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Все про:громадянство (535) Зеленський (1453) Саакашвілі Міхеіл (1219)

 Саакашвілі подякував Зеленському за повернення українського громадянства

Колишній президент Грузії, екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі подякував президенту України Володимирові Зеленському за скасування указу попереднього президента про припинення його громадянства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Саакашвілі повідомив у Фейсбуці.

"Дякую президенту Зеленському. Слава Україні!" - написав він.

Також у коментарі російському РБК, Саакашвілі заявив: "Я повертаюся завтра. Я скучив за Україною та Києвом і лечу в Київ".

Читайте також: Підстав для недопуску Саакашвілі в країну немає, - Держприкордонслужба

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі подав до адміністрації Зеленського звернення про повернення громадянства України. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129355
 
   
 Топ коментарі
 
Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение украинского гражданства - Цензор.НЕТ 6318Himikus‏ @MrHimikus 2 ч.2 часа назад
ЗеСцикун. Петицію за відставку Зеленського заблокували розумковоголові сисадміни АП раніше призначеного терміну. Кількість голосів застигла на позначці 60189. http://vchaspik.ua/politika/462659-peticiyu-za-otstavku-zelenskogo-zablokirovali-sisadminy-ap-ranshe-polozhennogo-sroka …

Саакашвили поблагодарил Зеленского за возвращение украинского гражданства - Цензор.НЕТ 6574
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вот и вся демократия по зеленски
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А ты за слова ответить можешь? Или просто привык пузыри в лужу пускать? В чем здесь брехня? По сути вопроса аргументы есть? Или кроме дежурных шаблонов типа "соевые", "методички" сказать больше нечего? Походу это тебе методичку не успели подвезти.
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Миллион раз отвечали. Я давно приучен не метать бисер перед свиньями. Вам все равно ничего доказать нельзя. Ваше дело лгать, истина вас не интересует.
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Отмена незаконных указов закон не нарушает.
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Да, все уже поняли, что команда Зеленского не собирается выполнять законы Украины.
Данилюк: "Законы - это формальность!"

Поздравляю вас с началом беспредела)))
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А вот представьте, Петр Алексеевич, выходите Вы утром за ворота дома, а там Нацкорпус, Саакашвили и следователи с повесткой.И никого из них не интересует томос.Тупик.
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Где то завтра в Борисполе ............................................................................................... Саакашвілі подякував Зеленському за повернення українського громадянства - Цензор.НЕТ 76
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У дурдомі свято триває - до Малюка летить Карлсон. Саакашвілі подякував Зеленському за повернення українського громадянства - Цензор.НЕТ 8403
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- Лев Самуилович, Вы любите Родину?
- Ну конечно, люблю! Таки от всей души!!
- А Вы готовы отдать за неё жизнь?
- В смысле?
- Ну, умереть за неё Вы готовы?
- Ви меня, конечно, извините, но кто же тогда будет любить Родину?
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Чекаю через пару місяців знову товпи довб...бів, що штурмуватимуть Жовтневий & АП тільки цього разу наркет скидатиме нарка. А чо? Зає*ісь движ буде.
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Выборы давно закончились нафига здесь постить Порошенка???
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Верховенство права? Ідіть у сраку!
До України повертається вся шваль. Чекаємо на злодіїв у закон… пардон, діячів мистецтв та януковича з азіровим.
Саакашвілі подякував Зеленському за повернення українського громадянства - Цензор.НЕТ 400
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Президент Зеленській зробив це знову!
Указ президента Зеленського 329/2019 https://www.president.gov.ua/documents/3292019-27229 в частині 3 порушує частину 5 статті 10 закону України про громадянство.
Пояснюємо.
Указ президента Зеленського вносить зміни в указ 196 від 26 липня 2017.
По-перше, цей указ був виконаний і втратив чинність як таку, тому просто не можливо відміняти або вносити зміни в укази яки вже виконані.
По-друге, Саакашвілі М. втратив громадянство внаслідок обману, і відповідно до статті 10 частини 5 закону України про громадянство йому не може бути поновлено громадянство України.
Дякуємо вам, що звернули увагу на новий указ президента Зеленського.
Зробимо це разом!
https://www.facebook.com/ze.live.official/

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Извините, но Вы этих Зеледятлов крупным шрифтом не убедите. У них в каждом глазу по две жирные буквы Зе с восклицательным знаком. Аргументы классические для ваты "выфсеврете". А на закон им, похоже, пофиг. Это вкратце Саакашвілі подякував Зеленському за повернення українського громадянства - Цензор.НЕТ 3550
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Я гордий тим що у нас є таки люди, як Петро Порошенко.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСаакашвілі подякував Зеленському за повернення українського громадянства
 
 
 
 
 
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