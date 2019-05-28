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Все про:Зеленський (1453) МВФ (523)

 Україна продовжує співпрацю з МВФ, - підсумок зустрічі Зеленського з місією Фонду

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з місією Міжнародного валютного фонду в Україні на чолі з Роном ван Роденом, яка перебуває в Києві. На зустрічі також були присутні Голова Національного банку України Яків Смолій та Міністр фінансів України Оксана Маркарова.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі Глави держави.

У повідомленні зазначається: "Поточна програма співпраці Stand-by була надана Україні для підтримки макрофінансової стабільності в рік виборів – президентських і парламентських.

"Співпраця триває. Міжнародний валютний фонд завжди є надійним партнером України в часи, коли ми потребуємо підтримки, і Україна зі свого боку також залишатиметься партнером, що дотримується своїх зобов’язань. На жаль, наразі ми бачимо зволікання з ухваленням реформаторських законопроектів, на які громадяни, бізнес, фінансова спільнота чекають роками. Сподіваюся, парламент нового скликання надолужить це й забезпечить підґрунтя для отримання наступного траншу фінансування від Фонду", – підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що на ухвалення рішення про розпуск Верховної Ради вплинуло декілька чинників.

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"Я вважаю, що ця Верховна Рада втратила можливість ухвалювати відповідальні рішення", – сказав він.

Президент також повідомив, що його команда розробила новий законопроект щодо відповідальності за незаконне збагачення, який поверне антикорупційним органам важливий інструмент для притягнення корупціонерів до відповідальності.

"Цього тижня ми обов’язково подамо до парламенту цей законопроект і дуже сподіваємося, що депутати його ухвалять. Але якщо цього не станеться, це буде ще одним доказом того, що це – непрацездатний парламент, – зазначив Володимир Зеленський. – Чергові вибори мали відбутися наприкінці жовтня. Тоді десь у грудні ми мали б коаліцію та новий уряд. Та громадяни й економіка не можуть стільки чекати. Без необхідних змін у нас тоді були б проблеми з Міжнародним валютним фондом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ готовий відновити співпрацю з Україною після призначення нового уряду

Зі свого боку Голова Національного банку Яків Смолій наголосив, що продовження співпраці з МВФ є вкрай важливим для підтримки фінансової стабільності в Україні.

"До кінця поточного року наша країна має сплати понад 5 мільярдів доларів США за зовнішніми та внутрішніми зобов’язаннями в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів наразі 19,3 мільярда доларів США, і цього достатньо для виконання суверенних зобов’язань. Водночас, співпраця з МВФ – це також доступ до іншого фінансування, запорука продовження структурних реформ, без яких неможливе довгострокове стійке зростання української економіки", – наголосив Яків Смолій.

"Вчасне та належне обслуговування та погашення державного боргу – запорука довіри іноземних інвесторів до України, основа репутації держави на міжнародній арені", – сказала Оксана Маркарова.

Зі свого боку представники Міжнародного валютного фонду засвідчили готовність продовжити обговорення подальшої співпраці з Україною, щойно після парламентських виборів буде сформований новий Уряд. До цього будуть постійні консультації щодо формування нового порядку денного реформ.

"Ми не бачимо перепон для співпраці. Готові після парламентських виборів, після того, як буде сформовано Уряд, негайно приїхати до Києва та продовжувати переговори щодо того, яким чином надавати нашу підтримку", – підкреслив керівник місії МВФ в Україні Рон ван Роден.

Він зазначив, що дострокові вибори до Верховної Ради є новою можливістю для пришвидшення перетворень в країні.

