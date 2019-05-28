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Все про:Держприкордонслужба (2110) Саакашвілі Міхеіл (1219) Слободян (321)

 Підстав для недопуску Саакашвілі в країну немає, - Держприкордонслужба

Підстав для недопуску колишнього голови Одеської ОДА Саакашвілі на територію України більше немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Українській правді" повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян.

"Громадянин України не може бути обмежений у праві в'їзду на територію України", - зазначив Слободян.

За його словами, Саакашвілі було заборонено перетинати кордон з Україною, "як особі без громадянства на підставі незаконного порушення кордону", а зараз ці обставини зникли.

Читайте також: Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129339
 
 
 Топ коментарі
 
Этот поступок Липецкого - подлость, которая и выдала многие его ЛИЧНЫЕ качества.... я не фаната грузина.
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а как насчёт оснований для экстрадиции карлсона грузинам? Оснований для недопуска Саакашвили в страну нет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8475
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Саакашвили построил процветающую Грузию, в которой его ждёт тюремный срок. Построит и Украину... Короче, где-то сядет однозначно. Оснований для недопуска Саакашвили в страну нет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8097
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свежий кокс на подходе) мотивация железобетонная
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как то вместе дела делали?
или на цензоре услышал от коллег?
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это разве страна ? - стыдно
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это власть,но не страна
можно ненавидеть власть,но нельзя предавать свою РОДИНУ
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а как насчёт оснований для экстрадиции карлсона грузинам?
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Саакашвили построил процветающую Грузию, в которой его ждёт тюремный срок. Построит и Украину... Короче, где-то сядет однозначно. Оснований для недопуска Саакашвили в страну нет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8097
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Собрались как-то грузин, армянин и еврей и давай Украину строить. Вы тут не разбегайтесь, вам ещё в строю стоять перед вечерней поверкой. Оснований для недопуска Саакашвили в страну нет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1599
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пойдешь против криминала и коррупции (если станешь презом),то и у тебя будет срок!
у тебя кишка тонка ,да и презом ты не станешь.
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Оснований для недопуска Саакашвили в страну нет, - Госпогранслужба

вот,как быстро переобулись,твари)
есть запрет на въезд,тогда как?
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Причём тут переобулись, Мише вернули гражданство, гражданина страны не имеют право не пускать
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Оснований для недопуска Саакашвили в страну нет, - Госпогранслужба

И даже КПП не заминируют? Во дела!...
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Этот поступок Липецкого - подлость, которая и выдала многие его ЛИЧНЫЕ качества.... я не фаната грузина.
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будеш старатись - тобі навіть дадуть потриматись за медіатор
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Думаю уже пакует чемоданы, теперь вопрос получит ли он должность и какую.
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ждем первые укусы свиньи хитрым хинкальщиком уже завтра.
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А ще кілька тижнів тому кацапська шваль верещала - "ні пустім!", "яво же лішіл гражданства свин по заданию путлєра!".
А нормальні люди казали: "скинуть кремліську свиню, і припиниться порушення закону".
Так і сталося.
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Может пора наказать того, кто недавал Михо приехать?
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Там еще Юрик должен ответить за фабрикацию уголовного дела.
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так алкаша взад на зону отправят враз.
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Может пора наказать того, кто недавал Михо приехать?

Что там было? Как ты спася? Каждый лез и приставал...
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Соєву вату срочно начнуть звозити в аеропорт, щоб создала массовку в акціі -"нєпустімнаркаманаіагєнтакрімля"))
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як тебе звозили?
що зелена фігня свої заслуги намагається іншим приписувати?
бо тупа і безкрила
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быдлу, вместо обещанных тарифах в первый день работы, и зарплаты с 1 июня 4000 евро, подбрасывают цирковые представления.

"Он не знает волшебных заклинаний, от которых снижаются тарифы и вырастают пенсии и зарплаты. У него нет заготовленной магии, чтобы немедленно разбить врага. " - заявил Днепровский политик. Корбан добавил, что украинский народ не умеет ждать, и сравнил ситуацию в головах украинцев с компьютерной игрой, где все происходит быстро и меняется к лучшему. По его мнению, украинцы хотят, чтобы Зеленский начинал делать что-то и прямо сейчас. "Нас 40 с лишним миллионов и мы хотим чуда!" Но чудес не бывает, резюмировал Корбан. Также он сравнил ситуацию с нетерпением украинцев с болезнью. Когда мы заболеваем, то какое-то время выздоравливаем, а не излечиваемся по велению "волшебной пилюле". Пора отходить от выборов и спокойно заниматься своим делом. Каждый своим. Все приходит для того, кто умеет ждать."
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использует его зебеня для поливания говном Пороха во время выборов в Раду и под сраку сааку вышвырнет после, вот радость то для него Оснований для недопуска Саакашвили в страну нет, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3653
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ты думаешь, если ты сосешь,то все такие. пшел вон, опущенец
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Давай міхо дави комунопорохобарижну банду, на нари з конфіскацією, корупціонерів і в тому числі з ВР.
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Какой прекрасный порохоботский вой !!!! Музыка Підстав для недопуску Саакашвілі в країну немає, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6554
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Посадите уже барыгу с конфискацией и народ успокоится .
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Соя шпарить за стецьковськими темниками - одне й те ж саме іншими словами))) Підстав для недопуску Саакашвілі в країну немає, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4756 Інтелект у порохоботів, як у равликів)))
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Гнапольский,Бабченко,Новинский пора домой...
Не вижу оснований задерживается в Украине.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПідстав для недопуску Саакашвілі в країну немає, - Держприкордонслужба
 
 
 
 
 
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