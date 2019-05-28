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Все про:законопроект (662) Данилюк (52) незаконне збагачення (41)

 Секретар РНБО: Законопроект про покарання за незаконне збагачення сьогодні мають узгодити з міжнародними партнерами

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Данилюк заявив, що найближчим часом президент України Володимир Зеленський подасть до парламенту законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Перше і головне на цьому етапі - це ухвалення закону, який поверне кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. (...) Президент Зеленський найближчим часом подасть цей законопроект до Верховної Ради. Саме його команда розробила такий проект. Сподіваюся, сьогодні його буде остаточно узгоджено з нашими міжнародними партнерами і подано до ВР для ухвалення відповідних рішень", - сказав він.

Нагадаємо, 27 лютого Конституційний суд України оприлюднив рішення про визнання неконституційною статті 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

КС дійшов висновку, що ст. 368-2 не відповідає "вимогам чіткості, точності та однозначності, тому суперечить юридичній визначеності як складовій принципу верховенства права, закріпленого в статті 8 Конституції України".

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Конституційний суд вказав, що конституційні приписи щодо презумпції невинуватості і неприпустимість притягнення особи до відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів мають застосовуватися рівною мірою до всіх осіб. Конституція України не допускає звуження або скасування цих гарантій щодо окремих категорій осіб.

У Європейському Союзі спростували доводи КС про цю статтю. Пізніше країни G7 закликали Україну повернути відповідальність за незаконне збагачення.

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект, який мав відновити цю статтю в іншій редакції.

У свою чергу народні депутати подали понад 10 альтернативних ініціатив.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129377
 
   
 Топ коментарі
 
Свєжєіспєчонний задрот соєвий,почитай навіщо взагалі СНБО і закони про нього.Там немає про тримати свинарчука в перших заступниках та кришувати мародерство в укроборонпромі, начепити форму та берет і пафосно надувати щоки і обовязково раз на місяць виступити.путін нападьот.Там широкий спектр відповідальності та повноважень,тому він і називається Безпека та Оборона.Дебили плять
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Якими нах ракетами,ти ж не знаєш,що найуспішна та переспективна ракетна программа "Сапсан",була зірвана якраз турчиновим,і тетерук ще один кремлівський шпиг не вилазить з Южмаша,перешкоджаючи подальшій розробці.Вам дебілам достаньо "Ураган" показати,та сказати,шо полетіла нова ракета і ви вже мокрі
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Зеленский распоясался не на шутку . Такие законы подавать - верная угроза стабильности и процветанию коррупции в Украине . Не патриот
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а разве СНБО этим должно заниматься?
Разве не обороной и безопасностью?
Секретарь СНБО: Законопроект о наказании за незаконное обогащение сегодня должны согласовать с международными партнерами - Цензор.НЕТ 1616
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ты и митяй вовнянко неадекваты, факт！
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Найбільша внутрішня небезпека - Корупція. Тому й саме цим займається секретар РНБО.
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Неа, не посадят его, отмажется...как у нас все и делается))
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Секретарь СНБО: Законопроект о наказании за незаконное обогащение сегодня должны согласовать с международными партнерами - Цензор.НЕТ 3191Hellis‏ @13Hellis_13 4 мин.4 минуты назад
команда Покемона назначила Данилюка секретарем РНБО.
Данилюк: мы подготовим новый план по сотрудничеству с МВФ... Главное - вернуть верховенство Права... млеать!
Эти покемончики хоть понимают, какие должности получают?
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Свєжєіспєчонний задрот соєвий,почитай навіщо взагалі СНБО і закони про нього.Там немає про тримати свинарчука в перших заступниках та кришувати мародерство в укроборонпромі, начепити форму та берет і пафосно надувати щоки і обовязково раз на місяць виступити.путін нападьот.Там широкий спектр відповідальності та повноважень,тому він і називається Безпека та Оборона.Дебили плять
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Garsia UA - понятно...

