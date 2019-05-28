 Саакашвілі подякував Зеленському за повернення українського громадянства

Як передає Цензор.НЕТ, про це Саакашвілі повідомив у Фейсбуці.
"Дякую президенту Зеленському. Слава Україні!" - написав він.
Також у коментарі російському РБК, Саакашвілі заявив: "Я повертаюся завтра. Я скучив за Україною та Києвом і лечу в Київ".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.
Данилюк: "Законы - это формальность!"
Поздравляю вас с началом беспредела)))
- Ну конечно, люблю! Таки от всей души!!
- А Вы готовы отдать за неё жизнь?
- В смысле?
- Ну, умереть за неё Вы готовы?
- Ви меня, конечно, извините, но кто же тогда будет любить Родину?
До України повертається вся шваль. Чекаємо на злодіїв у закон… пардон, діячів мистецтв та януковича з азіровим.
Указ президента Зеленського 329/2019 https://www.president.gov.ua/documents/3292019-27229 в частині 3 порушує частину 5 статті 10 закону України про громадянство.
Пояснюємо.
Указ президента Зеленського вносить зміни в указ 196 від 26 липня 2017.
По-перше, цей указ був виконаний і втратив чинність як таку, тому просто не можливо відміняти або вносити зміни в укази яки вже виконані.
По-друге, Саакашвілі М. втратив громадянство внаслідок обману, і відповідно до статті 10 частини 5 закону України про громадянство йому не може бути поновлено громадянство України.
Дякуємо вам, що звернули увагу на новий указ президента Зеленського.
Зробимо це разом!
https://www.facebook.com/ze.live.official/
https://www.youtube.com/watch?v=B3F_AzaM9Xk&hd=1