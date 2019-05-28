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 Ворог від початку доби двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено бійця ЗСУ, - прес-центр ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції Об'єднаних сил (ОС) поблизу міста Мар'їнка та селища Широкине з мінометів калібру 120 мм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в повідомленні.

Ворог від початку доби двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено бійця ЗСУ, - прес-центр ОС 01

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Нагадаємо, окупанти 27 травня чотири рази обстріляли позиції ОС на Донбасі, втрат немає, поранено чотирьох найманців РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129359
 
 
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Бережіть себе, воїни. Швидкого одужання пораненому.
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спасибо, что живые!
шкода, що є поранений - найскорішого одужання, соколе ясний! тримайся...
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Желаем защитнику Украины быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

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