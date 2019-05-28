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 Стіна школи обвалилася на Львівщині, травмовано 2 осіб

У селі Новини під час ремонту обвалилася стіна школи. Чоловіка і жінку, які займалися ремонтом, довелося діставати з-під завалів, їх доставили в лікарню з травмами.

Про це журналістам повідомив прес-секретар ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Обвал стався в загальноосвітній школі I-III ступенів у селі Новини Яворівського району. Чоловік і жінка, які постраждали в результаті обвалу, розбирали або ж монтували стіну, розповів Туровцев.

На місце події виїхали рятувальники, їм довелося діставати постраждалих з-під завалів. П'ятдесятирічного чоловіка і сорокатрирічну жінку доставили в Яворівську лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129390
 
 
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А ведь при Порошенко такого не было
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"Кагда, парашенка отремантируйет усе школы в Украине?"!!
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При Зеленском бакс по 27!!!!, а при Януковиче по 8 был!!!
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Ремонты начались.Хорошо хоть дети на каникулах..А Обл рада другие вопросы решаить...
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забавно как после выборов вся вата резко стала разбираться кто ответственнен за комунальную собственность в областях
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСтіна школи обвалилася на Львівщині, травмовано 2 осіб
 
 
 
 
 
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