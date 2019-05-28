 Держдеп ідентифікуватиме паспорти РФ, які вона видаватиме на Донбасі, - Волкер

Таке переконання висловив під час онлайн-конференції у вівторок спеціальний представник США в переговорах щодо України Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Перш за все, це було дуже провокаційним кроком з боку РФ, яка заявила, що видаватиме російські паспорти громадянам іншої країни. Я не думаю, що українці кинуться отримувати ці паспорти, вони страждають під російською окупацією на Донбасі", - підкреслив американський дипломат.
Він також зазначив, що Держдепартамент США, зі свого боку, відслідковуватиме ці документи.
"Ми подивимося, чи зможемо ідентифікувати і визначити ці паспорти (видані жителям Донбасу), так само як ми робили з видачею паспортів у Криму", - підкреслив спецпредставник США.
- Ой, Моня, та шо Вы от меня хотите?! Вот я хочу духи и платье!
- Так Вы меня шо, хотите на подарок раскрутить?
- А Вы меня на секс?
- И шо?
- А нишо! Лежим с Вами, как два идиота... Я - без платья, Вы - без секса.
У нас должно начать действовать верховенство права. Двойное гражданство запрещено - значит, они сделали свой выбор. Если бы была такая позиция, то расейская идея о паспортизации оккупированных территорий провалилась бы с треском
p.s. Народ Донбасса так страдает, что очередь занимают с 5 утра. И это не секрет
Вопрос даже не по новости.
Или пущай чужие дяди работают а клован на лиге смеха ногами дригаеть?