Також керівник місії МВФ наголосив на важливості продовження роботи антикорупційних інституцій – НАБУ, САП та Вищого антикорупційного суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129386
 
 
 Топ коментарі
 
слуга урода забыл сценарий слуги народа...
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Порохоботы нервно курят и меняют методички.
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Как ты задрал со своими методичками! Это ты меняй методички и объясняй 73% идиотов, почему Голобородько в кино был такой смелый и послал всех буржуев, а в реальности, оказывается, продолжает сотрудничать.
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Ну, ми так і зрозуміли, що для когось епоха "бідності" зкінчилася, Дмитрику.
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Это какой-то позор ,так можно в парламент не попасть .. думайТЕ...
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Ну что моряков уже освободили , стрелять перестали и договорились где то по середине?Нет? А чего?
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Стрелять украинцы перестали при Порошенко (МЫРОТВОРЦЕ). Моряков захватили при Порошенко. А от Зеленского, который только неделю при власти , уже требуют все и вся. Прям весь мир освободить от бед! УЗБАГОЙТЕСЬ, ПОРОХОБОТЫ!
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Тебе плохо когда не стреляют и ты страдаешь от этого? Не вопрос. Путин в состоянии это исправить и тебе сразу полегчает. Возможно навсегда. Наверное стоит подумать над этим или по крайней мере задуматься, хоть немного.
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Мне плохо, когда стреляет Раша, и когда гибнут наши пацаны. Когда сидеть в окопах и не включать ответку, то можно и 100 лет вести войну. Только вот в Украине мужчины не бесконечные. Иди помоги, посиди в окопах, и ни в кого не стреляй-жди, пока тебя убьют!
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Ты имеешь дело с Россией, а это серьезно, и бесконечно воевать с ней не выйдет. Поэтому и нужно было прекратить стрельбу и перевести вопрос в плоскость политики. И да, это все надолго. Конфликт Россия-Украина в разных формах и фазах активности УЖЕ продолжается лет 300. Так что говоря про 100 лет ты выглядишь избыточным оптимистом, мы уже давно перешли этот временной отрезок в сотню лет.
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Когда каждый день в новостях уже показывали и рассказывали, что наши войска все больше начали освобождать территорий, то зачем Порошенко резко начал перемирие?
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Может быть ему позвонили из Кремля и попросили остановиться иначе будут проблемы. С таким звонком можно не считаться? Нет, нельзя. И еще одно. Порох начал освобождать территории. Освобождать - вот в этом весь смысл. Он сделал все, что можно было сделать. Никто другой не сделал бы больше.
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россия всегда конечно хотела завоевать Украину, но чтобы закончить этот конфликт, то тогда должен быть не замороженный конфликт, а должен быть ПОБЕДИТЕЛЬ! Но никто уже даже 5 лет ждать не будет. Наконец-то Украина ПОХОРОНИТ Россию РАЗ и НАВСЕГДА! И это не лозунг! Это просто уже настанет.
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А лохи надеялись что будет как в кино.....что мвф зебеня пошлет в жопу...а тут опять наи.... о очередной раз.... Украина продолжает сотрудничество с МВФ, - итог встречи Зеленского с миссией Фонда - Цензор.НЕТ 4696
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Так Зеля же обещал послать в опу МВФ... Или это была Узеленскаго, а Зеля ничего никому не должен?
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Пришел искать Зраду и не нашел ее? Да, грустно, сочувствую Україна продовжує співпрацю з МВФ, - підсумок зустрічі Зеленського з місією Фонду - Цензор.НЕТ 9871
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...продолжает сотрудничество с МВФ... . Вот те на. А так дефолта хотелось. Та и слово сексуальное. Как если бы только дефолт настроил---а сперматозоиды как рванули раньше срока, та как попрут сволочи. И тут приходит уже настоящий дефолт.
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вы, это, не путайте полюцию с полицией.
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Та я и не путаю---сдержать бывает невозможно----а потом уже поздно. Хоть менты, хоть эти хвостатые....
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Сотрудничество это уже хорошо! Но когда транш будет, перед отдачей кредита или после, а то это влияет на дефолтную ситуацию? Желательно указать дату транша!
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Ну сказали же, как будет новая Рада, правительство, тогда и продолжат говорить. К Марту может и дадут.
