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Все про:дефолт (22) Зеленський (1453) Коломойський (402) Данилюк Олександр (265)

 Зеленський не збирається оголошувати дефолт, - Данилюк

Секретар РНБО Олександр Данилюк назвав дефолт "дорогою в нікуди" і заявив, що Зеленський керується при ухваленні рішень не порадами окремих бізнесменів, а інтересами країни.

Про це він сказав на брифінгу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не думаю, що президент прислухається зараз до подібних порад. У нього зараз сформована команда людей, до яких він прислухається. Ще раз підкреслю: є позиція окремих бізнесменів. Позиція держави полягає в іншому - держава має захищати інтереси громадян", - пояснив Данилюк.

Секретар РНБО підкреслив, що невиконання Україною своїх зобов'язань за борговими інструментами є "дорогою в нікуди", що підриває довіру до держави і яка відразу призведе до наслідків, які негативно відчують на собі українці. "Тому такі рішення навіть не розглядаються", - заявив він.

Дивіться також: Для українців криз уже вистачить, - Гройсман про можливий дефолт. ВIДЕО

Раніше олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту.

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що дефолт - це малоефективний шлях і "навряд чи Україна зможе сьогодні ним піти".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129376
 
   
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Хотелось бы услышать самого Зеленского. Ато Данелюк сказал шо не будет дефолта, а сейчас какой то из 95 квартала скажет что дефолт возможен.
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Он секретарь РНБО, когда Турчинов что то заявлял, ты тоже выжидал пока гарант не подтвердит?
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Кровавый Пастор заявлял, в основном, о ракетах, военных расходах и методах противодействия *****.
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Услышать самого Зеленского? Это невозможно, читайте его страничку фейсбука, где пишет один из советников. Президент учиться думать, говорить серьезно и на это может пойти годы.
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А кто Зеленского будет спрашивать? Это игра у Данилюка такая. Никто конечно на трибуну выходить и громогласно провозглашать дефолт не будет. Не самоубийцы же они. Будет сделано несколько маленьких шажков:
1. Возвращен Приват Коломойскому
2. Вынесено решение о выплате Коломойскому 2 млрд да национализацию.
3. Будет с треском проигран ( путем подигрывания ответчикам)суд в Лондоне по взысканию с Коломойского и Боголюбова 5.5 млрд убытков.
Уже этого будет достаточно для заморозки работы МВФ И международных доноров с Украиной. И долги возвращать станет просто нечем. ЗЕ с Данилюком разведут руками и скажут. Это не МЫ! Это все плохие суды. Така маленька казочка для телят.
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Да это новая программа квартала "Дефолт Бени" и никакого отношения к государственной программе развития Украины не имеет.
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https://www.facebook.com/alex.danylyuk/videos/10219317618029707/
І хто тепер буде сперечатись, що порошенкова банда НЕ ЗЛОДІЇ?.... Отже є що приховувати і заради цього треба було викрасти всю інформацію і носії...
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Та пох...й що там ЗЕ не планує, там Богдан з Каломойшою керують.
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А хто його питати буде? В Раду зайде партія Коломойського з людей Коломойського, створять як мінімум з бабцею, а то й з Опаблоком коаліцію. Як результат Бабця стане прем'єром. От люди Коломойського в оточені зезюканця в купі з Радою, та кабінетом міністрів і зроблять те, чого Коломойський прагне.
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Будеш платити, цапік. Своєю теріторією. Західна Сибір наш, цапик Зеленський не збирається оголошувати дефолт, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9004
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Платні порохоботи жмакали, жмакали цю тему, ще більше довели читачам, що мародер Порошенко - кончений, що накрав мільярди доларів і тепер кидається їми в продажних порохоботів, і його треба негайно ховати на довічне з конфіскацією. І на тому порохоботи здулись. А як могло бути інакше?
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Это все, что смог твой сливной бачок выдать, кремлеботина?)
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Вибач, кацапе. Все, що я зрозумів з твоєї смердячої язики, це - "кремлєботіна". Ти так про себе лагідно висловивсь. Але чим я можу тобі допомогти?
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Кремлезебилам особо и нечем понимать...
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Там не так, Анатолію. Досі все залежить від шобли Порошенко-Гройсмана. Бо що може сьогодні Зеленський? Без більшості в Раді, без свого уряду, ключевих призначень...
Але тим не меньш - гривня виросла))
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Сулейман, ты сам понял, чего строчишь?? "Чуваку" не терпится перейти в состояние турбулентности экономики! А ты ему, - не гони лошадей , сменим последних барыг и тогда...Так Зеленський не збирається оголошувати дефолт, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7610
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А при чем тут, вообще, Зеленский? Этот вопрос в компетенции правительства и Рады (президента "никаким боком", ни в заслугу, ни в промахи поставить нельзя)! Зеленський не збирається оголошувати дефолт, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5559
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Данилюк - запроданець, який служить міжнародній фінансовій мафії, а не Україні. Дефолт вигідний Україні. Він дозволить позбутися кредитного ярма, яке нам накинули попередники. Чим швидше Зеленський вижене Данилюка тим буде краще для його рейтингу.
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Они походу с Беней играют в "плохого и хорошего полицейских", а результат один...
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Шо на папу топ ногой!!!!!!!
ТАК, хто господар у "Слугі 6 господ"
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пипец през, ним управляет толпа каких-то проходимцев, а он только указы по их советам штампует.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський не збирається оголошувати дефолт, - Данилюк
 
 
 
 
 
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