 Все обладнання РНБО є на місці і під охороною, - Турчинов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Турчинов зазначив: "Олександр Данилюк на своїй сторінці в Фейсбуці показав відсутність комп’ютерної техніки в приміщеннях, детально не пояснивши глядачам, де відбувається ця зйомка. А у зв’язку із його призначенням Секретарем РНБО України у наших громадян може виникнути підозра, що ці проблеми стосуються Апарату РНБО. Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України (вулиця Банкова).
Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі.
Коли Олександр Данилюк потрапить на своє робоче місце в Апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися".
В ответ @ryabtchuk_roman
Питання друге и основне кто в сбу серьефікував ту секретку? Там строк+строк
@poroshenko, згідно зу "про держтаємницю", бо він як керівник органу відповідав за дотриманням доступу і допуску+строк ложкіну і райніну+строк керівнику їх секретки @ZelenskyyUa @zeteam_official
Я лично приносил на работу свои вещи, если они были нужны. Иногда за них платили, чаще нет, особенно в бюджете. Но я знаю, как это - принести на работу свое.
Ты этого не делал никогда. Надеюсь, хотя бы не воровал с работы.
ПО поводу основной темы.
Или Зеленский надеялся, что обсыраемый им Порошенко и дальше будет за свои деньги комплектовать АП?
И если вас так парит слово аренда (не зная даже ее условий), то подумайте и скажите, а что вы думаете насчет идеи Зеленского арендовать не десяток компьютеров, а целое здание АП?
Насчет аренді я все в курсе когда люди приходят на фирму и сдают в аренду машину оборудование им платят за аренду за амортизацию но когда делаю такие заявление что Ап с допуском секретной информации берет в аренду оборудование тогда зачем государственніе органі єто просто очередной зашквар ОПГ ПАП
ТОЖЕ прахрошенко АРЕНДОВАЛ????? И ТЕПЕРЬ ТОЖЕ ВЕРНУТЬ ХОЗЯИНУ НАДО???? 😂😅😂
Но поскольку он все украл, то эти деньги государственные, но очень нравятся Бене. Так нравятся, прям до дефолта.
И не надо путать сладкое с мокрым.
____________
Початок, доречі подобається. Але хочетося, щоб Вова сказав ще щось
Зрозуміло тепер, що в приміщенні РНБО - передбачено.
А в офісі апарату Президента?
Потом все вернули туда где оно и должно быть....а данилюк зраду высрал..и по стенам ее размазал....
Экс пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко прокомментировал заявление Данилюка. По словам Цеголко, вся техника из ситуационной комнаты администрации президента была арендована на средства Петра Порошенко, поэтому была возвращена владельцу, а секретной информации на ней не было.
"Вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю. Никакой конфиденциальной информации на сервере не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только on line. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой", - написал Цеголко в фейсбуке.
Так что теперь пусть Зеленский покупает это все за свои деньги.
"Барыга" - он такой, все из дому на работу.
А вот антикоррупционер - наоборот, с работы домой.
Естественно, перед возвратом серверов, секретчики уничтожают всю информацию на серверах.
Так что теперь пусть Зеленский покупает это все за свои деньги.
Хто такий Турч? Хворий на гроші. Просто Турч психічно хворий на гроші. Хоч він сам себе вважає українським "Кривавим Пастором". Що вам ще росказати?
Ах, нет! Тогда ты балабол голимый, страдающий словесным поносом. Иди лечи диарею, дядя. А заодно и мозги свои от галлюцинаций почисти.
"Фигура на этой должности просто трагикомичная. Человек прекрасно знающий все нюансы финансовых приливов и отливов, но видевший реальное наводнение только в своей шестикомнатной квартире после затопления ."
***, та що ви кажете дядьку????? Орендувати техніку для СНБО???? За власний кошт президента???? А що СНБО - це приватна компанія президента ? А хто вирішив, що на серверах немає конфіденційної інформації?
И естественно, перед возвратом серверов, секретчики уничтожают всю информацию на серверах.
Так что теперь пусть Зеленский покупает это все за свои деньги.
Стырил общие деньги - и на таксиста свалил! (с)
Треба міняти всі будівлі папєрєдніков-
прослуховує Свин з парашкою!
Памятаєте як в ссСРакі будували посольство США в маЦквабаді? Було одне веелике
вухо !
😎
Плющом обвивает синица гнездо
Кукушка шиповником строит ограду
Умный зверь своё бережет
И только от дикарей ставят охрану.
Философский стих самурая
Турчинов отметил: "Александр Данилюк на своей странице в Фейсбуке показал отсутствие компьютерной техники в помещениях, подробно не объяснив зрителям, где происходит эта съемка. А в связи с его назначением Секретарем СНБО Украины у наших граждан может возникнуть подозрение, что эти проблемы касаются аппарата СНБО. Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины (улица Банковая).
Главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме.
Когда Александр Данилюк попадет на свое рабочее место в Аппарате СНБО, он сможет в этом убедиться".Источник: https://censor.net.ua/n3129389
Данилю
Короче, прекращай флудить gj ltncrb и позориться на весь мир! А мы сделаем вид, что не заметили!
Начальник Генерального Штаба - дезертир
Секретарь Совета Национальной Безопасности - финансист
Вот она зекоманда
Розмістив жабу про переїзд до Павловки - хвилини не протримався.
А ми про Чебурнет пишемо...
Гранатырояли у них не той системы! (с)
Если он решил сделать инвентаризацию на добровольных началах, пусть заодно пробежит по туалетах.Все ли крышки целы?
Надо было цивилизовано власть принимать а не гопоту изображать, которая "всех сделает "
Компьютеры были арендованы в частном порядке и возвращены владельцу.
Очень занимательная история - как такое вообще возможно, кто и когда проверял на предмет утечки информации и т. д.
И чего лезете сюда, займитесь своим рыгоровичем.
Ау , порохоботьі !
Але ж, дійсно, він взагалі своє робоче місце знайшов або все так і блукає коридорами і кабінетами другий день?
И их не волновало что главой РНБО назначили лопуха даже не знающего где она находися, главой АП люстрированого рыга а замглавы СБУ просто клоун с квартала как и половина АП. Если для вас мониторы такая зрада то как же вы выжили глядя на етот цирК.