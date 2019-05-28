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Все про:МЗС (1754) МЗС РФ (496) моряки (589) Росія (17274) Качка (8)

 Росія шукає спосіб "зберегти обличчя", але буде змушена відпустити українських моряків, - радник міністра закордонних справ Качка

У найближчі дні Росія може оголосити вирок полоненим українським морякам, щоб зробити вигляд, що відпустила їх за власним бажанням, а не через рішення Міжнародного трибуналу.

Про це в інтерв’ю "Громадському" повідомив радник міністра закордонних справ України Тарас Качка, інформує Цензор.НЕТ.

"РФ очевидно хоче найближчими днями ухвалити рішення суду для того, щоб удати, що вони відпустили моряків не через рішення Гамбурзького трибуналу", - заявив он.

За словами дипломата, така схема не дозволить Москві уникнути відповідальності за захоплення моряків і суден.

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Якщо вони наприклад ухвалять рішення, що "моряки винуваті, вирок шість місяців, а три місяці вони вже відсиділи, тому ми їх відпускаємо" — це теж буде вважатися порушенням. Тому що саме у цій справі ми наголошуємо, що сам факт їхнього захоплення, тримання шість місяців під вартою — це все порушує імунітети кораблів і моряків. Відповідно ми будемо вимагати компенсації", — сказав Качка.

Україна вже звернулася до Росії з питання організації процесу звільнення полонених моряків.

"Йде від українського МЗС на російське чітка нота з вимогою про те, що, по-перше, не потрібно розповідати на весь світ про те, що ви не будете виконувати (рішення Міжнародного трибуналу з морського права — ред.), тому що ми вважаємо, що це порушення. По-друге, що ми готові сідати і говорити про те, яким чином це буде організовано. Хоча з іншого боку — це власне завдання РФ, щоб вони були передані в Україну. І фактично вже минуло кілька днів від оголошення рішення, вони б уже мали б бути у Києві чи в Одесі", — сказав  Качка.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

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Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129364
 
   
 Топ коментарі
 
яке лице? там, крім жопи, ягелю і бояри, вже нічого зберігати Россия ищет способ "сохранить лицо", но будет вынуждена отпустить украинских моряков, - советник министра иностранных дел Качка - Цензор.НЕТ 1022
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это публичное заявление наверное очень поможет..

Россия ищет способ "сохранить лицо", но будет вынуждена отпустить украинских моряков, - советник министра иностранных дел Качка - Цензор.НЕТ 499 Дмитро Корчинський‏ @DKorchynskyi 24 мин.24 минуты назад

Здається Талейран висловлювався в тому смислі, що язик даний дипломату для того, щоб приховувати свої думки.

Нинішнім українським політикам язик даний для того, щоб приховувати у них відсутність думок.
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Та випустять,гниди,нікуди не подінуться,бо санкції після того,як вони не виконають вирок морського трибуналу будуть такі,що мамо- не горюй...
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яке лице? там, крім жопи, ягелю і бояри, вже нічого зберігати
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это публичное заявление наверное очень поможет..

Россия ищет способ "сохранить лицо", но будет вынуждена отпустить украинских моряков, - советник министра иностранных дел Качка - Цензор.НЕТ 499 Дмитро Корчинський‏ @DKorchynskyi 24 мин.24 минуты назад

Здається Талейран висловлювався в тому смислі, що язик даний дипломату для того, щоб приховувати свої думки.

