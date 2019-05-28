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 Держдеп ідентифікуватиме паспорти РФ, які вона видаватиме на Донбасі, - Волкер

Заява Кремля про роздачу російських паспортів громадянам України на Донбасі - це звичайна провокація, однак незважаючи на це українці на окупованих територіях не поспішають отримувати російське громадянство.

Таке переконання висловив під час онлайн-конференції у вівторок спеціальний представник США в переговорах щодо України Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перш за все, це було дуже провокаційним кроком з боку РФ, яка заявила, що видаватиме російські паспорти громадянам іншої країни. Я не думаю, що українці кинуться отримувати ці паспорти, вони страждають під російською окупацією на Донбасі", - підкреслив американський дипломат.

Він також зазначив, що Держдепартамент США, зі свого боку, відслідковуватиме ці документи.

"Ми подивимося, чи зможемо ідентифікувати і визначити ці паспорти (видані жителям Донбасу), так само як ми робили з видачею паспортів у Криму", - підкреслив спецпредставник США.

Дивіться також: Паспорти РФ для жителів ОРДЛО: Насамперед документи приймають у військових, суддів і прокурорів. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129375
 
   
 Топ коментарі
 
- Сарочка, я Вас хочу!
- Ой, Моня, та шо Вы от меня хотите?! Вот я хочу духи и платье!
- Так Вы меня шо, хотите на подарок раскрутить?
- А Вы меня на секс?
- И шо?
- А нишо! Лежим с Вами, как два идиота... Я - без платья, Вы - без секса. Госдеп будет идентифицировать паспорта РФ, которые она будет выдавать на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 3739
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А что там смотреть? Базы данных вы можете получать хоть онлайн, если занесёте кое-кому чутка портретов ваших президентов.
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эти портреты чудотворней икон... Госдеп будет идентифицировать паспорта РФ, которые она будет выдавать на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 9720
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А что там смотреть? Базы данных вы можете получать хоть онлайн, если занесёте кое-кому чутка портретов ваших президентов.
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Ну вот і фсе,пля...Ну що,тварі,допомогли вам ваші кацапи? Майже цитата..
 показати весь коментар
 
 
- Сарочка, я Вас хочу!
- Ой, Моня, та шо Вы от меня хотите?! Вот я хочу духи и платье!
- Так Вы меня шо, хотите на подарок раскрутить?
- А Вы меня на секс?
- И шо?
- А нишо! Лежим с Вами, как два идиота... Я - без платья, Вы - без секса. Госдеп будет идентифицировать паспорта РФ, которые она будет выдавать на Донбассе, - Волкер - Цензор.НЕТ 3739
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Хорошо бы у нас начали идентифицировать людей, которые получили рашн паганые бамажки и лишали их гражданства Украины, пенсий и возможности бесплатно учиться, если человек молодой.
У нас должно начать действовать верховенство права. Двойное гражданство запрещено - значит, они сделали свой выбор. Если бы была такая позиция, то расейская идея о паспортизации оккупированных территорий провалилась бы с треском
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В соответствии с украинской Конституцией, ГМС и Комиссия по вопросам гражданства обязаны выполнять свою роль в части лишения гражданства, согласно заранее предопределенной процедуре. То есть, как минимум должны существовать четко обозначенные законодательством условия, сроки и т. п. Но на данный момент подобных норм украинское законодательство не предусматривает, из-за чего украинцы могут безнаказанно игнорировать принцип единого гражданства. В соответствии с вышесказанным украинцы, получившие второй паспорт, теоретически могут быть лишены украинского подданства, но на практике у государственных служб отсутствуют реальные механизмы, при помощи которых можно было бы привлечь таких граждан к ответственности.
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Пока во власти "офшорники" закон о лишении украинского гражданства после получения любого другого инородцы-коррупционеры (Израиль, Россия) выполнять не будут.
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Запрещено двойное гражданство или два гражданства?

p.s. Народ Донбасса так страдает, что очередь занимают с 5 утра. И это не секрет
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Где написано про запрет на двойное гражданство?
Вопрос даже не по новости.
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А шо там народний припизент?

Или пущай чужие дяди работают а клован на лиге смеха ногами дригаеть?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДерждеп ідентифікуватиме паспорти РФ, які вона видаватиме на Донбасі, - Волкер
 
 
 
 
 
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