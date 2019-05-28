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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:Адміністрація_Президента (434) РНБО (490) Турчинов (806) Данилюк Олександр (265)

 Все обладнання РНБО є на місці і під охороною, - Турчинов

Екс-секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що все обладнання Ради, яке розташований в приміщенні РНБО (вул. Болбочана) перебуває на місці і під охороною.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Турчинов зазначив: "Олександр Данилюк на своїй сторінці в Фейсбуці показав відсутність комп’ютерної техніки в приміщеннях, детально не пояснивши глядачам, де відбувається ця зйомка. А у зв’язку із його призначенням Секретарем РНБО України у наших громадян може виникнути підозра, що ці проблеми стосуються Апарату РНБО. Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації Президента України (вулиця Банкова).

Головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі.

Коли Олександр Данилюк потрапить на своє робоче місце в Апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися".

Дивіться: Після зміни влади з ситуаційної кімнати АП винесли монітори і сервери з секретними даними, - Данилюк. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129389
 
   
 Топ коментарі
 
Все оборудование СНБО находится на месте и под охраной, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5054

ЗеМинистр по ошибке не нашел свое рабочее место?
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😂😂😂
Я так понимаю, что «новый» секретарь СНБО даже не знает где его рабочее место находится (в данном случае адрес)..... это конечно ЖЕСТЬ......
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Улыбка Чиччолины‏ @dombass_turn 27 мин.27 минут назад

В ответ @ryabtchuk_roman

Питання друге и основне кто в сбу серьефікував ту секретку? Там строк+строк @poroshenko, згідно зу "про держтаємницю", бо він як керівник органу відповідав за дотриманням доступу і допуску+строк ложкіну і райніну+строк керівнику їх секретки @ZelenskyyUa @zeteam_official
Все обладнання РНБО є на місці і під охороною, - Турчинов - Цензор.НЕТ 6943
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Я одно могу сказать.
Я лично приносил на работу свои вещи, если они были нужны. Иногда за них платили, чаще нет, особенно в бюджете. Но я знаю, как это - принести на работу свое.
Ты этого не делал никогда. Надеюсь, хотя бы не воровал с работы.

ПО поводу основной темы.

Или Зеленский надеялся, что обсыраемый им Порошенко и дальше будет за свои деньги комплектовать АП?

И если вас так парит слово аренда (не зная даже ее условий), то подумайте и скажите, а что вы думаете насчет идеи Зеленского арендовать не десяток компьютеров, а целое здание АП?
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Никого я не обсіраю как Ві пишите А Ві забіли как ПАП и вся свора обсірала Зеленского как только не назівали и Ві считаете єто нормально Вам навязали противостояние когда непатриот делает из себя большого патриота а сам грабить давайте подождем делать віводі

Насчет аренді я все в курсе когда люди приходят на фирму и сдают в аренду машину оборудование им платят за аренду за амортизацию но когда делаю такие заявление что Ап с допуском секретной информации берет в аренду оборудование тогда зачем государственніе органі єто просто очередной зашквар ОПГ ПАП
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Насчет воровства єто Ві сильно по себе не судят и не гребут всех под одну гребенку,судя из таких вісказіваний Ві немного єто делали или много Все обладнання РНБО є на місці і під охороною, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2449
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А как же 20 лярдов золотовалютного резерва?????
ТОЖЕ прахрошенко АРЕНДОВАЛ????? И ТЕПЕРЬ ТОЖЕ ВЕРНУТЬ ХОЗЯИНУ НАДО???? 😂😅😂
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Ну, если бы это были его деньги, то вернули бы.

Но поскольку он все украл, то эти деньги государственные, но очень нравятся Бене. Так нравятся, прям до дефолта.

