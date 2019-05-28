 Підстав для недопуску Саакашвілі в країну немає, - Держприкордонслужба

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Українській правді" повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян.
"Громадянин України не може бути обмежений у праві в'їзду на територію України", - зазначив Слободян.
За його словами, Саакашвілі було заборонено перетинати кордон з Україною, "як особі без громадянства на підставі незаконного порушення кордону", а зараз ці обставини зникли.
или на цензоре услышал от коллег?
можно ненавидеть власть,но нельзя предавать свою РОДИНУ
у тебя кишка тонка ,да и презом ты не станешь.
вот,как быстро переобулись,твари)
есть запрет на въезд,тогда как?
И даже КПП не заминируют? Во дела!...
А нормальні люди казали: "скинуть кремліську свиню, і припиниться порушення закону".
Так і сталося.
Что там было? Как ты спася? Каждый лез и приставал...
они здесь по3,14 собрались.
що зелена фігня свої заслуги намагається іншим приписувати?
бо тупа і безкрила
"Он не знает волшебных заклинаний, от которых снижаются тарифы и вырастают пенсии и зарплаты. У него нет заготовленной магии, чтобы немедленно разбить врага. " - заявил Днепровский политик. Корбан добавил, что украинский народ не умеет ждать, и сравнил ситуацию в головах украинцев с компьютерной игрой, где все происходит быстро и меняется к лучшему. По его мнению, украинцы хотят, чтобы Зеленский начинал делать что-то и прямо сейчас. "Нас 40 с лишним миллионов и мы хотим чуда!" Но чудес не бывает, резюмировал Корбан. Также он сравнил ситуацию с нетерпением украинцев с болезнью. Когда мы заболеваем, то какое-то время выздоравливаем, а не излечиваемся по велению "волшебной пилюле". Пора отходить от выборов и спокойно заниматься своим делом. Каждый своим. Все приходит для того, кто умеет ждать."
Не вижу оснований задерживается в Украине.