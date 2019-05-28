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 Зеленський буде набагато успішнішим президентом, ніж багато людей собі уявляють, - Саакашвілі

Президент України Володимир Зеленський буде успішніший, ніж вважає частина громадян.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку 28 травня в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі.

"Мені здається, що Зеленський буде набагато успішнішим президентом, ніж багато людей собі уявляють... Мені імпонує те, що він робить", - сказав він.

За словами екс-голови ОДА, "нове покоління українських політиків виходить на політичну арену, вони мають бути успішними".

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Саакашвілі похвалив Зеленського за те, що одним із перших указів стало повернення йому українського громадянства. Таке рішення глави держави Саакашвілі назвав "рішучим кроком".

"Як мені повернули громадянство? Я просто відправив лист в Адміністрацію Президента... Просто чекав", - зазначив екс-глава ОДА.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129384
 
   
 Топ коментарі
 
Посмотрим, что он будет с крыши орать Зеленский будет намного более успешным президентом, чем многие люди себе представляют, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 4448
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" Она любит выпить и этим нужно воспользоваться ". (с)
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да нет, здесь без экгонилбензоата хорошей чистоты не обойтись.
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Напомню, что Петя тоже с Михой начинал по нормальному, назначил губернатором и т.д. Но истеричный Михо не может ни с кем поладить, так что скоро снова по крышам будет прыгать.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський буде набагато успішнішим президентом, ніж багато людей собі уявляють, - Саакашвілі
 
 
 
 
 
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