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Все про:Лещенко (321) Луценко (2388) Саакашвілі Міхеіл (1219)

 "Завтра Саакашвілі повертається. І я не заздрю ​​Луценкові", - Лещенко

Генеральний прокурор Юрій Луценко політично відповідальний за авантюру, в яку він втягнув адвоката Трампа Рудольфа Джуліані і за брехню, яку він поширював на адресу Міхеіла Саакашвілі.

Про це з трибуни заявив народний депутат Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

"Порошенко вже поніс політичну відповідальність. Тепер політичну відповідальність понесе Юрій Луценко. Завтра Саакашвілі повертається. І я не заздрю ​​Луценку", - заявив він.

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Також Лещенко закликав якомога швидше відправити Луценка у відставку.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129346
 
   
 Топ коментарі
 
Там многие "рады и счастливы",особенно хряк
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Посочувствуй лучше Авакову. "Завтра Саакашвили возвращается. И я не завидую Луценко", - Лещенко - Цензор.НЕТ 6388
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Саакашвили, по его словам, друг Трампа - может надо не завидовать Лещу?... "Завтра Саакашвили возвращается. И я не завидую Луценко", - Лещенко - Цензор.НЕТ 487
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Ничего, Луценко продемонстрирует признания снайперов.
Тады посмотрим
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Завтра Саакашвілі повертається. І я не заздрю ​​Луценкові", - Лещенко
 
 
 
 
 
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