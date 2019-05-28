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Все про:культура (143) Заболотна (2)

 Закликаю Президента зібрати СНБО для порятунку культури і перевірити діяльність Мінкульту за п'ять років, - Заболотна

Президент має скликати Раду національної безпеки і оборони та ухвалити план порятунку культурної галузі, яку минула влада нещадно нищила.

Про це у відкритому зверненні до президента Володимира Зеленського написала голова Фонду гуманітарного розвитку України Наталія Заболотна.

"Останні п'ять років Міністерство культури, схоже, переслідувало єдину мету: зруйнувати всю культурну інфраструктуру держави, розпродаючи її по шматочках і знищуючи. Я закликаю Вас невідкладно звернутися до питання гуманітарної безпеки України, яку підривають зсередини українські держслужбовці", - сказано у зверненні.

Заболотна зазначила, що в 2014-2019 роках в Україні були закриті тисячі бібліотек, сільських клубів та інших культурних установ, офіційним мотивом чого була їхня нерентабельність. Натомість Міністерство культури видавало численні дозволи на будівництво багатоповерхових будинків в історичних центрах та зменшувало буферні зоні навколо видатних пам'яток культури, де раніше вести будівельні роботи було заборонено.

За її словами, наразі під загрозою зникнення та розпродажу нерухомості опинилися мистецькі школи, які під лозунгами реформування перетворюють на гуртки самодіяльності.

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"Безжалісна та безкарна ампутація культурної інфраструктури є питанням національної безпеки. Україна й без того лідирує в рейтингах країн Європи з приросту наркоманії, дитячого алкоголізму, який останні роки суттєво помолодшав – нині наркодиспансери реєструють алкозалежних дітей віком з 11 років.

Усе це через відсутність гуманітарної політики в державі, яка не поспішає створювати здорову альтернативу соціальним загрозам, а навпаки – усіляко благословляє ліквідацію головного інструментарію створення культурного, високоосвіченого, ціннісного суспільства.

Я закликаю негайно скликати Раду національної безпеки і оборони України для розробки заходів з припинення того культурного геноциду, який проти нас влаштували власні держчиновники", - пише Заболотна.

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Голова Фонду запропонувала ввести мораторій на ліквідацію та перепрофілізацію позашкільних культурно-освітніх, мистецьких та спортивних закладів. А також розпочати перевірку рішень Міністерства культури та культурних управлінь органів місцевої влади за період 2014-2019 років, щоб виявити масштаби розкрадань нерухомого майна і притягнути винних до кримінальної відповідальності.

"Пане Президенте, не може бути успішної економіки й адекватної політики в державі, де суспільство знаходиться під загрозою гуманітарного дефолту. Тому й має відбутися Революція Цінностей. Відкладати її – значить втратити ще одне покоління", - підкреслила Заболотна.

Нагадаємо, 7 та 8 червня у Каневі вдруге пройде міжнародний економічно-гуманітарний форум Ukrainian ID, темою якого стане "Революція цінностей".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129380
 
   
 Топ коментарі
 
оце папєрєлнікі наворотілі... руцкую культуру нада срочно спасать Призываю Президента собрать СНБО для спасения культуры и проверить деятельность Минкульта за пять лет, - Заболотная - Цензор.НЕТ 204
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шанпанзе за місяць зробить те, що пуйло зробив на росії за 10 років. Як скоро в Україні буде ЗЄнтернет? З виходом на сайт зеленого, УП та тєлєканала звєзда?

Призываю Президента собрать СНБО для спасения культуры и проверить деятельность Минкульта за пять лет, - Заболотная - Цензор.НЕТ 5140
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Советую Зеленскому все-таки повременить с возрождением культуры. Её, во-первых, на хлеб не намажешь. А во-вторых, если культурный уровень населения повысится, то хрен кто голосовать за него будет.
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оце папєрєлнікі наворотілі... руцкую культуру нада срочно спасать
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Руцкую культуру спасал ставленник пуйла Порошенко, уничтожая украинскую культуру.
Свинорылый мародёр в угоду пуйлу, закрывал украинские библиотеки, школы, селькие , музыкальные учреждения, итд...
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ВСЁ ВЕРНО...ОТЛИЧНО СКАЗАНО ...ПОДДЕРЖИВАЮ!!! Призываю Президента собрать СНБО для спасения культуры и проверить деятельность Минкульта за пять лет, - Заболотная - Цензор.НЕТ 8267
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Призываю Президента собрать Минкульт для спасения Крыма и проверить деятельность СНБО за пять лет
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шанпанзе за місяць зробить те, що пуйло зробив на росії за 10 років. Як скоро в Україні буде ЗЄнтернет? З виходом на сайт зеленого, УП та тєлєканала звєзда?