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да ну, опять амператор здулася, а стадо говорит - да он всегда такого мнения был.
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МВФ завжди турбується про стабільний дохід для своїх клієнтів. Навіть якщо вони з року в рік відстають за економічними показниками. Треба сказати, що починаючи співробітництво з МВФ Україна зовсім не хотіла знизити життя своїх громадян, чи 50 років плентатись до ********* рівня розвитку Польщі, а може й узагалі ніколи такими темпами. Якщо МВФ не хоче задіювати ніяких своїх регуляторів стосовно цих питань в Україні - то ламаний гріш тим вимогам МВФ. Не той шлях.
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Что там чуваку с ксивой презЕдента СВФ приказал делать..?? Ядерный могильник в Чернобыльской зоне будет.,?? Лес и дальше будет ехать в Европу..??
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Сколько процентов лично в карман презЕденту на содержание партии дали..??
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МВФ это США.А Украина с США друзья.так что всё нормально
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Только у США уголовное дело на коломойшу!
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Кина не будет,порохососы
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Сначала Майдан приватизировал Правый Сектор. А теперь да, порохоботы.
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значить МВФ не побачило дій. Терпіння в них вдосталь це ж не їм потрібні кошти. Їм важливе зростання економіки, надходження податків до бюджету, платоспроможність населення. Щоби проблем із поверненням кредиту не було.
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Блин, та шо за нестыковки такие. Вся соевая бригада не смотрела слугу народа, но знают кино поцитатно. Вся соевая бригада ждала развитий событий по фильму, даже ванговала это, но идет по другому. Говорили, что по фильму-это кранты стране. Идет не так- соевые требуют шоб по фильму все было.
Напрашивается вывод-соевые хотят уничтожения Украины
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Где можно посмотреть этот список? На каком официальном сайте?
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Продовольственная и сельскохозяйственная программа Организации Объединенных Наций запросила у доноров $1,06 млрд для оказания помощи странам, где люди страдают от голода из-за конфликтов и погодных явлений. В список из 26 государств попали Украина, Афганистан, Бангладеш, Гаити, Южный Судан и Йемен.
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Это программа ООН для поставки продовольствия в зоны военных конфликтов, где у местного населения затруднен доступ к рынкам и магазинам. Программа реализовывается поблизости зоны АТО на Донбассе, куда не привозятся продукты обычными поставщиками. К "голоду" в Украине это не имеет никакого отношения. Знаю, т.к. наша фирма участвовала в тендере ООН на поставку.
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Помощь, если и будет, то пойдет кормильцам на Бамбас. Что-что, а прокормить себя Украина сможет. За Дырляндию не уверен.
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уж сколько прошу Сектантов Святаго Мифическаго Зубажиння показать мне голодающих украинцев - тишина.
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а шо ты голубь, в Польше ошиваешся - возвращайся в "сытую" Украину!
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поживи на "пенсию" в ....1497 гривен месяц!
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раскрой рот))зе!бил тебе пенсию в 4000эуро навалит)))
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ТАКУЮ "пенсию"(1497) не зеленский "придумал"!
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насрать. Отвечай за себя а не прикрывайся мифическими зубажильцами.
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знаю я такого голодающего!!!Свин Стефанчук,от Зе!посыльный в Раде))
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ватка- если бы ты читать умела, то ты бы прочитала
что Украина попала в этот список из-за Донбабве Україна продовжує співпрацю з МВФ, - підсумок зустрічі Зеленського з місією Фонду - Цензор.НЕТ 4034
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а скажи ка мне, ну например Сербия во время конфликта в Косово или та же россия(с маленькой буквы) во времена войны в Чечне, в списке была? может Грузия была? тоже нет? Украина единственная в соседстве с африканскими странами и странами изгоями типа кндр!
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не ватка- не уходи от темы разговора
судя по тому что ты хаваешь такие дешевые кацапские фейки для идиотов- то все с тобой ясно Україна продовжує співпрацю з МВФ, - підсумок зустрічі Зеленського з місією Фонду - Цензор.НЕТ 4216

