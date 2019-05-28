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 Суспільство
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Все про:здоров'я (268) їжа (92) Супрун Уляна (455)

 "Як в дитинстві в селі", - Супрун дала рекомендації щодо здорового харчування

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун порадила українцям харчуватися, як "у дитинстві в бабусиному селі".

Про це вона заявила під час Національної конференції з неінфекційних захворювань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Багато людей вважають, що здорове харчування вимагає багато коштів, треба йти у якісь вегетаріанські ресторани або купувати специфічні продукти. Знаєте, яке найздоровіше харчування? Це те, що ви їли, коли приїжджали влітку у село до бабусі... Там є і овочі, і фрукти, багато фізичної активності та свіжого повітря. Усе, що там є насправді, є найбільш здоровим. Чи це коштуєте багато? Та ні", - зазначила Супрун.

Вона закликала дотримуватися українських традицій у повсякденному харчуванні, а також не купувати у дорогих супермаркетах продукти іноземного виробництва.

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"Ідіть на базар, купуйте моркву, яблука, картоплю - свіжу, нашу, українську. Це — найбільш здорова їжа. У нашій країні — у кожному сезоні маємо свіжі продукти. Також вживайте чорний хліб — найздоровіший з усіх видів. У Європі він коштує удесятеро дорожче, його подають у дорогих ресторанах. Ми ж його можемо вживати щодня", - сказала Супрун.

За даними міжнародних експертів, неінфекційні хвороби — рак, діабет, серцево-судинні захворювання, психічні розлади та хронічні обструктивні захворювання легень — є провідною причиною смертності в Україні. Розвитку неінфекційних захворювань можна запобігти дотримуючись здорового способу життя, зокрема, правильного харчування, активних фізичних навантажень, та при вчасному зверненні до лікарів за найменших симптомів хвороби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129348
 
 
 Топ коментарі
 
Уникальность Супрун пока не доказана ни учеными ни законом... но психиатры уже не
самневаютца ...
🤗
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Іі ще не ізолювали від людей?
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Её надо депортировать и паспорт забрать
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или петицию начать оформлять... Или билет всем сообща собраться и купить... Но ведь с этим уже что-то необходимо делать! Она же ни с кем не советуется! Она несет то, что ей в голову взбредет. А людям жить с этим. Через пару месяцев соберет чемодан и тикАть отсюда). А к тому времени могут все больницы позакрываться с таким, как у нее подходом к медицине. У нее потом по бешенным ценам приборы для того же электрофореза покупать будем? Потому что те, что сейчас, на металлолом ушлые люди отнесут за ненадобностью и по приказу "проффессора" Супрун.
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"Она несет то, что ей в голову взбредет" - 100%
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Электрофорез пару дней назад оно запретило.
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Вот кто мне объяснит, почему гражданка Супрун, которая НЕ министр, а И.О. - запретило? Кто ей давал на то право? Это она запретила, а это она советует. Сейчас наши депутатики проголосуют и нам таки прийдется кушать только то, что сказала и Ой, спасибо и на этом, разрешила!! Супрун! НогЫ ей теперь за все советы целовать?) Она в Америке будет хомячить мясо с салями, да икрой закусывать, а нам, значит, картошку да одуванчики только жрать? Достала! И.А., а не и.о.
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Самый лучшие доктора Ты и Я. Я к докторам только с травмами попадал.А Так бог миловап.Вот растолстел- гипертония появилась .Похудею -гипотония будет. 110 на 70. Так живём. Толстеем -худеем..
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Когда же Супрун, наконец, станет вторым доктором Комаровским и обычным блогером? Дайте ей передачу на ТВ. Хотя под вывеской Супрун навеоняка целая бригада писак за бюджетные деньги работает.
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"Также употребляйте черный хлеб - самый здоровый из всех видов. В Европе он стоит в десять раз дороже, его подают в дорогих ресторанах."
лолшто? "Как в детстве в селе", - Супрун дала рекомендации по здоровому питанию - Цензор.НЕТ 9640
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Што..Што... она говорит "ешь хлеб". И хватит с тебя)) и с меня тоже)
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Супрун на базар ходит "Как в детстве в селе", - Супрун дала рекомендации по здоровому питанию - Цензор.НЕТ 9008
"Лучше летом отдыхать,чем зимой работать"
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Она хоть летом в селе бывала или так сморозила.
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не факт что эти "умные" мысли принадлежат самой Супрун.
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Такое ощущение что Супрун только открыла для себя соцсети и тащит все, что ******* к себе в бложик
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Овощи потихоньку дешевеют, но еще дороговато на них сейчас сидеть выйдет.
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Деревенская пища всегда была с дустом...У бабушки.Летом с чулком с дустом не расставалась на капусте и яблоках.
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А шо делать тем, у кого бабушка в городе жила? "Як в дитинстві в селі", - Супрун дала рекомендації щодо здорового харчування - Цензор.НЕТ 7273
Переходить на соленые огурцы и квашеную капусту?
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если на соления и прочая, то прийдется подождать следующего урожая, ибо те, что квасили прошлой оснью, съели). Вон одуванциков до Белены полно... лекарственные травки... чистотел... самый, что ни на есть подножный корм. Есть его)
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только бабушка давно умерла не выдержав покращень в медицине
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Хорошее здоровье - это когда в аптеку ходишь только за презервативами.
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Не спешите. Ещё не вечер. Мы ещё дождёмся от этого гения медицины: "В Украине секаса нет!"
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Аггга, сматрел ентот "телемост"....
🤣🤣🤣🤣
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Уникальность Супрун пока не доказана ни учеными ни законом... но психиатры уже не
самневаютца ...
🤗
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Супрун на три года моложе Юлии Владимировны, а выглядит как будто её бабушка. Все советы по здоровому образу жизни пусть применит к себе. Каждый день -новое откровение от Уляны, о пользе клубники, о вреде курения....Достала
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Хаспата Гасссияне валите с этой ветки . Вам до Супрун как до Киева рачки
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"Мочить манту можно, а Супрун - нельзя?". Топ-10 последствий медреформы для украинцев
["Мочить манту можно, а Супрун - нельзя?". Топ-10 последствий медреформы для украинцев]: Посмотри! http://ua24ua.net/mochit-mantu-mogno-a-suprun-nelzya-top-10-posledstviy-medreformi-dlya-ukraintsev/

