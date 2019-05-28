 "Як в дитинстві в селі", - Супрун дала рекомендації щодо здорового харчування

Про це вона заявила під час Національної конференції з неінфекційних захворювань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Багато людей вважають, що здорове харчування вимагає багато коштів, треба йти у якісь вегетаріанські ресторани або купувати специфічні продукти. Знаєте, яке найздоровіше харчування? Це те, що ви їли, коли приїжджали влітку у село до бабусі... Там є і овочі, і фрукти, багато фізичної активності та свіжого повітря. Усе, що там є насправді, є найбільш здоровим. Чи це коштуєте багато? Та ні", - зазначила Супрун.

Вона закликала дотримуватися українських традицій у повсякденному харчуванні, а також не купувати у дорогих супермаркетах продукти іноземного виробництва.

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"Ідіть на базар, купуйте моркву, яблука, картоплю - свіжу, нашу, українську. Це — найбільш здорова їжа. У нашій країні — у кожному сезоні маємо свіжі продукти. Також вживайте чорний хліб — найздоровіший з усіх видів. У Європі він коштує удесятеро дорожче, його подають у дорогих ресторанах. Ми ж його можемо вживати щодня", - сказала Супрун.

За даними міжнародних експертів, неінфекційні хвороби — рак, діабет, серцево-судинні захворювання, психічні розлади та хронічні обструктивні захворювання легень — є провідною причиною смертності в Україні. Розвитку неінфекційних захворювань можна запобігти дотримуючись здорового способу життя, зокрема, правильного харчування, активних фізичних навантажень, та при вчасному зверненні до лікарів за найменших симптомів хвороби.