 Секретар РНБО: Законопроект про покарання за незаконне збагачення сьогодні мають узгодити з міжнародними партнерами

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Перше і головне на цьому етапі - це ухвалення закону, який поверне кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. (...) Президент Зеленський найближчим часом подасть цей законопроект до Верховної Ради. Саме його команда розробила такий проект. Сподіваюся, сьогодні його буде остаточно узгоджено з нашими міжнародними партнерами і подано до ВР для ухвалення відповідних рішень", - сказав він.
Нагадаємо, 27 лютого Конституційний суд України оприлюднив рішення про визнання неконституційною статті 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).
КС дійшов висновку, що ст. 368-2 не відповідає "вимогам чіткості, точності та однозначності, тому суперечить юридичній визначеності як складовій принципу верховенства права, закріпленого в статті 8 Конституції України".
Конституційний суд вказав, що конституційні приписи щодо презумпції невинуватості і неприпустимість притягнення особи до відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів мають застосовуватися рівною мірою до всіх осіб. Конституція України не допускає звуження або скасування цих гарантій щодо окремих категорій осіб.
У Європейському Союзі спростували доводи КС про цю статтю. Пізніше країни G7 закликали Україну повернути відповідальність за незаконне збагачення.
Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект, який мав відновити цю статтю в іншій редакції.
У свою чергу народні депутати подали понад 10 альтернативних ініціатив.
Разве не обороной и безопасностью?
команда Покемона назначила Данилюка секретарем РНБО.
Данилюк: мы подготовим новый план по сотрудничеству с МВФ... Главное - вернуть верховенство Права... млеать!
Эти покемончики хоть понимают, какие должности получают?
Значит Пастор херьней страдал...
Занимался ракетами всякими и оборонкой только...
Не понимал круг своих задач...
Зеленский посетил пост наблюдения и блиндаж, который от позиции врага отделяют примерно 400 метров
Как сообщалось вчера, Президент Украины посетил линию фронта и был просто шокирован условиями в которых живут солдаты Вооруженных Сил Украины.
Наши бойцы рассказали Президенту всю правду о том, как Порошенко «покращувал» армию по телеканалу Прямой, а на деле просто забыл о бойцах на передовой.Владимир Зеленский в зоне АТО
Узнавая о бытовых условиях жизни солдат, Зеленского шокировало, что умывальник в боевой части находится на улице в заросшей траве, а в так называемой ванной комнате, где явно царит антисанитария, все покрыто ржавчиной, плесенью и невероятной вонью.
Ремонт в казарме проводился еще во времена Хрущева, хотя Порошенко врал народу Украины, что он «покращил» и эту боевую часть.Зеленский на передовой
В спальнях военных президент Украины указал на качество так называемых «кроватей», которые рассыпались на глазах. Многие солдаты и вовсе спали на поддонах.Зеленский встретился с солдатами ВСУ
Также Президент обратил внимание на разбитое еще в 2015-м году окно, которое так и не отремонтировали, и на бойлер, который находится рядом с постелью солдата Вооруженных сил Украины.
После осмотра Зеленский заявил, что обеспечение военных находится на свинском уровне, отметив, что «условия для военных, защищающих Украину, должны быть нормальными», а не скотскими.
Солдаты Вооруженных Сил Украины прямо заявляли Президенту Украины, что 5 лет они слышали только вранье. Им врали командиры, им врал Порошенко.Президент Украины Владимир Зеленский на линии фронта
Солдаты по телевизору слышали о «покращеннях полководца Порошенко», а на деле они вынуждены были жить как скоты.
Помимо этого, Зеленский посетил пост наблюдения и блиндаж, который от позиции врага отделяют примерно 400 метров.
Цей Данилюк в числі зебільної команди, якщо готується подати новий законопроект - то цим він тормозить власне законотворчість. Згадайте, як тормознулося створення антикорсуду через три законопроекти...
Чого так не бажали робити всі минулі корупціонери владного середовища...