Призываю Президента собрать СНБО для спасения культуры и проверить деятельность Минкульта за пять лет, - Заболотная - Цензор.НЕТ 5140
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надо бы время отметить. чтоб потом посчитать на сколько минут зелёных хватило играть в демократию Призываю Президента собрать СНБО для спасения культуры и проверить деятельность Минкульта за пять лет, - Заболотная - Цензор.НЕТ 8050
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а когда отсечку надо было делать? Когда счетчик петиции остановили, или когда ривненских экстремистов задержали?
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главное зафиксировать факты, исторический анализ может быть делом не быстрым.
думаю, что в Ривном это было нечто местно-ментовское. а вот блокировка петиции - это минимум шифер... Закликаю Президента зібрати СНБО для порятунку культури і перевірити діяльність Мінкульту за п'ять років, - Заболотна - Цензор.НЕТ 1919
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)) интересно, его так и в школе называли?
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наверное - школьникам особо сложные ассоциации чужды, им всё смешно и весело
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мне больше нравится просто "нахманыч"
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ну это не школьное прозвище. к тому же не исключено, что в его школьные годы это отчество звучало слегка подкорректированным. вроде "михайловича" у суркиса
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Перед этим они два дня пытались откручивать счётчик, аки таксисты при совдепии.
Потом замахались и выключили вообще.
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а что они думают делать с шестьюдесятью спутниками Маска? Это же прямая угроза будущему зеленету.
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Березовець завжди все знав точно. А як не знав, або знав не точно, то брехав ще щиріше і натхненніше ніж сам Великий Шоколадний петро.
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Як скоро в Україні буде ЗЄнтернет?

Як тільки ти підеш робити))
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А как насчёт пересмотреть тарифы на коммунальные услуги, или Роттердам+ форева при любой власти? Так на куй вы нужны тогда "новые" пи..доболы
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Не может. Президент, как известно, за тарифы не отвечает. Такие дела, дружок.
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И чего распи@делись порохососы? Уже пересматривается. Или вы спецом выискиваете инфрмпосты где разговор совсем о другом? Как же хочется вашей вшивой братве нагадить обществу в душу. Бегите лучше на митинг выручать вашего брехливого царька - уже десятка два дел открыто. И каждый день открываются новые. Скоро визжать начнёте? Зарплату вам вот-вот платить будет уже некому.
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Немного странная идея, но чего не бывает в природе. Не плюйся, тем более на сайты. Это некультурно, да и монитор целее будет.
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Заболотная отметила, что в 2014-2019 годах в Украине были закрыты тысячи библиотек, сельских клубов и других культурных учреждений, официальным мотивом чего была их нерентабельность. Зато Министерство культуры выдавало многочисленные разрешения на строительство многоэтажных домов в исторических Источник: https://censor.net.ua/n3129380

Уничтожить нацию через уничтожение ее культуры
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Ну так и в чем дело? Все правильно. Ведь мы строим "страну в смартфоне"
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У нас працює бібліотека. Томики чЛєніна та інша радянська ;література;. Але при зарплатні в 8000 бібліотекарша на городі картоплю сапує.
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Свина вже всі здають на зашквар..
А раніше що заважало тобі?
🤣🤣
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В першу чергу перевірити Мінінфорполітики,скільки стець приникав і скільки шнирям соєвим перепадає з бюджетних коштів,чи платили податки з подачок,хто користувався субсидіями хай повертають назад в бюджет,це важливіше наразі
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Закрыты сельские клубы, библиотеки, так как не рентабельны? А разве это не дело местных властей их поддерживать? Ведь централизация уже давно работает и деньги остаются на местах.
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Вот и молодое поколение борцов с "геноцидами".
Юле подвинуться..
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В чем-то эта тетенька права (закрытие библиотек)........., НО тогда будет все идти в разрез с «планами» Зеленского и его «команды», которые хотят все через смартфон=>интернет делать/решать..........да и сегодняшняя генерация к сожалению - «дети-гаджеты», которые слово КНИГА скоро будут только с ФБ ассоциировать.......
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Гаджеты не отменяют книги. В Бонне живет немногим больше 300 тыс. В каждом районе библиотека
На разных языках книги, игры, ДВД с фильмами
И каждый раз как были там, там движуха, есть люди (в основном дети и подростки)