Нинішнім українським політикам язик даний для того, щоб приховувати у них відсутність думок.
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Качка то Качка, а «хлеборезка» знатная как у борова.
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наслідки важких дипломатичних переговорів з обідами і вечерями. Тяжка в них робота Россия ищет способ "сохранить лицо", но будет вынуждена отпустить украинских моряков, - советник министра иностранных дел Качка - Цензор.НЕТ 5121
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Почти отняли. ...ищет способ сохранить лицо Россия*.. . Та сроду она это не делала! Тебе бы с такой дыней пшеницу нашу продвигать на мировой рынок! А ты за кацапов-цапов!
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Так а Качка и продвигает, всем своим видом - мол, смотрите господа хорошие, какие знатные хлеборезки выростают на украинской пшенице. А России как таковой в смысле принятия решений не существует. Есть Путин, который в следствии профессиональной деформации от неограниченной по времени власти цепонул стойкое психическое расстройство типа маниакально-депрессивный психоз, если не шизофрения, оторвался от реалий и дуркует в придуманном им мирке. Скорее всего - плохо кончит, в лучшем случае, как Сталин. И то, если уже не кончил, - кто может утверждать, что настоящего Путина черви не съели, а вместо него - дрессированная обезьяна, на которую, в случае чего, повесят всех собак.
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Та время проходит и не всё сходится. Сильно года 4 назад печатали и сколько ему осталось, и мольфары давно заказали, и болезнь там никто не знает как лечить---терпим квартал(не 95) и хана хлопцу! Двойники там , уши не такие, нефть как станет по 20---сдохнут. Пока все на местах. Он вершина айсберга. Системы. И поступает так как подводная часть, система желает. И вдруг и вправду гаплык---моментальная замена на такого же! Иди знай что другой затеет. Этот предсказуем и ясен. Уже сойдёт нам. 2 тыс км границы ведь не укоротишь. Надо было тогда в 1991 году в отрыв уходить а не комуняк выбирать до 2004г. Там у северных братанов проблем было много---никто нам не мешал почти. Пока черви подождут---есть кого и так жрать. Им червям всё равно. А вот нам нет.
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Хорошо было бы в отрыв. Только кому? У большинства из попы торчал коммунистический пирожок. Вплоть до 2004 года. Делали вид, что строили демократию, а построили клептократию. Народ так разочаровался, что и гопоту выбирал, теперь - клоуна. А северный сосед будет грызть или пока не загрызет, или пока зубы не сломает.
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Где так хорошо кормят?
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голандців вони, між іншим, відпустили лише через півроку після відповідного рішення морського трибуналу... Але ж то голандців!
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искать логику в действиях жыдоугробурятии нелепо...советник никакой,раз простой гопоты не видит.
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Та випустять,гниди,нікуди не подінуться,бо санкції після того,як вони не виконають вирок морського трибуналу будуть такі,що мамо- не горюй...
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смотрел "Эхо москвы" на эту тему. там рассказали интересную вещь: до сих пор все решения этого трибунала выполнялись...
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там был Орешкин, но это не называлось "интервью" и сказал это, насколько я помню, не он, а второй гость
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Дай да Боже, шобы наши хлопцы вернулись домой!
Новость приятная.

Но, "Цензор", если ставить/придумывать такой заголовок, то, как минимум, не нада ставить на него такую фотку!!!
Человек говорит правильные вещи, а вместе с фоткой воспринимаешь это все как троллинг!..
Бутусов, ты там разберись со своей командой, бо в последнее время у них лажа за лажей...
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Я бы на месте ***** вернул моряков в Донецк - юридически тоже Украина - не придерёшься. Решение трибунала выполнено.
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с международными судами такие извращения не канают
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то же самое. это в сфере кацапской культуры принято уважать мухлевал. в приличной компании их канделябром. Росія шукає спосіб "зберегти обличчя", але буде змушена відпустити українських моряків, - радник міністра закордонних справ Качка - Цензор.НЕТ 64
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откуда у русни "лицо"? там сплошное свинособачье рыло.
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Що у нас за люди , то Зе з фортеп'яно не так спілкується, то Ка у них дьзобом не вийшов, а хлопці , то хороші, українці, розумні і діло говорять.
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...Маленький принц уже совсем собрался в дорогу, но ему не хотелось огорчать старого монарха.
- Если вашему величеству угодно, чтобы ваши повеления беспрекословно исполнялись, - сказал он, - вы могли бы отдать благоразумное приказание. Например, повелите мне пуститься в путь, не мешкая ни минуты... Мне кажется, условия для этого самые что ни на есть благоприятные. Король не отвечал, и Маленький принц немного помедлил в нерешимости, потом вздохнул и отправился в путь.
- Назначаю тебя послом! - поспешно крикнул вдогонку ему король. И вид у него при этом был такой, точно он не потерпел бы никаких возражений. (с) Антуан де Сент-Экзюпери. "Маленький принц"
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Саме головне у тому щоби кораблі були доставлені у порт призначення у Маріуполь!!!!!!!!
І це маючи в руках дипломатичну перевагу необхідно використати.
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Саме головне у тому щоби кораблі були доставлені у порт призначення у Маріуполь!!!!!!!!
І це маючи в руках дипломатичну перевагу необхідно використати.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосія шукає спосіб "зберегти обличчя", але буде змушена відпустити українських моряків, - радник міністра закордонних справ Качка
 
 
 
 
 
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