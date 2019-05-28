 Секретар РНБО: Законопроект про покарання за незаконне збагачення сьогодні мають узгодити з міжнародними партнерами

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Перше і головне на цьому етапі - це ухвалення закону, який поверне кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. (...) Президент Зеленський найближчим часом подасть цей законопроект до Верховної Ради. Саме його команда розробила такий проект. Сподіваюся, сьогодні його буде остаточно узгоджено з нашими міжнародними партнерами і подано до ВР для ухвалення відповідних рішень", - сказав він.

Нагадаємо, 27 лютого Конституційний суд України оприлюднив рішення про визнання неконституційною статті 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

КС дійшов висновку, що ст. 368-2 не відповідає "вимогам чіткості, точності та однозначності, тому суперечить юридичній визначеності як складовій принципу верховенства права, закріпленого в статті 8 Конституції України".

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Конституційний суд вказав, що конституційні приписи щодо презумпції невинуватості і неприпустимість притягнення особи до відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів мають застосовуватися рівною мірою до всіх осіб. Конституція України не допускає звуження або скасування цих гарантій щодо окремих категорій осіб.

У Європейському Союзі спростували доводи КС про цю статтю. Пізніше країни G7 закликали Україну повернути відповідальність за незаконне збагачення.

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект, який мав відновити цю статтю в іншій редакції.

У свою чергу народні депутати подали понад 10 альтернативних ініціатив.