А уж гаджетов у немецких детей не меньше 😊
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У нас в Gemeinde тоже библиотека есть + школьная и согласна с Вами........., НО я наблюдаю детей соседки (двое подростки) они в библиотеку ходят если что-то для школы нужно, остальное из интернета........
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И все должно развиваться точь-в-точь по твоим планам, изложенным точь-в-точь твоими же словами. Ты верно у нас светоч культуры и интеллектуальный эталон нации. Давай тогда поговорим о том, что ты лично прочитала за последний год.
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Президент должен созвать Совет национальной безопасности и обороны для для спасения культуры ........ блондинко....

И отбарабанить его ч....м по роялю !
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Советую Зеленскому все-таки повременить с возрождением культуры. Её, во-первых, на хлеб не намажешь. А во-вторых, если культурный уровень населения повысится, то хрен кто голосовать за него будет.
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Это правда, больше культуры - меньше зебилов. Но переживать не стоит. Культуры больше не станет, соответственно и рейтинг скомороха не пострадает.
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А-ха-ха.. Автор "Сватів" бу де рятувати українську культуру..
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Заболотная отметила, что в 2014-2019 годах в Украине были закрыты тысячи библиотек, сельских клубов и других культурных учреждений, официальным мотивом чего была их нерентабельность.

А разве туда еще кто-то ходит, правильно сделали, что закрыли.
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Закрыть нужно это министерство как и многие другие, у нас штат управленцев разного рода неподъемный для бюджета. В Америке нет министерства культуры и министерства молоди и спорта, зато спорт есть.
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В Америці все знаходиться в досить стійкому положенні. Тому вони можуть собі багато дозволити. Навіть клоуна-президента. На відміну від нас.
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Нічого особистого, просто - хто ця шльондра?
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- Алло, это - прачечная?
-Х*ячечная! Это - министерство культуры.
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Звонок оператору кабельного ТВ:
-Шо за ху@ня?Куда делся канал "Культура"?
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я этот скриншот себе пересохранил, то есть оригинал не я делал.
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якась маячня. За останні 5 років так розвивали українську культуру, що тих безглуздих потуг навіть відверто нудило. Навіть тою культурою прикривали усі лінощі й корупцію, аби лише красти не заважали.
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Она такая умная, что может и министром культуры ещё стать.
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Лучше Вакарчука на этот пост не найти.
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Вопль старой простигосподи шЛяшко на канале мертвечука - говорит, что у него ещё есть Порох в пороховницах, для борьбы с Зеленским.
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Похер в похеровницах и ягоды в ягодицах
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ПРИЗЫВАЮ РАЗОГНАТЬ МИНКУЛЬТ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ И НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ ВСПОМИНАТЬ ОБ ЭТОЙ БЕСПОЛЕЗНОЙ ОТРЫЖКЕ СОВКА.
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Лучше не призывай- просто отнеси заяву с фактами в ГБР, НАБУ и САП
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Я думаю половина картин ,книг всяких исторических ценностей уже давно нет в Украине в испаниии на хатке преза и его любимой
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Педагоги собирают подписи под петицией, размещенной на сайте Кабмина, об отмене указа Министерства культуры о реорганизации музыкальных школ и всех школ искусств в Украине, который был подписан 24 апреля 2019 года.Согласно указа, эти учебные заведения должны перейти на самоокупаемость. Педагоги обеспокоены тем, что это приведет к повышению оплаты, которую вносят ученики за занятия. Если сейчас обучение в музыкальной школе ежемесячно обходится родителям в 200-300 грн, то после реорганизации эта сумма может катастрофически вырасти - до 3-8 тысяч грн в месяц.Также педагоги сетуют на запланированное сокращение уроков: по специальности до 1 в неделю и 1 урок по сольфеджио. А в младших классах и вовсе хотят отменить уроки вокала и театрального искусства.