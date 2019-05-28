 Ворог від початку доби двічі порушив режим припинення вогню на Донбасі, поранено бійця ЗСУ, - прес-центр ОС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.
"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, окупанти 27 травня чотири рази обстріляли позиції ОС на Донбасі, втрат немає, поранено чотирьох найманців РФ.
шкода, що є поранений - найскорішого одужання, соколе ясний! тримайся...