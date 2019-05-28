 Зеленський зустрівся з представниками МВФ, домовилися працювати над новою програмою, - Данилюк

Про це на брифінгу в Києві повідомив новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Домовилися, що ми зараз активно співпрацюватимемо з МВФ і з іншими міжнародними інституціями для того, щоб підготуватися за час літнього періоду, за час виборів до підготовки нової програми, яка дасть додатковий поштовх для розвитку нашої країни", - сказав Данилюк.
Він спростував поширювану в ЗМІ інформацію про те, що через рішення президента про розпуск Верховної Ради місія МВФ припинила свою роботу в Україні. Секретар РНБО підкреслив, що всі розуміють, що рішення про розпуск парламенту - це внутрішнє рішення України, яке "направлене на те, щоб прискорити політичні процеси в країні".
"Всі українці очікують оновлення політичної еліти, оновлення державних органів влади, і тому позачергові вибори покликані, щоб швидше оновилася Верховна Рада і склад Кабінету міністрів. Щоб ми мали всі ці органи, налаштовані на серйозні зміни і працювали, як єдина команда. Це поділяє МВФ, тому що це те, що потрібно для успішної співпраці", - зазначив Данилюк.
Він також озвучив перші кроки, які має намір зробити нова влада: "Це рішення, спрямовані на боротьбу з корупцією, на перезапуск судової реформи, на переформатування правоохоронної системи - це все те, що раніше МВФ майже нав'язувала для України, але не було бажання (в України. - Ред.) цього робити. Зараз відчувається, що нова влада готова реально робити ці зміни, які важливі зараз для всіх українців".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародний валютний фонд готовий відновити співпрацю з Україною після проведення виборів до парламенту і призначення нового уряду.
https://www.youtube.com/watch?v=yI1lnR2OfKo
1. Убрать ндс и пошлины на оборудование для собственного производства;
2. Убрать уплату ндс и полшин на комплектующие и сырье на границе и брать их после реализации готового изделия.
и т.п.
Уважаемые, промышленность это рабочие места и зарплаты!!!
Нужно создать привлекательный климат для зарубежных производителей готовых строить у нас предприятия!!!
Знаю, что против этого большинство олигархов, им выгодно, чтоб рынок был замкнут.
Они не смогут платить копейки рабочим и сидеть не вкладывая в техперевооружение когда появятся иностранные конкуренты!!!
Скажите, а чем будете компенсировать выпадающие доходы бюджета?
При постоянно растущих расходах.
Отсрочка платежа до реализации это не исключение платежа!!!
ничо не понял
"Відправили Данилюка в РНБО для того, щоб знизити статус цієї організації, тобто забалакати. У вооючій країні РНБО - це важлива організація. І Данилюк є не військовим фахівцем, не людиною, яка хоче побудувати систему захисту держави, а поговорити або про економіку чи про якісь речі - він зможе. Цим самим Зеленський зменшує кількість організацій, які можуть йому говорити, що наша думку, ось думка РНБО, така-то", - наголосив він.