 Закликаю Президента зібрати СНБО для порятунку культури і перевірити діяльність Мінкульту за п'ять років, - Заболотна

Про це у відкритому зверненні до президента Володимира Зеленського написала голова Фонду гуманітарного розвитку України Наталія Заболотна.
"Останні п'ять років Міністерство культури, схоже, переслідувало єдину мету: зруйнувати всю культурну інфраструктуру держави, розпродаючи її по шматочках і знищуючи. Я закликаю Вас невідкладно звернутися до питання гуманітарної безпеки України, яку підривають зсередини українські держслужбовці", - сказано у зверненні.
Заболотна зазначила, що в 2014-2019 роках в Україні були закриті тисячі бібліотек, сільських клубів та інших культурних установ, офіційним мотивом чого була їхня нерентабельність. Натомість Міністерство культури видавало численні дозволи на будівництво багатоповерхових будинків в історичних центрах та зменшувало буферні зоні навколо видатних пам'яток культури, де раніше вести будівельні роботи було заборонено.
За її словами, наразі під загрозою зникнення та розпродажу нерухомості опинилися мистецькі школи, які під лозунгами реформування перетворюють на гуртки самодіяльності.
"Безжалісна та безкарна ампутація культурної інфраструктури є питанням національної безпеки. Україна й без того лідирує в рейтингах країн Європи з приросту наркоманії, дитячого алкоголізму, який останні роки суттєво помолодшав – нині наркодиспансери реєструють алкозалежних дітей віком з 11 років.
Усе це через відсутність гуманітарної політики в державі, яка не поспішає створювати здорову альтернативу соціальним загрозам, а навпаки – усіляко благословляє ліквідацію головного інструментарію створення культурного, високоосвіченого, ціннісного суспільства.
Я закликаю негайно скликати Раду національної безпеки і оборони України для розробки заходів з припинення того культурного геноциду, який проти нас влаштували власні держчиновники", - пише Заболотна.
Голова Фонду запропонувала ввести мораторій на ліквідацію та перепрофілізацію позашкільних культурно-освітніх, мистецьких та спортивних закладів. А також розпочати перевірку рішень Міністерства культури та культурних управлінь органів місцевої влади за період 2014-2019 років, щоб виявити масштаби розкрадань нерухомого майна і притягнути винних до кримінальної відповідальності.
"Пане Президенте, не може бути успішної економіки й адекватної політики в державі, де суспільство знаходиться під загрозою гуманітарного дефолту. Тому й має відбутися Революція Цінностей. Відкладати її – значить втратити ще одне покоління", - підкреслила Заболотна.
Нагадаємо, 7 та 8 червня у Каневі вдруге пройде міжнародний економічно-гуманітарний форум Ukrainian ID, темою якого стане "Революція цінностей".
Свинорылый мародёр в угоду пуйлу, закрывал украинские библиотеки, школы, селькие , музыкальные учреждения, итд...
ВСЁ ВЕРНО...ОТЛИЧНО СКАЗАНО ...ПОДДЕРЖИВАЮ!!! 28.05.2019 20:17
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думаю, что в Ривном это было нечто местно-ментовское. а вот блокировка петиции - это минимум шифер...
Потом замахались и выключили вообще.
Як тільки ти підеш робити))
Уничтожить нацию через уничтожение ее культуры
А раніше що заважало тобі?
🤣🤣
Юле подвинуться..
На разных языках книги, игры, ДВД с фильмами
И каждый раз как были там, там движуха, есть люди (в основном дети и подростки)
А уж гаджетов у немецких детей не меньше 😊
И отбарабанить его ч....м по роялю !
А разве туда еще кто-то ходит, правильно сделали, что закрыли.
-Х*ячечная! Это - министерство культуры.
-Шо за ху@ня?Куда делся канал "Культура"?
Педагогічна громадськість України звертається до Кабінету Міністрів України з вимогою:
скасувати наказ МКУ № 353 від 24.04.2019, запровадження якого призведе до катастрофічних наслідків, - руйнації системи мистецьких шкіл. Звертаємо увагу на те, що ця, так звана «реформа», затверджена наказом Мінкультури, запозичена у країни-агресора, від якої навіть ворог вже відмовився. Вважаємо запровадження цього наказу ідеологічною диверсією, спрямованою на знищення мистецького майбутнього України;
скасувати Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затверджене наказом Міністерства культури України від 12.07.2018 № 628, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за № 926/32378, як таке, що не відповідає основному завданню Положення: - визначення результатів педагогічної діяльності та професійного рівня педагогічних працівників.
Затверджене Положення передбачає виключно бюрократичну тяганину і створює умови для корупційних дій чиновників.
Зазначені нормативні акти погіршують та звужують конституційні права дітей на мистецьку освіту, принижують гідність педагогічних працівників мистецьких шкіл та суперечать нормам Закону України «Про освіту»,.Петиція №41/002254-19епДата початку збору підписів: 7 травня 2019 р.До кінця збору підписів залишилось: 69 днівАвтор: Темченко Юлія Сергіївна
Це ж як? РНБО зібрана - культура врятована?
the-біли всі такі імбіцили?
Родина
Заболотна мешкає в Києві. Має двох дітей (син, донька). Не одружена. З 2004 по 2014 рік перебувала в цивільному шлюбі з народним депутатом 6-го скликання Ігорем Савченком[28][29], обраний від БЮТ, після приходу до влади президента Віктора Януковича з 2010 року - член пропрезидентської коаліції, надалі - член парламентської фракції Партії регіонів. Журналісти телеканалу ТВІ у передачі «Знак Оклику» пов'язали переведення Наталії на посаду генерального директора «Мистецького арсеналу»та перехід її чоловіка у провладну фракцію[5].
Это она сказала, что на Банковой нужно открыть галерею вместо КабМина!!! Ну типа история плохая!!!! Бундестаг в Германии сидит в здании Рейхстага и ничего!!!