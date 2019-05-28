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Все про:Луценко (2388) Саакашвілі Міхеіл (1219)

 "Зрадник", - Луценко висловився про Саакашвілі

Генпрокурор Юрій Луценко назвав екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі зрадником і запевнив, що прокуратура як і раніше підозрює його в сприянні злочинному угрупованню Курченка.

Про це глава ГПУ заявив у коментарі в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Так, журналіст Сергій Щербина поцікавився думкою Юрія Луценка про те, що президент Володимир Зеленський повернув Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.

"Юрію Віталійовичу, а Ваша позиція з питання отримання Саакашвілі грошей у Курченка і звинувачення в сприянні злочинному угрупованню залишаються в силі, чи концепція змінилася?" - написав він у соцмережі.

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Луценко відповів на запитання в коментарях публікації. "Ні. Зрадник", - сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129352
 
   
 Топ коментарі
 
Саакашвили працював на фсб?Соевые,вы ё"нулись?А,нет,не так. Соевые-вы ё"нулись.
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Парадоксы украинской жизни: Луценко отсидел, но к коррупционерам хуже относится не стал. Сам такой. Грудью на защиту мародеров, а не их жертв.
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Югга, суші сухарі. В тебе буде достатньо часу щоб написати цікаві мемуари, які ми через років 10-15 із задоволенням почитаємо.
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расскажешь об этом
напарнику по камере
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Прогрессивный социалист назвал Саакашвили предателем,посмотри в зеркало мартышка.
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"НЕТ. ПРЕДАТЕЛЬ" - В ЭТИХ ДВУХ СЛОВАХ ВСЁ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ПОРОХОБОТСКОЙ СВОРЫ. КСТАТИ, НА РАИССИ ТОЖЕ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ ЯРЛЫКИ ПРЕДАТЕЛЕЙ РАЗВЕШИВАТЬ. СОВПАДЕНИЕ? "Зрадник", - Луценко висловився про Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9388
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Он или дурак, или тихо - буйно помешанный.

Последние события, которые он вовсе не планировал в своей судьбе и мог видеть только в страшном сне, совсем его мозг повредили.
А че, у нас разве не суд определяет кто есть кто?
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Юрий Витальевич с бизнесменом по вероисповеданию ПОПом усиленно строили Четвэрту Украинську Республику По книге написаной им на зоне и построили ---Маемо що маемо.
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вы все опять скатываетесь в бесполезное тасование надоевшей колоды
да какая разница, у кого рыло в чём?
Украине нужен человек, которого большинство уверенно назовёт моральным авторитетом - честным, решительным, профессиональным и окружённом такими же
Зеленский не дотягивает и никогда не дотянет до этого уровня
поэтому поиск лидера должен продолжаться
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та нафіг, головне щоб соєву шоблу до нитки обдер і за те народ йому буде вдячний.
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Не розумієте ви тонкої канцелярської душі. Хлопці тут такий проєкт мали, запросили якогось "нерусского" лузєра, а він скотиняка така "неоправдал високого довєрія".
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А долго ли на свободе самому то Югику расхаживать, вот в чем вопрос? "Зрадник", - Луценко висловився про Саакашвілі - Цензор.НЕТ 6366
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Юга!!! не сцы!. "Тебя посодють, а ты не воруй" (с)-Папанов.
Юга....не сцы!. "Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд во всем мире!!" (с)
Юга, не сцы.... Саакашвили- грузин, человек гор. Так что, судить тебя будут по закону гор!

"Зрадник", - Луценко висловився про Саакашвілі - Цензор.НЕТ 425
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А почему Луценко ещё не на нарах, странно как-то получается.
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