 Підстав для недопуску Саакашвілі в країну немає, - Держприкордонслужба

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Українській правді" повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян.

"Громадянин України не може бути обмежений у праві в'їзду на територію України", - зазначив Слободян.

За його словами, Саакашвілі було заборонено перетинати кордон з Україною, "як особі без громадянства на підставі незаконного порушення кордону", а зараз ці обставини зникли.

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