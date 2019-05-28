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Все про:Лещенко (322) Слуга народу (16)

 Лещенко балотуватиметься від "Слуги народу", якщо партія буде не проти

Позафракційний депутат Сергій Лещенко балотуватиметься як кандидат від "Слуги Народу", якщо партія вирішить приймати діючих або колишніх депутатів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Громадському ТБ сказав сам депутат.

"На сьогодні в партії "Слуга Народу" тривають дискусії, чи брати колишніх депутатів, чи не брати. Відповідно, почекаю, поки ці дискусії завершаться", — сказав Лещенко.

Таке рішення депутат пояснює тим, що йому "зрозуміла не тільки ідеологія, але і світогляд" Зеленського.

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"Людина симпатична, я розумію, про що він", — пояснює Лещенко.

Депутат запевнив, що хотів би бути у партії, однак усвідомлює власну "токсичність" через заяви особистого адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані про "ворогів в оточенні Зеленського", зокрема самого Лещенка.

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На запитання, що він робитиме, якщо партія не захоче його прийняти, депутат відповів, що балотуватиметься на одному з київських мажоритарних округів.

Раніше голова виборчого штабу "Слуги Народу" Олександр Корнієнко повідомив, що колишні й діючі депутати можуть потрапити у список партії, але не можуть балотуватися на мажоритарних округах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129381
 
   
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Главное знать что от Пепы идут много партий .но разными колоннами -
1 - Партия Гнойсмана
2- Еврейская солидарность ( Порошенко )
3 - Голос ( Вакарчука )
4- РПЛ ( Ляшко ) оно уже на дотациях Пепы , Гудок отказал голубым .
Не дадим пройти тварям до Рады !
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Лещ, даже если упадет в дерьмо, сможет его изрядно подпортить.
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Каждому Лещенко по квартире на Чоколовке!
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Цікаво яке він мило використовує напевне господарське.
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Ну если Скабеева "сливной бачок" то этот "деятель" претендует на 2 в одном - быть и "толчком" и "канализацией".
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Ну он к Зе стремится по просьбе спонсора Григоришина, а в США летал за бабло Пинчука
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Принциповий хлопець, послідовний... Хоч спочатку й скаржився, що з такою зарплатнею, як у депутата, йому краще було журналізтом працювати.
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Зашёл кофе попить и заодно оформил квартиру)))
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