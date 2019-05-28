 Саакашвілі подякував Зеленському за повернення українського громадянства

Як передає Цензор.НЕТ, про це Саакашвілі повідомив у Фейсбуці.

"Дякую президенту Зеленському. Слава Україні!" - написав він.

Також у коментарі російському РБК, Саакашвілі заявив: "Я повертаюся завтра. Я скучив за Україною та Києвом і лечу в Київ".

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.

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