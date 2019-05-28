 Зараз 347 військовослужбовців ЗСУ беруть участь у 8 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, - полковник Левчик

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України полковник Валентин Левчик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління у зв'язках з громадськістю Генштабу ЗСУ.

"Зараз 347 військовослужбовців Збройних сил України беруть участь у 8 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під керівництвом ООН, НАТО і в складі спільних миротворчих сил. З них два національні контингенти і національний персонал виконують завдання за кордоном на постійній основі, - зазначив офіцер.

Перший контингент - це 18-й окремий вертолітний загін чисельністю 250 осіб, дислокується і виконує завдання у складі Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.

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Другий національний контингент - це інженерний підрозділ чисельністю 40 осіб, який виконує завдання в Косово, Республіка Сербія.

Представники України виконують завдання в місіях ООН, НАТО і спільних миротворчих силах, серед яких Місія ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго (13 осіб), Місія ООН в Косово (2 людини), Місія ООН в Республіці Південний Судан (4 людини), Тимчасові сили ООН із гарантування безпеки в Аб'єй (6 осіб), сили ООН з підтримання миру на Кіпрі (1 людина), Тренувально-дорадча місія НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан (21 осіб), а також Спільні миротворчі сили в зоні безпечності Придністровського регіону Республіки Молдова (10 військових спостерігачів).