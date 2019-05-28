 "Зрадник", - Луценко висловився про Саакашвілі

Про це глава ГПУ заявив у коментарі в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Так, журналіст Сергій Щербина поцікавився думкою Юрія Луценка про те, що президент Володимир Зеленський повернув Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.
"Юрію Віталійовичу, а Ваша позиція з питання отримання Саакашвілі грошей у Курченка і звинувачення в сприянні злочинному угрупованню залишаються в силі, чи концепція змінилася?" - написав він у соцмережі.
Луценко відповів на запитання в коментарях публікації. "Ні. Зрадник", - сказав він.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.
напарнику по камере
Последние события, которые он вовсе не планировал в своей судьбе и мог видеть только в страшном сне, совсем его мозг повредили.
А че, у нас разве не суд определяет кто есть кто?
да какая разница, у кого рыло в чём?
Украине нужен человек, которого большинство уверенно назовёт моральным авторитетом - честным, решительным, профессиональным и окружённом такими же
Зеленский не дотягивает и никогда не дотянет до этого уровня
поэтому поиск лидера должен продолжаться
Юга....не сцы!. "Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд во всем мире!!" (с)
Юга, не сцы.... Саакашвили- грузин, человек гор. Так что, судить тебя будут по закону гор!