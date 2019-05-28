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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (1453) МВФ (523) Данилюк (52)

 Зеленський зустрівся з представниками МВФ, домовилися працювати над новою програмою, - Данилюк

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Міжнародного Валютного Фонду. Сторони обговорили антикорупційні реформи і домовилися працювати над новою програмою.

Про це на брифінгу в Києві повідомив новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Домовилися, що ми зараз активно співпрацюватимемо з МВФ і з іншими міжнародними інституціями для того, щоб підготуватися за час літнього періоду, за час виборів до підготовки нової програми, яка дасть додатковий поштовх для розвитку нашої країни", - сказав Данилюк.

Він спростував поширювану в ЗМІ інформацію про те, що через рішення президента про розпуск Верховної Ради місія МВФ припинила свою роботу в Україні. Секретар РНБО підкреслив, що всі розуміють, що рішення про розпуск парламенту - це внутрішнє рішення України, яке "направлене на те, щоб прискорити політичні процеси в країні".

Читайте також: МВФ готовий відновити співпрацю з Україною після призначення нового уряду

"Всі українці очікують оновлення політичної еліти, оновлення державних органів влади, і тому позачергові вибори покликані, щоб швидше оновилася Верховна Рада і склад Кабінету міністрів. Щоб ми мали всі ці органи, налаштовані на серйозні зміни і працювали, як єдина команда. Це поділяє МВФ, тому що це те, що потрібно для успішної співпраці", - зазначив Данилюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для України критично важливо зберегти співпрацю з МВФ у найближчі 3 роки, - Світовий банк

Він також озвучив перші кроки, які має намір зробити нова влада: "Це рішення, спрямовані на боротьбу з корупцією, на перезапуск судової реформи, на переформатування правоохоронної системи - це все те, що раніше МВФ майже нав'язувала для України, але не було бажання (в України. - Ред.) цього робити. Зараз відчувається, що нова влада готова реально робити ці зміни, які важливі зараз для всіх українців".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міжнародний валютний фонд готовий відновити співпрацю з Україною після проведення виборів до парламенту і призначення нового уряду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129368
 
   
 Топ коментарі
 
Да ладно............. а все ждали, что Зе-беня их пошлёт. Зеленский встретился с представителями МВФ, договорились работать над новой программой, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5299
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Что за ужасный день у сои .........
Зрада за зрадой
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Опять цены на газ повышать и все остальное как при "Мародере", да?
Опять договор с МВФ..?
Пролетариату это не понравится...
Пролетариат не за это за тебя голосовал Зю.... Зеленский встретился с представителями МВФ, договорились работать над новой программой, - Данилюк - Цензор.НЕТ 4460
Ты же обещал......
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про закон об импичменте пусть не забывают.
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Почему так дохрена политического шума, а про реальные сектора экономики никто не вспоминает!? Брать бабло не хитрое дело, а вот заработать и отдать на много сложнее. Никого не беспекоит развитие промышленности!!! Почему никто не хочет дать возможность развиваться машиностроению, например;
1. Убрать ндс и пошлины на оборудование для собственного производства;
2. Убрать уплату ндс и полшин на комплектующие и сырье на границе и брать их после реализации готового изделия.
и т.п.
Уважаемые, промышленность это рабочие места и зарплаты!!!

Нужно создать привлекательный климат для зарубежных производителей готовых строить у нас предприятия!!!
Знаю, что против этого большинство олигархов, им выгодно, чтоб рынок был замкнут.

Они не смогут платить копейки рабочим и сидеть не вкладывая в техперевооружение когда появятся иностранные конкуренты!!!
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Создал уже Беня "привлекательный климат" своими речами о "полезном" дефолте.Как думаете,найдуться в мире идиоты,рискнувшие после этих заяв деньги в нас вкладывать?
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Гланое, что все хотят вернуть заробитчан в Украину, а создать им рабочие не хотят! Объясните балбесам, что закупкой смартфонов мы стимулируем экономику Китая, а не Украины!!!
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Вы такой умный.
Скажите, а чем будете компенсировать выпадающие доходы бюджета?
При постоянно растущих расходах.
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Покупка оборудования настолько мизерная сейчас, что на бюджет практически не влияет.

