это может привести к глубоким последствиям в ЕС в целом", - прогнозирует автор.
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