И не надо путать сладкое с мокрым.
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В СНБО Турча було багато чого, що Турч не хоче виносити сьогодні на поверхню. І фіг з ним. Напрацьовуйте свій стиль керівництва. Головне, щоб люди бачили вашу роботу і ваш напрямок.
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Бо звинуватити попередню владу гарантовано є в чому. Але за цією ширмою звинувачень дуже хочеться подивитись перші кроки нової влади!
____________
Початок, доречі подобається. Але хочетося, щоб Вова сказав ще щось
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чтоб сказал? про Термос?или жену Ленку принимающую спереди и сзади от всех желающих???
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А тепер запитання: а такий підрозділ в АП, на Банковій, як "ситуативна кімната" - взагалі-то існує, передбачений нормативними актами?
Зрозуміло тепер, що в приміщенні РНБО - передбачено.
А в офісі апарату Президента?
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Возможно когда то и была.....возможно в СНБО делали какие то плановые ремонты...реконструкцию.....и комната была временно организована в АП...
Потом все вернули туда где оно и должно быть....а данилюк зраду высрал..и по стенам ее размазал....
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якщо людина злодій то навіть у костюмі президента буде кошельки у людей тирить бариги є бариги тьху ти і буває ж таке сміх і гріх екрани покрасти і радіть що с,,,,,в
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Оказывается Порошенко был еще и меценатом - он даже оборудовал за свои деньги рабочие комнаты в АП (правда потом всё забрал назад) )

Экс пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко прокомментировал заявление Данилюка. По словам Цеголко, вся техника из ситуационной комнаты администрации президента была арендована на средства Петра Порошенко, поэтому была возвращена владельцу, а секретной информации на ней не было.
"Вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю. Никакой конфиденциальной информации на сервере не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только on line. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой", - написал Цеголко в фейсбуке.
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Ой! Та фіг з ними! Нехай нова влада робить своє, а там колись якось щось вилізе. Знаєте? От і добре))
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Во многих организациях, да и у меня так было, сотрудники из дома приносят разное оборудование и используют в работе. Оно ставится на забалансовый учет. Естественно, когда человек уходит, то свое оборудование забирает. Это разрешается и регламентируется правилами учета.

Так что теперь пусть Зеленский покупает это все за свои деньги.
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Так вот в чем была реформаторская идея Порошенко Все обладнання РНБО є на місці і під охороною, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9829 Это как с студенческих застольях в общежитии "кто что принёс - тот то и пьёт"
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Ну, если он ПВО над Киевом оплатил, то десяток компов - просто копейки.

"Барыга" - он такой, все из дому на работу.

А вот антикоррупционер - наоборот, с работы домой.
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Практически во всех бюджетных организациях, да и у меня так было, сотрудники из дома приносят разное оборудование и используют в работе. Оно ставится на забалансовый учет. Естественно, когда человек уходит, то свое оборудование забирает. Это разрешается и регламентируется правилами учета.

Естественно, перед возвратом серверов, секретчики уничтожают всю информацию на серверах.

Так что теперь пусть Зеленский покупает это все за свои деньги.
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Порошенко? Російський шпигун. Але навіть на Лубянці йому дали погоняло - Лоліта. Уявляєте рівень поваги???
Хто такий Турч? Хворий на гроші. Просто Турч психічно хворий на гроші. Хоч він сам себе вважає українським "Кривавим Пастором". Що вам ще росказати?
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Кріль? Мерзотник звичайний. Просто мерзотник. Треба дослідити факт його прохання до регіоналів "не випускати Юлю з в'язниці". Деякі регіонали готові свідчити. Це було у 2013му.
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серверы-мелочь..ПВО Киева приобретено за деньги Пороха..тоже надо забрать..пусть Беня свое ставит
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А навіщо довічному в'язню з конфіскацією Порошекну ПВО навколо Києва у себе в камері? Тим більш, що будь яка зброя в'язням - заборонена.
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Что-что? "довічне ув'язнення з конфіскацією"? Я что-то пропустила? Был суд? Вынесли приговор? Ты лично его читал? В руках держал?
Ах, нет! Тогда ты балабол голимый, страдающий словесным поносом. Иди лечи диарею, дядя. А заодно и мозги свои от галлюцинаций почисти.
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Ване чистка не поможет, там все сносить надо...
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Характеристика Данилюка
"Фигура на этой должности просто трагикомичная. Человек прекрасно знающий все нюансы финансовых приливов и отливов, но видевший реальное наводнение только в своей шестикомнатной квартире после затопления ."
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Маски-шоу продолжаются . Под шумок этого шоу можно Украину деребанить!
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"У Порошенко заявили, что «пропавшие» сервера арендовал экс-президент за свой счет"

***, та що ви кажете дядьку????? Орендувати техніку для СНБО???? За власний кошт президента???? А що СНБО - це приватна компанія президента ? А хто вирішив, що на серверах немає конфіденційної інформації?
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Во всех бюджетных конторах используется оборудование сотрудников. И у меня так было, когда я на госслужбе был. Это оборудование ставится на забалансовый учет. Естественно, когда человек уходит, то свое оборудование забирает. Это разрешается и регламентируется правилами учета.

