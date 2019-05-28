 Лещенко балотуватиметься від "Слуги народу", якщо партія буде не проти

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Громадському ТБ сказав сам депутат.

"На сьогодні в партії "Слуга Народу" тривають дискусії, чи брати колишніх депутатів, чи не брати. Відповідно, почекаю, поки ці дискусії завершаться", — сказав Лещенко.

Таке рішення депутат пояснює тим, що йому "зрозуміла не тільки ідеологія, але і світогляд" Зеленського.

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"Людина симпатична, я розумію, про що він", — пояснює Лещенко.

Депутат запевнив, що хотів би бути у партії, однак усвідомлює власну "токсичність" через заяви особистого адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані про "ворогів в оточенні Зеленського", зокрема самого Лещенка.

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На запитання, що він робитиме, якщо партія не захоче його прийняти, депутат відповів, що балотуватиметься на одному з київських мажоритарних округів.

Раніше голова виборчого штабу "Слуги Народу" Олександр Корнієнко повідомив, що колишні й діючі депутати можуть потрапити у список партії, але не можуть балотуватися на мажоритарних округах.