 Сторона захисту не з'явилася на суд у справі про розтрату 14 млн грн на Львівському бронетанковому заводі, наступне засідання буде наприкінці липня, - САП

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу САП, в Солом'янському районному суді міста Києва було заплановано судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням п'ятьох людей (директора ДП "Львівський бронетанковий завод", його заступника, начальника Центрального бронетанкового управління Збройних сил, керівника одного з відділів цього управління і засновника ТОВ "Булет Лайн") в розтраті бюджетних коштів при постачанні ДП "Львівський бронетанковий завод" двигунів для бронетехніки Центральному бронетанковому управлінню Збройних сил України, що завдало збитків на суму понад 14 млн гривень.

Однак вказане засідання не відбулося у зв'язку з неявкою захисників обвинувачених.

Наступне судове засідання призначено на 29 липня 2019 року.

Нагадаємо, в грудні 2015 року Міністерство оборони придбало у ДП "Львівський бронетанковий завод" двигуни для танків ЗСУ, що задіяні в АТО. Завод купив двигуни у фірми "Булет Лайн". А остання за тиждень до цього купила їх у ТОВ "Компанія Суфрієр". За даними НАБУ, двигуни були не нові, а вживані. У 2008–2009 вони вже були реалізовані на внутрішньому ринку як надлишкове майно Міністерства оборони. Сума збитків, завданих державі, оцінюється у понад 14 млн грн.

Відмовляючи у задоволенні позову, суд пояснив, що не наведено підстав для звернення НАБУ до суду з даним позовом, зокрема, не обґрунтовано, у чому конкретно полягала завідомо суперечна інтересам держави і суспільства мета укладення договору між ТОВ "Булет Лайн" і ТОВ "Компанія Суфрієр", не обґрунтовано наявності ознак корупційного діяння.

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Крім того, суд вважає, що визнання недійсним договору не матиме наслідком поновлення прав/інтересів держави та суспільства (у випадку доведення такого порушення).

Показання свідків на стадії досудового розслідування суд не визнав належними та допустимими доказами під час розгляду даної справи. Крім того, у протоколі допиту одного зі свідків йдеться, що він купив двигуни, щоб відремонтувати і всім, хто запитував, повідомляв, що двигуни були вживані. Також суд вважає, що з документів не вбачається за можливе достовірно встановити, що двигуни придбані Міноборони в ЛБТЗ були саме ті, які Міноборони продало у 2008-2009 рр. як надлишкове майно.

Слід зазначити, що в цій справі САП пред'явлено звинувачення п'яти особам: директору ДП "Львівський бронетанковий завод", його заступнику, начальнику Центрального бронетанкового управління Збройних сил, начальнику одного з відділів цього управління та засновнику ТОВ "Булет Лайн" - комерційної структури, яка брала участь у схемі.

За вчинення вищевказаних кримінальних злочинів чиновникам загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права займати відповідні посади та з конфіскацією майна.

У лютому 2019 року Господарський суд відмовив Національному антикорупційному бюро в позові про визнання недійсним договору купівлі-продажу двигунів між ТОВ "Булет Лайн" і ТОВ "Компанія Суфрієр".