В свою очередь учителя будут гораздо больше заполнять документации и проходить дополнительные подтверждения своего художественного уровня.По мнению педагогов, эти нововведения приведут к уничтожению детского художественного образования в Украине.Петиция была опубликована еще 7 мая. За две недели ее подписали почти 9 тысяч человек. А для рассмотрения документа Кабмином необходимо собрать 25 тысяч подписей. Как указано на сайте Кабмина, на сбор подписей под этой петицией есть еще 77 дней.Стоит отметить, что педагоги отчаяно пытаются активизировать украинцев на поддержку петиции. В частности, в учебных заведениях раздают листовки с призывом проголосовать.Ранее в Сети возмутились, как на Закарпатье музыкальную школу превратили в мусорную свалку.
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НАКАЗ ВІД 24 КВІТНЯ 2019 Р. № 352 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЕЛЕМЕНТАРНОГО ПІДРІВНЯ ПОЧАТКОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ"
Педагогічна громадськість України звертається до Кабінету Міністрів України з вимогою:
скасувати наказ МКУ № 353 від 24.04.2019, запровадження якого призведе до катастрофічних наслідків, - руйнації системи мистецьких шкіл. Звертаємо увагу на те, що ця, так звана «реформа», затверджена наказом Мінкультури, запозичена у країни-агресора, від якої навіть ворог вже відмовився. Вважаємо запровадження цього наказу ідеологічною диверсією, спрямованою на знищення мистецького майбутнього України;
скасувати Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затверджене наказом Міністерства культури України від 12.07.2018 № 628, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за № 926/32378, як таке, що не відповідає основному завданню Положення: - визначення результатів педагогічної діяльності та професійного рівня педагогічних працівників.
Затверджене Положення передбачає виключно бюрократичну тяганину і створює умови для корупційних дій чиновників.
Зазначені нормативні акти погіршують та звужують конституційні права дітей на мистецьку освіту, принижують гідність педагогічних працівників мистецьких шкіл та суперечать нормам Закону України «Про освіту»,.Петиція №41/002254-19епДата початку збору підписів: 7 травня 2019 р.До кінця збору підписів залишилось: 69 днівАвтор: Темченко Юлія СергіївнаЗакликаю Президента зібрати СНБО для порятунку культури і перевірити діяльність Мінкульту за п'ять років, - Заболотна - Цензор.НЕТ 9407
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насправді - перевіряти треба діяльність ВСЬОГО уряду , що був при владі останні 5 років !
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Вот лицо "дермакратического зеленского", биогафия типичная!
Родина
Заболотна мешкає в Києві. Має двох дітей (син, донька). Не одружена. З 2004 по 2014 рік перебувала в цивільному шлюбі з народним депутатом 6-го скликання Ігорем Савченком[28][29], обраний від БЮТ, після приходу до влади президента Віктора Януковича з 2010 року - член пропрезидентської коаліції, надалі - член парламентської фракції Партії регіонів. Журналісти телеканалу ТВІ у передачі «Знак Оклику» пов'язали переведення Наталії на посаду генерального директора «Мистецького арсеналу»та перехід її чоловіка у провладну фракцію[5].

Это она сказала, что на Банковой нужно открыть галерею вместо КабМина!!! Ну типа история плохая!!!! Бундестаг в Германии сидит в здании Рейхстага и ничего!!!
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порохоботы, вместо того, чтобы гадить, лучше поддержите петицию выше от Natalia Klefas. Или вы считаете, что вместо музыкальных школ для детей выгоднее содержать СИЗО?
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Тихо шифером шурша крьіша едет не спеша.
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Сделать для спасения культуры больше, чем уже было сделано одной увертюрой на рояле? Невозможно. … Разве что аранжировочку под орган и приурочить к зарубежному визиту. Впрочем, латыши могут с таким и не пустить, а вот Макрон свой парень. Когда там открытие Нотр-Дам…. прости меня господи.
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"Когда я слышу слово "культура", я хватаюсь за пистолет" ----- не удивлюсь, если плакат с этой знаменитой фразой висит в кабинете вице-премьера по гуманитарным вопросам В.Кириленко.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗакликаю Президента зібрати СНБО для порятунку культури і перевірити діяльність Мінкульту за п'ять років, - Заболотна
 
 
 
 
 
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