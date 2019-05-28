 Саакашвілі прилітає до Києва 29 травня, - Рух нових сил

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказано в повідомленні РНС на сторінці в Facebook.
"Друзі, однодумці і прихильники! Раді Вам повідомити, що вже завтра, 29 травня о 17:00 збираємося в Борисполі зустрічати Міхеїла Саакашвілі в Україні", - повідомляє РНС.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський скасував рішення Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі громадянства України.
І що доброго в цьому для ВАС?
Забули 90-ті?
И поможет ЗЕле бороться с барыгой Коломойским!
Не надо за всю Украину....
Вас кто уполномочил за нее расписываться?
Я бы к примеру с удовольствием отправил его в Грузию - отбывать справедливое уголовное наказание...
И таких как я до хрена и больше....
Во 2-ом это было протестное голосование...
Все уже это признали...
Но зачем этот прилюдный мазохизм?
"Внести в Указ президента Украины от 26 июля 2017 года № 196 "О прекращении гражданства Украины Бондаревой Т., Корнийчук А.А., Коротецкого Л.А. и других лиц" изменение, исключив положение о потере Саакашвили Михеилом гражданства Украины", - говорится в документе.
Этим же указом Зеленский постановил принять в гражданство "лиц, которые представляют государственный интерес для Украины". В перечне имена уроженца Ирана (проживает в Киеве), России (в Донецкой области), Азербайджана (в Киеве) и Киргизии (в Киеве).
Кроме того, глава государства распорядился принять в гражданство Украины уроженца Сирии, проживающего в Одессе, за выдающиеся заслуги перед Украиной.
На своей странице в соцсети Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за решение в отношении себя. По информации отдельных СМИ, уже завтра Саакашвили вернется в Украину.
Будет щукой в нашем ставке для карасей.
КБ Южное разработало новую ракету-носитель
https://nv.ua/ukraine/events/kb-yuzhnoe-razrabotalo-novuyu-raketu-nositel-50023867.html
спасибо вам дорогие, спасибо !
Надсадно пропелер зеленый ревет
Внизу зеленеют бараны
Философский стих самурая
P.S. Ех, а так все урто було по ТВ, всі на велосипедах та в хрущовках ;(
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- Пока я хозяин в доме у тебя не будет пистолета
- Купи мне пистолет и ты не будешь хозяином в доме.