Значит Пастор херьней страдал...
Занимался ракетами всякими и оборонкой только...
Не понимал круг своих задач...
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Якими нах ракетами,ти ж не знаєш,що найуспішна та переспективна ракетна программа "Сапсан",була зірвана якраз турчиновим,і тетерук ще один кремлівський шпиг не вилазить з Южмаша,перешкоджаючи подальшій розробці.Вам дебілам достаньо "Ураган" показати,та сказати,шо полетіла нова ракета і ви вже мокрі
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Урод, ты как называешь президента, который не крал со Свинарчуками? или может у Зе заводики в Липецке или Севастополе?
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Зеленский распоясался не на шутку . Такие законы подавать - верная угроза стабильности и процветанию коррупции в Украине . Не патриот
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Будка завалиця...пуцянападє...дЄфолтнастанє.....Горебіда!!!!
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НУ И СЛАВНЕНЬКО..! ПОДДЕРЖИВАЮ! ПОРА САДИТЬ ВСЮ ВОРОВСКУЮ СВОЛОЧЬ..ПУСТЬ НАВОРОВАННЫЕ ДЕНЬГИ У НАРОДА ИМ ПОКАЖУТСЯ ,ЧЕРЕПКАМИ С МУЛЬТИКА ...ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА! Секретарь СНБО: Законопроект о наказании за незаконное обогащение сегодня должны согласовать с международными партнерами - Цензор.НЕТ 2727
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ВАЖНО: Солдаты рассказали Зеленскому всю правду о Порошенко. Опубликованы фото
Зеленский посетил пост наблюдения и блиндаж, который от позиции врага отделяют примерно 400 метров
Как сообщалось вчера, Президент Украины посетил линию фронта и был просто шокирован условиями в которых живут солдаты Вооруженных Сил Украины.
Наши бойцы рассказали Президенту всю правду о том, как Порошенко «покращувал» армию по телеканалу Прямой, а на деле просто забыл о бойцах на передовой.Секретарь СНБО: Законопроект о наказании за незаконное обогащение сегодня должны согласовать с международными партнерами - Цензор.НЕТ 9484Владимир Зеленский в зоне АТО
Узнавая о бытовых условиях жизни солдат, Зеленского шокировало, что умывальник в боевой части находится на улице в заросшей траве, а в так называемой ванной комнате, где явно царит антисанитария, все покрыто ржавчиной, плесенью и невероятной вонью.
Ремонт в казарме проводился еще во времена Хрущева, хотя Порошенко врал народу Украины, что он «покращил» и эту боевую часть.Секретарь СНБО: Законопроект о наказании за незаконное обогащение сегодня должны согласовать с международными партнерами - Цензор.НЕТ 9484Зеленский на передовой
В спальнях военных президент Украины указал на качество так называемых «кроватей», которые рассыпались на глазах. Многие солдаты и вовсе спали на поддонах.Секретарь СНБО: Законопроект о наказании за незаконное обогащение сегодня должны согласовать с международными партнерами - Цензор.НЕТ 9484Зеленский встретился с солдатами ВСУ
Также Президент обратил внимание на разбитое еще в 2015-м году окно, которое так и не отремонтировали, и на бойлер, который находится рядом с постелью солдата Вооруженных сил Украины.
После осмотра Зеленский заявил, что обеспечение военных находится на свинском уровне, отметив, что «условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», а не скотскими.
Солдаты Вооруженных Сил Украины прямо заявляли Президенту Украины, что 5 лет они слышали только вранье. Им врали командиры, им врал Порошенко.Секретарь СНБО: Законопроект о наказании за незаконное обогащение сегодня должны согласовать с международными партнерами - Цензор.НЕТ 9484Президент Украины Владимир Зеленский на линии фронта
Солдаты по телевизору слышали о «покращеннях полководца Порошенко», а на деле они вынуждены были жить как скоты.
Помимо этого, Зеленский посетил пост наблюдения и блиндаж, который от позиции врага отделяют примерно 400 метров.
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До речі, цей законопроект в новій редакції адміністрація Президента Порошенка вже давним-давно погодила з МВФ та з іншими міжнародними організаціями, ще перед тим, як наприкінці березня подали повторно до Верховної Ради... І цей законопроект вже розгянуто в профільному комітеті ВР; він готовий до розгляду в першому читанні.

Цей Данилюк в числі зебільної команди, якщо готується подати новий законопроект - то цим він тормозить власне законотворчість. Згадайте, як тормознулося створення антикорсуду через три законопроекти...
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Починати з показухи погана прикмета!! А сам то хоча щось та розуміє у військовій справі ,коли косив від армії? Покажіть розмову з групою захисників ,а не те, що написав якийсь ,,разумков" для піару !!
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Жизнь идёт, все меняется и взгляды на жизнь тоже. Тогда он был простым пацаном, сейчас обязанности диктуют другое
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Для успішної боротьби з криміналом і корупцією, новій політичній силі і президенту вкрай важливо підписати Римський статут Міжнародного Кримінального Суду...
Чого так не бажали робити всі минулі корупціонери владного середовища...
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свинарчуки, а почему вы на ветке так многозначительно молчите?
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Та що толку,що подасть в парламент.Як він працює ми всі сьогодні бачили. Секретар РНБО: Законопроект про покарання за незаконне збагачення сьогодні мають узгодити з міжнародними партнерами - Цензор.НЕТ 4284
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Україна суверенна держава чи ні? Ми не повинні погоджувати наші закони з іноземцями.
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