И естественно, перед возвратом серверов, секретчики уничтожают всю информацию на серверах.

Так что теперь пусть Зеленский покупает это все за свои деньги.
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Причем тут СНБО??? Данилюк ошибся своим рабочим кабинетом и не туда попал. Не нашли оргтехнику в администрации президента. Это как бы совсем другая структура и там главный Богдан.
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Так может это данилюк сам все и спер..?? А теперь что бы отмазаться на других валит...

Стырил общие деньги - и на таксиста свалил! (с)
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Агга , а прослуховка залишилася..
Треба міняти всі будівлі папєрєдніков-
прослуховує Свин з парашкою!
Памятаєте як в ссСРакі будували посольство США в маЦквабаді? Було одне веелике
вухо !

😎
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Все оборудование СНБО находится на месте и под охраной, - Турчинов

Плющом обвивает синица гнездо
Кукушка шиповником строит ограду
Умный зверь своё бережет

И только от дикарей ставят охрану.

Философский стих самурая
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Вся суть комманды ЗЕ - ложь, некомпетентность , дезинформацмя

Турчинов отметил: "Александр Данилюк на своей странице в Фейсбуке показал отсутствие компьютерной техники в помещениях, подробно не объяснив зрителям, где происходит эта съемка. А в связи с его назначением Секретарем СНБО Украины у наших граждан может возникнуть подозрение, что эти проблемы касаются аппарата СНБО. Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины (улица Банковая).
Главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме.
Когда Александр Данилюк попадет на свое рабочее место в Аппарате СНБО, он сможет в этом убедиться".Источник: https://censor.net.ua/n3129389


Данилю
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Головою РНБО став Данилюк, який будучи міністром фінансів блокував виділення грошей на Армію.
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Не смеши мои тапочки - все подписи, утверждения и заверения с печатью проходят через премьер-министра, то есть через Гросю! Или ты думаешь, что премьер - это просто мальчик на побегушках?
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))))) тоді по твої логіці міністр фінансів за китайського болванчика сидить.
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Зачем тогда правительству премьер, если какой-то профильный министр все решает? Про Супрун еще вспомни?
Короче, прекращай флудить gj ltncrb и позориться на весь мир! А мы сделаем вид, что не заметили! Все обладнання РНБО є на місці і під охороною, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9685
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Може Данелюк був проти, щоб нікому не потрібні річкові бронекатери "Гюрза" заводу Порошека за 18 млн. доларів кожен(що були проектом 80го року і від якого відмовились ще в СРСР)? Звісно можна було б купити того ж класу в Японії у 15(п'ятнадцять) разів дешевше. Невідомо у скільки разів японські є швидші і маневрініші.
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Ничего не понимаете в молодёжных раскладах, после хапка клёвой дури с профи ЗЕбилом, Данилюк немножечко потерялся в каком помещении находится оборудование.
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На сайте порохоботы - порохоботами, но повадки у них ольгинские судя по тому как Данилюка цитируют
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Главное чтобы Данилюк не пришел в российское посольство, подумав что там находится его рабочее место
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та в них є більш простіша комунікація через БЕНЮ
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Верховный главнокомандующий - уклонист.
Начальник Генерального Штаба - дезертир
Секретарь Совета Национальной Безопасности - финансист

Вот она зекоманда
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Зеля если ты куриную жопу не посадили за сдачу Крыма и Донбасса значит ты соучасник преступления
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Помилився в просторі трохи. З незвички. Дихнув робочою атмосферою кварталістів, і поплив...
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Звикайте. Урядовій квартал перетворили у вечірній)))
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все понятно, эта техника тоже взята в аренду Все обладнання РНБО є на місці і під охороною, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9390
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Ти ба, як оперативно працює модератор - одразу видаляє фотожаби проти Блазня та його команди... Все обладнання РНБО є на місці і під охороною, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7678

Розмістив жабу про переїзд до Павловки - хвилини не протримався.

