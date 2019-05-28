 Саакашвілі прилітає до Києва 29 травня, - Рух нових сил

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано в повідомленні РНС на сторінці в Facebook.

"Друзі, однодумці і прихильники! Раді Вам повідомити, що вже завтра, 29 травня о 17:00 збираємося в Борисполі зустрічати Міхеїла Саакашвілі в Україні", - повідомляє РНС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі громадянства України.

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