Отсрочка платежа до реализации это не исключение платежа!!!
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То я шото непонел... Голобородько уже не посылает МВФ в жопу? Мы шо отошли от сцынария "Шлюхи народу"?
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я совсем запутался - так МВФ - это зло или добро?

ничо не понял
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сдулся амператор зе, а ка надувал щёки, как надувал - типа, вот такие мойи условия - оказывается, прогнулся амператор и вместо того, чтоб честно сказать - до выборов не будет продвижения, его глупые лизуны говорят - будет старательно работать до выборов, а лохатрон гордится. Точно, зебилы =русоватники, и даже не обсуждается.
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это данилюк сказал, а что говорит сам солнцеликий, он что? ещё учится язык и боится вопросов?
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Все, МВФ наш, Євросоюз наш, НАТО наш, всім подобаються веселі президенти.
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Ну-у-у... А как же дефолт? А мы так надеялись на дефолт. Ведь после него будет лучше. Или Зе на встрече как раз его и объявлял?
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Призначення Олександра Данилюка, який не є військоим фахівцем, секретарем РНБО знижує статус цієї організації, заявив політолог Сергій Хворов.

"Відправили Данилюка в РНБО для того, щоб знизити статус цієї організації, тобто забалакати. У вооючій країні РНБО - це важлива організація. І Данилюк є не військовим фахівцем, не людиною, яка хоче побудувати систему захисту держави, а поговорити або про економіку чи про якісь речі - він зможе. Цим самим Зеленський зменшує кількість організацій, які можуть йому говорити, що наша думку, ось думка РНБО, така-то", - наголосив він.
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значит петька хотел заболтать прокуратуру во как. ну чего греха таить получилось. а какое военное образование у Турчинова? днепровский металлургический институт . секретарь райкома комсомола. координатор демплатформы в кпсс. когда ваня пишешь думай.
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В свое время РНБО руководил и опытный генераллисимус Порошенко. И ничего, РНБО выдержало.
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МВФ надеюсь припомнит Голобородьку и расстрелы, и всю критику в его сторону...
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Данилюк рассказал о результате встречи с представителями мвф. договорились сотрудничать . для каких целей тоже как бы понятно. не вижу тут ничего что бы прохосрань могла выть об очередной. правда Данилюк говорит и о необходимости борьбы с коррупцией о наведении порядка с судами правоохранительными органами а главное о смене политической продажной проворовавшейся элиты . а это уже затрагивает интересы прохосрани тут их понять можно в корыте похлебки больше не будет вот и завыли от злости и безысходности .
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Совсем зебики совесть потеряли. Уже Данилюка нахваливают и цитируют. Ты ж ещё не так давно визжал что Данилюк эта шикаляно соевый мародёр в правительстве барыги Пети, и вот уже Данилюк у тебя хороший. Ох и быстро ты переобулся лялечка.
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я такое не говорил. а вот вы товарищ писали о неотвратимости мирровой революции . еще что можем если надо повторить . и путин мой кумир. там еще про всякую хрень познакомлюсь одиноким мужчиной конфиденциальность и порядочность гарантирую. .
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новая старая программа - 73% лопухов будут нас кормить как раньше , даже списать долги не просят , а зачем когда есть 73% готовых последние трусы отдать ради МВФ
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Все действия Зеленского-Коломойского направлены на дестабилизацию ситуации в стране, создание неопределенности, хаоса и паники. Возращение Саакашвили стоит в одном ряду с атаками на Приватбанк, роспуском ВР, пересмотром отношений с МВФ, ухудшением отношений с США и ЕС.
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Есть фотки в гугле с этой встречи. Сидит такой, серьезный, слушает всех внимательно. А в кине был такой борзый, послал всех буржуёв. Хороший таки артист.
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Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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Зеленский еще не стал президентом, а валютные запасы Украины сократились на 1,7 миллиарда долларов. Порохоботы, опять будете обвинять Зеленского? Или спросите у патрона, куда он с такой щедростью деньги инвестировал?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський зустрівся з представниками МВФ, домовилися працювати над новою програмою, - Данилюк
 
 
 
 
 
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