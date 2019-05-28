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 Візит Зеленського в Брюссель відбудеться 4 червня, - "Радіо Свобода"

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Брюссель наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили Радіо Свобода дипломатичні джерела в Києві і Брюсселі.

Візит відбудеться 4 червня.

Очікується, що під час візиту Зеленський зустрінеться з керівниками ЄС, зокрема головою Європейської ради Дональдом Туском і главою Єврокомісії Жан Клодом Юнкером.

Крім того, серед запланованих у Володимира Зеленського розмов - зустріч у штаб-квартирі НАТО з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенберґом і спільна за підсумками зустрічі прес-конференція.

В Адміністрації президента України поки не надають публічні коментарі чи анонси поїздки Зеленського в Брюссель.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129360
 
 
 Топ коментарі
 
У порохоботов сегодня ужасный день.
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гастролі кварталу в Європарламенті?
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У свино-педро-дрочеров реальная диарея. Залили своими вонючими испражнениями и блевотиной весь форум на Цензоре. Утоните вскорости сами в своем дерьме
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Там коорпоратив или плановое выступление?
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может как и раньше в сауну на подработку вызвали. спляшет, покривляется. ну и за доп вознаграждение-- вишню на торт.
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Зараз вас, стецьків, обережно віничком на совочок і на двір Візит Зеленського в Брюссель відбудеться 4 червня, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 8802

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Ты рассмешил комика. Подрастешь чуть - будешь и носика смешить.
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Он ту давно всех смешит. КОгда долго повторяют одно и тоже, а этого не происходит, то это повторяние по любому начинает выглядеть смешно. А эти ЗЕботы тут орали что минстець распустят сразу после выборов. И вот этот зебот 28 мая всё ещё повторяет как заевшая пластинка про стецьков...
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Ну да. Правда к органам власти ни я ни члены моей семьи не имеют отношения. Но зебилам не укажешь)))
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Ну да. Стране валюта нужна, а комику - возврат НДС!
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Правильно. Тему залишків недовіри до Зеленського з боку євро атлантичних структур треба закрити. Україну очолив прозахідний політик.
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Актрис из фильмов для взрослых пусть пригласит
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От блін. І хочеться щось Зеленському закинути, а нема чого. Бо він в політиці не був. Смуточок стецькам Візит Зеленського в Брюссель відбудеться 4 червня, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 126
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Если человек - *****, то не важно где он был.
Это раз. Два:
В политике он был с начала обявы про участие в выборах.
Зебилованя, ты же не считаешь анонсирование участия в политическом процессе аполитичной деятельностью?
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Петрухи ещё верят, что их пон ос, повлияет на мнение избирателей и они дружно побегут голосовать за партию "Свинарчука".
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Конечно они все хотят увидет клоуна,помазать его в живую,потом на уикенд под барбекю поприкалыватьмя на ****** в кругу друзей! А может ******* там и на корпоратив попадет
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВізит Зеленського в Брюссель відбудеться 4 червня, - "Радіо Свобода"
 
 
 
 
 
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