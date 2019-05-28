 Відповідатиму за блок економічного розвитку і продовження реформ, - новопризначений заступник голови АП Гончарук

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Відтепер я працюватиму в Адміністрації президента України в команді президента Володимира Зеленського. На позиції заступника глави АП. Для мене це великий виклик і велика відповідальність. У команді відповідатиму за блок економічного розвитку і продовження реформ", - повідомив він.
Гончарук також додав: "Мрію, щоб через 3 роки Україна увійшла в топ-10 рейтингу World Bank Doing Business. І зроблю все від мене залежне, щоб це відбулось".
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив заступником глави АП керівника "Офісу ефективного регулювання", юриста, адвоката і представника партії "Сила людей" Олексія Гончарука.
15:32, 28 мая 2019
Российская «Стрела» не полетит из-за Украины.
В настоящее время Россия не планирует использование конверсионной ракеты «Стрела». Об этом сообщил ТАСС гендиректор и главный конструктор Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения Александр Леонов.
«В силу многих причин, в том числе связанных с кооперацией по системе управления ракеты и участием в ней предприятий Украины, использование ракет-носителей "Стрела" в ближайшее время не предполагается», - сказал специалист.»
Клиника
Хотя что можно хотеть от команды обещавшей зарплаты по 4 000 евро
***
жена сразу поняла что они не удались,
когда муж одним вареником сломал ей ключицу
https://timeze.livejournal.com/295.html
Краткий спойлер окружил ***** темными личностями и друзьями, марионетка Коломойского.
А как же это: "последние пять лет у украинцев были украдены"???
Ну, ну...
А что у порохоботов стояла такая задача?
Карл Волох: Та коррупция, которая сохраняется при нынешней власти (на порядок ниже, чем до 2014 года), является, во многом, вынужденной - главным образом, потому, что власти приходится воровать, дабы на эти деньги хоть отчасти информационно и организационно противостоять атаке объединенных путинско-олигархических информационных войск. И
УЗеленские заявили, что инфант не будет выполнять люстрационный закон пока КС не признает его конституционным. То есть, 4,5 года вся страна его исполняла, а теперь верховное недоразумение само будет решать, какие законы писаны для него, а какие нет.
Правильно ли я понимаю, что после внесения в КС представления (подання) депутатов о неконституционности указа о роспуске парламента, все нежелающие могут этот указ не исполнять? Так, ЗЕбилы?
АПД. Я тут вот о чем подумал. А вот если какой-то чувак (видите, как круто я Президента копирую -К.В.) решит, что в нашем УК статья о хулиганстве неконституционная, то он может уважаемому Владимиру Александровичу в бубен зарядить - до решения конституционного суда?
Карл, но Луценко то, Луценко - как то же не совсем по закону. Ой да, "святая инквизиция или кАалиция" всё разрулила.
Короче, деребаним недра и строим!!!
https://vybory.pravda.com.ua/files/graph/syla_ludey/
Член партии «СИЛА ЛЮДЕЙ», которая появилась и финансировалась нелегально через банк Приват в 2014 году.
Автор отмечает, что либерализация энергорынка имеет решающее значение для международных обязательств Украины, поскольку она является одним из положений Третьего энергопакета. Но в Украине есть лоббисты, заинтересованные в сохранении контроля рынка, среди которых близкий к новому президенту олигарх Игорь Коломойский.
"Будучи владельцем крупнейшего завода по производству ферросплавов в Европе, он заинтересован в контроле рынка электроэнергии. Заводы ферросплавов потребляют огромное количество электроэнергии. Игоря Коломойского интересуют самые низкие цены для его заводов. Это противоречит либерализации энергетического рынка, запланированной на 1 июля 2019 года. Поэтому Игорь Коломойский делает все, чтобы отложить или отменить имплементацию Европейского третьего энергетического пакета", - считает Раш.
Она полагает, что для того, чтобы перехитрить представителей ЕС, лоббисты этого решения подадут отсрочку как необходимость внесения "незначительных исправлений", в то время как истинное их намерение - торпедировать всю реформу.
"Возврат к практике государственного регулирования энергетики развяжет Коломойскому руки для реализации его далеко идущих деловых интересов. Выборочно установив более низкие цены для энергоемких компаний, он получит инструмент для корпоративного шантажа и вымогательства. На данный момент его команда заявила, что намерена получить контроль над независимым регулятором энергетики - НКРЭКУ. Для этих же целей планируется смена руководства Антимонопольного комитета, разрешение которого требуется для проведения масштабной реконфигурации энергетического и промышленного рынков", - отметила автор статьи.
Раш полагает, что последствиями таких действий, несовместимых с европейской практикой, будет сокращение сотрудничества Украины с финансовыми и политическими партнерами, что приведет к дефолту, и развороту в сторону России.
"В отчаянии руководство страны может быть вынуждено обратиться за новыми кредитами к Российской Федерации. Это не обойдется без дополнительных условий. Произойдет полярное изменение во внешней политике Украины. Усилия по европейской интеграции будут бесполезными. Это может привести к глубоким последствиям в ЕС в целом", - прогнозирует автор.