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Все про:РНБО (490) Данилюк Олександр (265)

 Після зміни влади з ситуаційної кімнати АП винесли монітори і сервери з секретними даними, - Данилюк. ВIДЕО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента пропали сервери з секретною інформацією.

Як передає Цензор.НЕТ, він розмістив відеозапис з пустого приміщення ситуаційного кабінету в Фейсбуці.

За його словами, як новопризначений секретар РНБО 28 травня він прийшов у ситуаційну кімнату АП, де виявив зникнення всіх моніторів і серверів.

"Все було знято під час ивлади. Ось така "цивілізована передача влади". Залишилися тільки прапори", - прокоментував побачене секретар РНБО.

Данилюк підкреслив, що на серверах була інформація про рішення, ухвалені в ситуаційній кімнаті, включно з даними з секретних джерел, які надходили захищеними каналами зв'язку.

Читайте також: Зеленський призначив Данилюка Секретарем РНБО, - указ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129385
 
   
 Топ коментарі
 
не технику а именно массив информации, все что они там 5 лет куролесили чтоб не посадили за зраду, так вот пусть мне порохоботы расскажут чем режим Януковича отличался от режима порошенка два брата воровата
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Порошенковские выплятки, как истинные мародёры, обокрали даже комнаты СНБО...
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нет. это попытка соевых свиней скрыть мыролюбство и мыролюбные перемирия.
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А, що ще можна було очікувати від агента російськіх спецслужб Порошенка і його летючого загона "панамськіх метеликів"?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПісля зміни влади з ситуаційної кімнати АП винесли монітори і сервери з секретними даними, - Данилюк. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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