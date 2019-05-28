 Зеленський не збирається оголошувати дефолт, - Данилюк

Про це він сказав на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я не думаю, що президент прислухається зараз до подібних порад. У нього зараз сформована команда людей, до яких він прислухається. Ще раз підкреслю: є позиція окремих бізнесменів. Позиція держави полягає в іншому - держава має захищати інтереси громадян", - пояснив Данилюк.
Секретар РНБО підкреслив, що невиконання Україною своїх зобов'язань за борговими інструментами є "дорогою в нікуди", що підриває довіру до держави і яка відразу призведе до наслідків, які негативно відчують на собі українці. "Тому такі рішення навіть не розглядаються", - заявив він.
Раніше олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту.
Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що дефолт - це малоефективний шлях і "навряд чи Україна зможе сьогодні ним піти".
1. Возвращен Приват Коломойскому
2. Вынесено решение о выплате Коломойскому 2 млрд да национализацию.
3. Будет с треском проигран ( путем подигрывания ответчикам)суд в Лондоне по взысканию с Коломойского и Боголюбова 5.5 млрд убытков.
Уже этого будет достаточно для заморозки работы МВФ И международных доноров с Украиной. И долги возвращать станет просто нечем. ЗЕ с Данилюком разведут руками и скажут. Это не МЫ! Это все плохие суды. Така маленька казочка для телят.
І хто тепер буде сперечатись, що порошенкова банда НЕ ЗЛОДІЇ?.... Отже є що приховувати і заради цього треба було викрасти всю інформацію і носії...
Але тим не меньш - гривня виросла))
ТАК, хто господар у "Слугі 6 господ"