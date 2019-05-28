 Україна зробила все, що могла, у виконанні Мінських угод, решта залежить від Росії, - Волкер

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер на телефонному брифінгу з Брюсселя, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"На жаль, проблема з імплементацією Мінських угод полягає у триваючій російській окупації східної України та триваючі бої там. Тож Україна не може піти далі у виконанні Мінських угод, ніж вона вже зробила. Від Росії залежить припинення вогню, виведення військ, закордонних військ, які перебувають на території України, розпуск незаконних збройних формувань, які там є, розпуск "народних республік", які там є і яким немає місця згідно з Конституцією України, і які не є частиною Мінських угод", – зауважив Курт Волкер, відповідаючи на запитання російського журналіста.

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Щодо майбутньої зустрічі з представником Росії, то Волкер сказав, що ще на початку року російська сторона дала зрозуміти, що не бачить сенсу зустрічатися протягом президентської кампанії. Нині ж відразу розпочалася парламентська кампанія в Україні, тож Волкер дав зрозуміти, що він не очікує, що Росія піде на контакт до їхнього завершення.

Нагадаємо, згідно з досягнутим порозумінням учасників, засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться 5 червня.