А ми про Чебурнет пишемо... Все обладнання РНБО є на місці і під охороною, - Турчинов - Цензор.НЕТ 10000
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Только заметил? Так здесь такие же люди работают. Ты думал. что 73% Зебилов с Марса прилетели?
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обосрался Данилюк, а виноват все равно Порошенко и банда порохоботов, которые почему то до сих пор не в Ростове...
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Пєтя! Кинь! Тобі на довічному(з конфіскацією) вже не важливо, що там на носіях!!!
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Він взагалі-то монітор несе Все обладнання РНБО є на місці і під охороною, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7133 , які там хто 'носії' побачив?.. )) Я тепер не дивуюсь, що Данилюк досі не може второпати, на яку саме посаду у зекоманді його призначили, куди йому йти і що йому робити... )
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Гранаты рояли у них не той системы! (с)

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Шикарный конфуз получился! Представляю, как угрюмый Пастор апхахатался от этого олуха. Как же он ему будет все дела передавать? В голове не укладывается вся эта херня, которую вытворяют зелебобики.
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порохнявый смотри и слушай внимательно...вместе с пастором ______https://www.facebook.com/alex.danylyuk/videos/10219317618029707/
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Турчинов вежливо намекнул,что рабочее место Данилюка не в АП,и не в его компетенции проверять те комнаты. Это дело Богдана.Умают из одной мухи сделать несколько слонов Все обладнання РНБО є на місці і під охороною, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3076
Если он решил сделать инвентаризацию на добровольных началах, пусть заодно пробежит по туалетах.Все ли крышки целы? Все обладнання РНБО є на місці і під охороною, - Турчинов - Цензор.НЕТ 9154
Надо было цивилизовано власть принимать а не гопоту изображать, которая "всех сделает "
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Что имеем по факту - в воюющей стране, в АП на Банковую стекалась инфа, оперативная обстановка и аналитика СНБО.
Компьютеры были арендованы в частном порядке и возвращены владельцу.
Очень занимательная история - как такое вообще возможно, кто и когда проверял на предмет утечки информации и т. д.
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ты такой же тормоз, как и данилюк. Гуглишь карту Киева, находишь улицу Болбочана, вот там и есть новое рабочее место, а не на улице Банковой в совещательной комнате , где находились только демонстрационные мониторы.
И чего лезете сюда, займитесь своим рыгоровичем.
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Мой предыдущий коммент удали, поэтому задам вопрос по-другому: вы агент кэгэбэээээээ?
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Да не, он просто икал "1 с бухгалтерия" - не нашел, вот и расстроился...
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у пастора плохо со зрением или со слухом???? _________ https://www.facebook.com/alex.danylyuk/videos/10219317618029707/
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Дурнику пастор дав зрозуміти Данилюку де він зможе знайти відповіді на свої запитання.
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Ваша Кривавосте, ну нашо ви так дітей засмучуєте, вони вже намилилися в АП в CS по локалці зарубитися, а ви всі компи позабирали... Ніхарашо так робить. ))
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Так что теперь , Киев без ПВО остался !?
Ау , порохоботьі !
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От що буває, коли до влади приходять повні нездари. Головне - все своє невміння «звалить» на попередників. Побачите, що до кінця каденції Зе весь час буде звинувачувати Порошенко. Це і є свідчення слабкості, непрофесійності, невідповідності. Зате буде багато розмов
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Пока что бездари всё сваливают на послидовныкив. Все обладнання РНБО є на місці і під охороною, - Турчинов - Цензор.НЕТ 3175
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Судячи з коментарів, жителям російського нечорнозем'я вкрай цікава ситуація з новонародженим секретарем РНБО Данилюком.

Але ж, дійсно, він взагалі своє робоче місце знайшов або все так і блукає коридорами і кабінетами другий день?
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Спалился пастор! Узнать по видео сразу ситуационную комнату в АП может только тот, кто там постоянно заседал! Все обладнання РНБО є на місці і під охороною, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8193
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Вполне возможно - по три раза в день и по три раза ночью!
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Меня в єтой ситуации больше всего забавляет то как бомбануло и порвало в лоскуты всю зрадошваль. Им бедолагам уже так зассали глаза шо у там прям второе дыханье, - Ааа Порошенко арендовал мониторы и потом забрал а там же секретная инфа, "воюющая страна" отето все...
И их не волновало что главой РНБО назначили лопуха даже не знающего где она находися, главой АП люстрированого рыга а замглавы СБУ просто клоун с квартала как и половина АП. Если для вас мониторы такая зрада то как же вы выжили глядя на етот цирК.
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Не оправдывайся, барыгодр*чер. И тебя тоже проверят.
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