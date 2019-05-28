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 США продовжать постачати Україні зброю, - Волкер

Сполучені Штати готові співпрацювати з Україною, підтримуючи її законні оборонні потреби. Крім того, Штати відкриті для військової торгівлі.

Про це спеціальний представник Державного департаменту США щодо України Курт Волкер заявив сьогодні під час відеоконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Україна, як і будь-яка інша держава світу, має право на самооборону, це право закріплене в Хартії ООН. З певних причин попередньою адміністрацією було прийняте рішення не допомагати Україні з (розвитком) її оборонних спроможностей, зокрема бойових оборонних спроможностей. Зараз це скасовано, і США готові співпрацювати з Україною, як ми це робимо з іншими країнами, підтримуючи їх законні оборонні потреби", - наголосив Волкер.

Він нагадав, що бюджет США передбачає закордонне військове фінансування, яке затверджується Конгресом. У випадку з Україною, за його словами, таке фінансування спрямовується на постачання найнеобхіднішого обладнання, такого як протитанкові й антиснайперські системи. США будуть продовжувати консультації з Україною щодо того, якими є її законні оборонні потреби і що США можуть надати.

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"Ми також відкриті для воєнної торгівлі, коли Україна закуповує військове обладнання у Сполучених Штатах, і це нормальний курс розвитку оборонних спроможностей", - зауважив американський дипломат.

За його словами, у випадку з Україною це особливо важливо, оскільки вона зазнає нападів щодня. "Країна гостро потребує зміцнення власних оборонних спроможностей, щоб запобігти будь-якій подальшій втраті території вздовж лінії розмежування і створити умови, за яких мирні переговори будуть можливими", - додав Волкер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна зробила все, що могла, у виконанні Мінських угод, решта залежить від Росії, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129387
 
   
 Топ коментарі
 
По моим ощущениям, Волкер очень расположен к Зеленскому
Что ни говори, а личное расположение всегда, на любом уровне играет не последнюю роль
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От порошенко устала и Европа и Америка.
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Джавелин - это идеальный барьер от русских танков . Их будет больше . Кацапы , помните : один джавелин - это = один танк с экипажем .
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до тех пор, пока не начнут продавать излишнее имущество
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По моим ощущениям, Волкер очень расположен к Зеленскому
Что ни говори, а личное расположение всегда, на любом уровне играет не последнюю роль
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От порошенко устала и Европа и Америка.
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Ага, Порошенко утомил. От ***** не устала ни Европа, ни Америка.
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Ещё больше надоел
Но как Порошенко должны были убрать сами украинцы, так и ***** россияне уберут
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согласен! когда в ********* холодильник победит телевизор
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Расеяне за собой гавно не могут убрать - а ты на высшие материи их нацеливаешь США продовжать постачати Україні зброю, - Волкер - Цензор.НЕТ 7669
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Так а більше нікому. Китай і Росія зброю постачають лише для війн з США і Європою.
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забыл еще добавить: россия поставляет оружие для войны в Украине!
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Шо именно, еще два радара и 10 пеиеделанных РПГ???
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Навіть якщо в Україні не буде ПреЗЕдента, то США все ожно будуть підтримувати Україну! Тому зелеботи засуньте свої мтеодички собі в зелену дупу і радійте пермозі/зраді/зеленому комарику"!
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Джавелин - это идеальный барьер от русских танков . Их будет больше . Кацапы , помните : один джавелин - это = один танк с экипажем .
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в лугандоне уже и так кацапов в танки пендалем не загонишь! все бояться Джавелинов
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Один самолёт НАТО без оборудования и вооружения стоит около 130 млн долларов.
Для полного оснащения армии Украины вооружением, способным отразить нападение армии РФ требуется около 50 млрд долларов. Единственный выход, где взять эти деньги - повышать ввп страны и рождаемость населения.То что Киев был разграблен монголами - следствие низкой рождаемости населения в Украине и низкого ввп, который явился причиной неготовности к войне.
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Феофан Шариков , в 2014 году росийскую навалу на восток Украины отразили добровольцы . Им помогала страна - народ по 5 грн смс и консервацией , - салом и солёными огурцами . ( Участвовал в этом ) . Нападать Украина ни на кого не собиралась . США продовжать постачати Україні зброю, - Волкер - Цензор.НЕТ 6639
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Интересно , готовы кацапы к войне на чужой территории -земле сейчас ?
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отразили добровольцы

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\Не отразили. Восток и крым оккупированы.
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Отразили - Восток освобожден на 70% от захваченного. США продовжать постачати Україні зброю, - Волкер - Цензор.НЕТ 2198
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готовы сотрудничать с Украиной - всё возможно, но не факт.
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надо же устаревшую технику и оружие продавать...
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1) США нам оружие не продают,а дарят!
2) а дареному коню-в зубы не смотрят! и за то дякуем нашим друзьям и союзникам США!
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сначала узнай что такое "устаревшая техника" по нормам США
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономСША продовжать постачати Україні зброю, - Волкер
 
 
 
 
 
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