Продовольственная и сельскохозяйственная программа Организации Объединенных Наций запросила у доноров $1,06 млрд для оказания помощи странам, где люди страдают от голода из-за конфликтов и погодных явлений.


В декабре 2017 года ООН просила международные организации выделить $187 млн для оказания помощи пострадавшим вследствие конфликта на Донбассе в рамках плана гуманитарного реагирования на 2018 год.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/oon-otnesla-ukrainu-k-stranam-gde-lyudi-stradayut-ot-goloda-iz-za-konfliktov-231003.html
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Ты голодный? Тогда иди работать. Сразу станет что есть. Все просто.
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опять вата постит картинки с вата-сайтов Україна продовжує співпрацю з МВФ, - підсумок зустрічі Зеленського з місією Фонду - Цензор.НЕТ 5529
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В последний месяц президентства Порошенко госдолг Украины вырос на миллиард долларов.
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А в первую неделю президентства Зеленского вырос еще на два миллиарда долларов.
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Так шо, зубожиння па-шакаладным методичкам отменяется?А как старались, как старались...
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Угу. Уже усе инвесторы убежали, гривна упала, ***** напал, армия отступает - короче полнейшая шоколадная зрада от свидетелей секты "жыття па новаму".
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подожди, мы это пророчили после того как Беня отожмет "долг" за Приват.
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Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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"зубажиння народу" - прям из масковской методички про плохие США, МВФ и акул империализьма.
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Я скажу так, если МВФ увидит что Украина дарит миллиарды Коломойскому в виде "компенсации" за Приватбанк, то про кредиты можно забыть.
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зачем нам твоя болтовня и гадание на кофейной гуще?
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тебе чтобы понять что перед тобой хавно, обязательно в него вступить?
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Та шо ж это такое прахоботы????
ЗА ОДИН ДЕНЬ ТРЕТЬЯ ЗРАДА парашенке ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ УКРАИНЫ. 😂😅😂
ШО ТО ПОШЛО НЕТАК... НЕ ПО СЦЕНАРИЮ ПОЛИТИЧЕСКОГО ТРУПА - порохаХРЯКА. 😂😅😂

ВЫ ТАМ В КОЗИН, К ,,БОГОДЕЛЬНЕ" петрушкиной УЖЕ СКОРУЮ ТО ВЫЗЫВАЙТЕ. ПУСТЬ ДЕЖУРИТ. ПУСТЬ. ОН НАМ, В ОТЛИЧИИ ОТ ВАС НАЗВАВШИХ ЕГО ПОРОХОМ ПРИ ЖИЗНИ, ЖИВОЙ НУЖЕН. ПУСТЬ ПОСИДИТ. 😂😅😂
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Какой-то идиот написал, что порохоботы методички меняют. А на самом деле все как раз наоборот. Голобородько посылал МВФ куда подальше, а как окунулся в реальность, то выяснилось, что Голобородько лох и пустышка выдуманная, ничего не имеющая с реальностью. МВФ слушаться будет. На велике на работу не ездит. РР не расстрелял из Узи. Вам надо менять методички, зюзики.
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Голобородько это персонаж из Кино. Выдуманный. И терминатор это не Шварценеггер. Ты оставшиеся 24% мозга не пропей.
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Если они персонажи, тогда кто ты? Вот в чем вопрос.
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Хм.. философский вопрос.. смотря кто ты.. если ты бот, я для тебя божественная сущность..
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Так 95% из тех 73% и голосовали за Голобородько из кино. Ты я так понял продвинутый 73 процентный, который понимает, что к чему? За что же ты голосовал тогда? За друга Зе, которого он замам главы СБУ поставил? Или за Богдана, который адвокат Каломойши? Или за Разумкова, который украинофобский рыгыонал? За преЗедента, который на украинском языке не может двух слов связать? Он даже на русском еле волочет, позорище.
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Так 95% из тех 73% и голосовали за Голобородько из кино. Ты опросы проводил?
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73% говна просто плющит))а как же расстрел Рады??а посыл в ж...пу МВФ??примчался Зе!бил с извинениями на встречу со словами-Дяденьки-простите засранца!!!
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К власти пришли зе-проФФесионалы (слуги коломойского,зрузья вовы по сцене),после парламентских выборов половина депутатов зе-коты в мешку.МВФ не будет спешить сотрудничать с зе-представителями Украины ,дефолт так дефолт , как говорил президент зе-Коломойский.
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