🤔
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А шо она посоветует, дорогие импортные напитки или наш отечественный самогон из буряка? "Як в дитинстві в селі", - Супрун дала рекомендації щодо здорового харчування - Цензор.НЕТ 4804
В селе импортных напитков не было, так шо теперь делать?
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Гоню вискарь из цукера...🤗
Вещь!
😁😁
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Hennessy - зло. Нас врятують лише Супрун і бурячиха.
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У власти кипиш: политики прячут паспорта.
Суд открыл ящик пандоры! Суд запретил Супрун занимать должность, поскольку она является гражданкой США
После того как суд запретил гражданке США без высшего образования Ульяне Супрун занимать должность исполняющей обязанности Министра Здравоохранения Украины, политики разных мастей начали настоящий переполох.
Суд запретил Супрун занимать должность, поскольку она является гражданкой США. Вопреки Законам Украины Супрун не отказалась от американского гражданства после вручения ей украинского гражданства, что является грубым нарушением Законов и Конституции Украины.
Как известно, каждый второй украинский политик высшего эшелона власти имеет двойное, тройное и даже 5-ное гражданство на случай если в стране начнется переполох..
По сути большинство украинских политики являются преступниками которые обогащаются в Украине, но живут и имеют гражданство далеко не украинское.
Большинство украинских политиков являются гражданами Израиля, Великобритании, США, Швейцарии, России, Швеции и маленьких островов.
После вынесенного судом решения по Супрун, украинцы требуют немедленно, в судебном порядке, проверить гражданина Порошенко на наличие паспорта другого государства.
Есть неопровержимые доказательства, что Порошенко является гражданином не только Украины…
В связи с этим Министр Закордонных Справ Украины в срочном порядке выступил с обращением.
По его словам, суд открыл ящик пандоры!
«Вы же понимаете, что это решение в нашем не основывающемся на прецедентах праве открывает ящик Пандоры», - продолжил он и пояснил, что в случае масштабной переоценки деятельности всех исполняющих обязанности ситуация в стране может зайти далеко.
5 февраля Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск депутата Верховной Рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука об отстранении Супрун. Суд усмотрел «наличие признаков очевидной противоправности» в ее назначении на должность и.о. главы Минздрава и разрешил ей исполнять только обязанности заместителя главы ведомства.
Заместителю Супрун запрещено занимать ее место. Суд принял во внимание доводы истца о двойном гражданстве.
Чиновница получила гражданство страны при переезде из США в 2015 году, при этом у нее остался американский паспорт, что запрещено законом.
[У власти кипиш: политики прячут паспорта]: Посмотри! http://ua24ua.net/v-kieve-strashniy-perepoloh-politiki-pryachut-pasporta/🤣🤣
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"Нема хліба?Тоді іжте тістечка!" - казала одна королева...От і Супрун рекомендує - їдьте на село!..Там вас чекають бабця,здорова їжа,корови,вода з криниці...Так,далеко відірвалася від життя ця ошизіла старушенція...
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Самое интересное нас ждёт впереди. Очень скоро мы узнаем, что эта типа реформ тора пока сидела в Кабинете стала миллионером. Долларовой..
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Я порохобот но так счастлив что этого чучела Супрунихи через 2 месяца в стране не будет.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Як в дитинстві в селі", - Супрун дала рекомендації щодо здорового харчування
 
 
 
 
 
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