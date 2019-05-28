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Все про:громадянство (535) Саакашвілі Міхеіл (1219) Тимошенко (2453)

 "Справедливість відновлено", - Тимошенко про повернення Саакашвілі громадянства

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко назвала повернення колишньому главі Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі громадянства України відновленням справедливості.

Про це вона написала в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Казала тоді, скажу і зараз: позбавлення Міхеіла Саакашвілі українського громадянства було політичною помстою з боку Петра Порошенка. Правове свавілля і кричуща несправедливість", - написала Тимошенко.

"Але ми з вами знаємо, що справедливість є, за неї варто боротися! Рада, що сьогодні справедливість відновлено, і Mikheil Saakashvili знову - громадянин України. Вітаю!" - підсумувала політик.

Справедливість відновлено, - Тимошенко про повернення Саакашвілі громадянства 01

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Публікацію Тимошенко супроводила своєю фотографією з Саакашвілі.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129378
 
   
 Топ коментарі
 
Теперь его первым списком в бьюткивщину...вместо гади....и процент рейтинга попрет.... "Справедливость восстановлена", - Тимошенко о возвращении Саакашвили гражданства - Цензор.НЕТ 1412
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Порошенко срочно вывозит вещи: что происходит?
гражданин Порошенко фактически не живет в своем замке в селе Козине, поскольку с дня на день там должны начаться обыски
Подозреваемый в тяжких преступлениях против государственности и народа Украины гражданин Порошенко начал срочно вывозить свои вещи из «5 элемента» и офиса расположенного в центре Киева.
Наши осведомленные источники сообщают, что охранники и обслуживающий персонал гражданина Порошенко по ночам и в дневное время спешно вывозят документацию в коробках.
Также сообщается, что гр. Петр Порошенко фактически не живет в своем замке в селе Козине, поскольку с дня на день там должны быть обыски.
Настоящее место нахождения гражданина Порошенко не известно.
Обращаемся к представителям СБУ и правоохранительным органам Украины с настоятельной просьбой не допустить уничтожения улик преступлений гр. Порошенко.
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Я его хату в Козине не видел но её хатынку на Козинке видел когда в Киеве работал,сразу возле хатынки некого Живаго . Ты бы хоть думал головой шо пишешь хоть чуть чуть
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А знаете что самое интересное... ***** месяц назад дал совет Зе вернуть что гражданство Саакашвили, ну что бы была восстановлена справедливость.(можете погуглить,кто не верит) Зе видать послушался и Юля запела про справедливость
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Не страшно, правильный ответ содержится в самом вопросе.
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А знаете что самое интересное, мне лично похер что кому и когда говрил/не говорил. Я к примеру с самого начала считал незаконным лишение Саакашвили украинского гражданства. Если допустить, что были нарушения при его предоставлении, то в первую очередь должны были понести наказание те кто готовил документы на гражданство. А этого не произошло. Никогда, никто и нигде не имеет права лишать украинца гражданства по своему личному усмотрению. Какой бы там он не был бы самым распотужным президентом.
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Зеленский собирает вокруг себя открытых врагов России, таких, например, как Саакашвили и выгоняет явных друзей Путина, таких как Медведчук.
Петр Алексеевич Порошенко почему-то делал наоборот.
Но кремлевская марионетка - Зеленский, да, члены клуба "0,25%"?
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Мародёр Порошенко лично назначил кума пуйла Медведчука своим представителем в Минске, по указке пуйла...
Марионетка пуйла Порошенко подписал минскую капитуляцию пуйлу...
Марионетка пуйла Порошенко спонсировал и продолжает спонсировать убийства украинских воинов на фронете, платя налоги в бюджет рашки со своей липецкой фабрики.
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Зараз маріонетка коломойського все виправить
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не тебе кацапу, служившему ставленнику пуйла Порошенко, судить о других.
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Я з Івано-Франківська. Я знаю своє коріння від кінця 18 ст. І крові твоїх смердючих предків там не замішано.
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Франик Львiв з тобою, курва, завжди .
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Хорош трундеть, давай через год хотя бы напишешь шоб реально видно хоть шото было
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Слава Богу. Я всегда верил что рано или поздно справедливость в отношении украинца Мишико восторжествует. Никому никто не давал права гнобить украинца в его стране.
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Юля, а чому ти не голосувала за визнання Росії агресором, коли вона на Грузію напала в 2008 році?
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ставленник пуйла Порошенко запретил на официальном уровне признавать войну войной а рашку агрессором, которая напала на Украину...
Мародёр Порошенко не только не признал нападения рашки на Украину но и продолжал торговать с агрессором рашкой, на крови украинских солдат.
Ставленник пуйла Порошенко запретил разрывать дипотношения с агрессором рашкой. тем самым давая понять , что рашка для него не агрессор... Ибо с оккупантами не имеют дипотношений.
сосунок пуйла Порошенко даже не захотел ввести визовый режим с агрессором рашкой.
Липецкая фабрика ему дороже Украины.
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Слухай, ти оце з голови написав, чи тобі хтось розказав ?
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А хіба я не правий? А хіхоньки з пуйлом, коли Росія бомбила Грузію?
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Ой яка лицимірка жЮлька, скоро Саакашвілі почне мочить всю сімью: беню і беніЮматір, я думаю і Зе перепаде
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ой дура ти калясочна! він тебе з лабуденами з'їсть!
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Тут був один, теревенив про українського гетьмана...
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Справедливость будет восстановлена, когда Саака будет посажен в тюрьму на положенный срок грузинским народом за все свои преступления в Грузии.
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прийде час і міхо посадять на літак і повернуть назад в нідерланди
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А чим він тобі мішає, дебіл? Чи ти просто так, сернути, мозгів то нема...
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як жулька пукан рве в премєри "Справедливість відновлено", - Тимошенко про повернення Саакашвілі громадянства - Цензор.НЕТ 3890 , всім встигає
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Соя активно використовує кацапські напрацювання проти Юлькі. Це, так типово для сої.
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Я лублу Юлю, як Ларису Ивановну, знаете за шо?

за нос, она его всегда по ветру держит...
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Меняем йулию тимошенко на 2 коробки 338 ml и 4 коробки 308 win для пацанов, торг уместен.
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На відміну від Поці Поросьонко Юлька має перспективу.
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справедливість, відносно карлсона, повинна відбутись у Грузії... тре було його туди відправляти, а не до Амстердаму, траву палити...
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