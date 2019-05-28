 "Справедливість відновлено", - Тимошенко про повернення Саакашвілі громадянства

Про це вона написала в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Казала тоді, скажу і зараз: позбавлення Міхеіла Саакашвілі українського громадянства було політичною помстою з боку Петра Порошенка. Правове свавілля і кричуща несправедливість", - написала Тимошенко.
"Але ми з вами знаємо, що справедливість є, за неї варто боротися! Рада, що сьогодні справедливість відновлено, і Mikheil Saakashvili знову - громадянин України. Вітаю!" - підсумувала політик.
Публікацію Тимошенко супроводила своєю фотографією з Саакашвілі.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.
гражданин Порошенко фактически не живет в своем замке в селе Козине, поскольку с дня на день там должны начаться обыски
Подозреваемый в тяжких преступлениях против государственности и народа Украины гражданин Порошенко начал срочно вывозить свои вещи из «5 элемента» и офиса расположенного в центре Киева.
Наши осведомленные источники сообщают, что охранники и обслуживающий персонал гражданина Порошенко по ночам и в дневное время спешно вывозят документацию в коробках.
Также сообщается, что гр. Петр Порошенко фактически не живет в своем замке в селе Козине, поскольку с дня на день там должны быть обыски.
Настоящее место нахождения гражданина Порошенко не известно.
Обращаемся к представителям СБУ и правоохранительным органам Украины с настоятельной просьбой не допустить уничтожения улик преступлений гр. Порошенко.
Петр Алексеевич Порошенко почему-то делал наоборот.
Но кремлевская марионетка - Зеленский, да, члены клуба "0,25%"?
Марионетка пуйла Порошенко подписал минскую капитуляцию пуйлу...
Марионетка пуйла Порошенко спонсировал и продолжает спонсировать убийства украинских воинов на фронете, платя налоги в бюджет рашки со своей липецкой фабрики.
Мародёр Порошенко не только не признал нападения рашки на Украину но и продолжал торговать с агрессором рашкой, на крови украинских солдат.
Ставленник пуйла Порошенко запретил разрывать дипотношения с агрессором рашкой. тем самым давая понять , что рашка для него не агрессор... Ибо с оккупантами не имеют дипотношений.
сосунок пуйла Порошенко даже не захотел ввести визовый режим с агрессором рашкой.
Липецкая фабрика ему дороже Украины.
за нос, она его всегда по ветру держит...