 "Як в дитинстві в селі", - Супрун дала рекомендації щодо здорового харчування

Про це вона заявила під час Національної конференції з неінфекційних захворювань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Багато людей вважають, що здорове харчування вимагає багато коштів, треба йти у якісь вегетаріанські ресторани або купувати специфічні продукти. Знаєте, яке найздоровіше харчування? Це те, що ви їли, коли приїжджали влітку у село до бабусі... Там є і овочі, і фрукти, багато фізичної активності та свіжого повітря. Усе, що там є насправді, є найбільш здоровим. Чи це коштуєте багато? Та ні", - зазначила Супрун.
Вона закликала дотримуватися українських традицій у повсякденному харчуванні, а також не купувати у дорогих супермаркетах продукти іноземного виробництва.
"Ідіть на базар, купуйте моркву, яблука, картоплю - свіжу, нашу, українську. Це — найбільш здорова їжа. У нашій країні — у кожному сезоні маємо свіжі продукти. Також вживайте чорний хліб — найздоровіший з усіх видів. У Європі він коштує удесятеро дорожче, його подають у дорогих ресторанах. Ми ж його можемо вживати щодня", - сказала Супрун.
За даними міжнародних експертів, неінфекційні хвороби — рак, діабет, серцево-судинні захворювання, психічні розлади та хронічні обструктивні захворювання легень — є провідною причиною смертності в Україні. Розвитку неінфекційних захворювань можна запобігти дотримуючись здорового способу життя, зокрема, правильного харчування, активних фізичних навантажень, та при вчасному зверненні до лікарів за найменших симптомів хвороби.
лолшто?
"Лучше летом отдыхать,чем зимой работать"
Переходить на соленые огурцы и квашеную капусту?
🤣🤣🤣🤣
самневаютца ...
🤗
["Мочить манту можно, а Супрун - нельзя?". Топ-10 последствий медреформы для украинцев]: Посмотри! http://ua24ua.net/mochit-mantu-mogno-a-suprun-nelzya-top-10-posledstviy-medreformi-dlya-ukraintsev/
🤔
В селе импортных напитков не было, так шо теперь делать?
Вещь!
😁😁
Суд открыл ящик пандоры! Суд запретил Супрун занимать должность, поскольку она является гражданкой США
После того как суд запретил гражданке США без высшего образования Ульяне Супрун занимать должность исполняющей обязанности Министра Здравоохранения Украины, политики разных мастей начали настоящий переполох.
Суд запретил Супрун занимать должность, поскольку она является гражданкой США. Вопреки Законам Украины Супрун не отказалась от американского гражданства после вручения ей украинского гражданства, что является грубым нарушением Законов и Конституции Украины.
Как известно, каждый второй украинский политик высшего эшелона власти имеет двойное, тройное и даже 5-ное гражданство на случай если в стране начнется переполох..
По сути большинство украинских политики являются преступниками которые обогащаются в Украине, но живут и имеют гражданство далеко не украинское.
Большинство украинских политиков являются гражданами Израиля, Великобритании, США, Швейцарии, России, Швеции и маленьких островов.
После вынесенного судом решения по Супрун, украинцы требуют немедленно, в судебном порядке, проверить гражданина Порошенко на наличие паспорта другого государства.
Есть неопровержимые доказательства, что Порошенко является гражданином не только Украины…
В связи с этим Министр Закордонных Справ Украины в срочном порядке выступил с обращением.
По его словам, суд открыл ящик пандоры!
«Вы же понимаете, что это решение в нашем не основывающемся на прецедентах праве открывает ящик Пандоры», - продолжил он и пояснил, что в случае масштабной переоценки деятельности всех исполняющих обязанности ситуация в стране может зайти далеко.
5 февраля Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск депутата Верховной Рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука об отстранении Супрун. Суд усмотрел «наличие признаков очевидной противоправности» в ее назначении на должность и.о. главы Минздрава и разрешил ей исполнять только обязанности заместителя главы ведомства.
Заместителю Супрун запрещено занимать ее место. Суд принял во внимание доводы истца о двойном гражданстве.
Чиновница получила гражданство страны при переезде из США в 2015 году, при этом у нее остался американский паспорт, что запрещено законом.
[У власти кипиш: политики прячут паспорта]: Посмотри! http://ua24ua.net/v-kieve-strashniy-perepoloh-politiki-pryachut-pasporta/🤣🤣