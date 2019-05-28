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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (1453) Львів (1036) облрада (107) українська мова (254)

 Львівська облрада вимагає від Зеленського припинити говорити по-російськи в публічних сферах суспільного життя

На сесії Львівської обласної ради у вівторок, 28 травня, депутати одноголосно ухвалили звернення до президента України Володимира Зеленського щодо недопущення ігнорування статусу державної мови та використання її в його публічній діяльності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", львівські депутати нагадують новообраному президентові, що він у публічних промовах порушує українське законодавство щодо обов’язкового використання державної мови у виступах, коментарях та інтерв’ю, що, у свою чергу, порушує права громадян на отримання такої інформації та її розуміння.

"Ми, депутати Львівської обласної ради, вважаємо, що президент воюючої держави зобов’язаний повністю виключити російську мову із власного вживання у публічних сферах суспільного життя, як офіційну мову Росії – держави-агресора", – йдеться у зверненні.

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Також депутати у своєму зверненні до Верховної Ради і президента вказують на неприпустимість виносити на референдум питання про укладення мирних домовленостей із Росією, а також щодо призначення на посади осіб, які підпадають під дію закону "Про очищення влади".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129337
 
   
 Топ коментарі
 
А ЗЕбилы считают что президент должен говорить с украинцами на русском???
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пускай в отсавку подает и тогда не будет нарушать закон
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Все правильно...дома с женой...с пивбаре в кругу зебеней...хоть на китайском...а в публичных сферах только украинский.....это к стати и разумкова с богданой касается....
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Львівська область протиставляє себе всій Україні? Донецькі вімагали розмовляли по-россійські - і до чого це привело?
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Интересно, что наркоботы пишут "облсовет иди лесом", простите но это не требование облсовета, это требования конституции, так что наркоботы вам правильно бы писать "Украина иди лесом" этот слоган вполне четко отражает вашу гнилую украинофобскую суть
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А почему Львовский облсовет не требал от Порошенко прекратить воровство на армии и наказания ворюг?
А вместо этого дружно проголосовали за Петю во 2-м туре
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может потому что они не верят в соловьиную лапшу?
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Львовский облсовет в отличии от тебя не смотрел шария, 1+1,не шарился по сайтам СРАНА и СРУВЕСНА. Они не любители жрать говно ложками, как ты.
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Львовский сепаратизьм Президенту.Шатуны!Им по.барабану смерти солдат и неналаженный быт у воинов.
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a 29 лет разворовывать страну на мови это как? свиней от кормушки оттаскивают-вот они и визжат. про мову опять ссуки заговорили-еще не все ***** украли
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О,лахте методички подвезли,а до этого молчали,,как рыба об лед,,
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Русский язык у Зе для ордынского лохторату,чтобы не было лукавого кисялёвско соловьёвского переводу.Прямо в уши!.Гибридная война однако по развалу тюрьмы народов..А Львов в 20 м веке осталси.
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После 27 лет независимости, сколько людей в Украине общается на русском?
А сколько быстренько перешли на украинский и спокойно делают гадости Украине?
Тяжело предать родыну в первый раз, а дальше ты продажная ...

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.... что президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах... представляете в годы Второй мировой войны кремлёвский Фюрер сралин обратился бы к своему крепостному народу на немецком языке , а в конце крикнул бы три раза "Зит Халь", наверное бы всё советское население убежало бы за Урал Львівська облрада вимагає від Зеленського припинити говорити по-російськи в публічних сферах суспільного життя - Цензор.НЕТ 5359
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"Ха-ароший у вас план, таварищ Жюков! "(С)
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Зеля, вслед за облсоветом приедут они. На этот раз без опоздания. Готовься. Львівська облрада вимагає від Зеленського припинити говорити по-російськи в публічних сферах суспільного життя - Цензор.НЕТ 7839
"19-20.02.2014. После восьми (вечера) люди стали расходиться активнее, прибывающих почти не было. По Крешатику со стороны Бессарабки бежала большая группа вооруженных щитами и битами людей- до ста человек. Это был конец. Ребята взялись за камни и кинулись поджигать коктели. Группа быстро приближалась, когда стали видны их лица закрались сомнения сменившиеся пониманием - Наши. Такие лица могут быть только у Наших. Мужики сорока - пятидесяти лет подбежали, выстроились в колону по четверо и первый ряд грохнув щитами упал на колени. То, что мы услышали вырвало сознание. - Брати! пробачте що так довго їхали. Плакали все. Все. Это была Львовская сотня".
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у львовян наверно проблем в жизни не осталось, раз так волнуются за рузьге язык. и с экономикой все хорошо, и коррупцию победили, и рабочие места есть высокооплачиваемые
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Як би там не було, а порушувати закон клоун не має права. Йому просто про це нагадали.
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как вам мало нужно для счастья. вон пингвины даже корабль угнали - так хотелось в антарктиду

Львівська облрада вимагає від Зеленського припинити говорити по-російськи в публічних сферах суспільного життя - Цензор.НЕТ 5880
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А може нафіга нам прапор, гімн, герб, мова, якщо в нас ковбаса дорога?! Отакі і голосували за зєлю.
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ось дивіться: в засрашке лохторат годують тим же самим: вяличие и скрепы замість комфортного та гідного життя. і вони це хавають з лопати з задоволеням. і яка між вами різниця?
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ви скажіть дякую --шо на евріті--фені ботає..
то дві країни є в світі--Ізраїль і Україна
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там не офіційні. скоріше за всього, мається на увазі його виступ на іфорумі
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Это должен требовать не облсовет. Это законное и безоговорочно требование Закона о выборах президента Украины и Конституции Украины. Зебеня нарушает оба этих закона
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У будь якому випадку українська це основа для України. Без неї в нас ніяк не буде держави. Тому всі маніпуляції з "ригіанальнимі ізіками" потрібно забути, та ніколи вже до них не повертатися. Те що хтось крав, та прикривався мовою, ніяк не надає право її ігнорувати.
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Хох...в 14-ом году писал, что Львов первым отделится Зачем им постоянные разборки донецких с днепропетровскими.
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Ми, галичани, не відділимось від України, ми швидше відділимо всякі гнійники від неї
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Судя по комментам свиноботов, настоящий украинец должен говорить по-украински, одевать вышиванку и при этом грабить во время войны Укроборонпром, воровать янтарь и карпатский лес, торговать с оккупантом и вести войну на уничтожение с критиками как Гандзюк?
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Сейчас не про свиноботов тема, а про то что президент все таки должен так говорить.
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Гандзюк ничего не крала...и лес вряд ли . И прекратите шишки грызть, наконец.
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Ну не може воно русськочелюстное більше ніж півтори хвилини розмовляти украінською... тай не хоче ..Ото вже як впав рейтінг Пороха шо за цього блазня курва голосували ...аби що б не барига
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Ці противсіхи вже привели до влади зека, а тепер оце
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Может они еще потребуют от пана преЗедента не выступать в квартале 95 и лиге смеха , просто охирели
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мне все равно на каком языке говорит президент пусть хоть на китайском главное что бы страну вывел из жо пы. разные там фарионы пусть идут лесом вместе со своими свинарчуками
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але чому більшість гівна на Зе в цій темі вилито саме російською. дивно.
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Этим говнюка подерживающим Пецю надо напомнить о мусорной блокаде...:)
Судя по всему,этим бандерлогам нравится жить в дерьме..
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Навіть не віриться,що ще дев"ять років тому одна з найпотужніших фракцій у Львівській обл раді була фракція Партіі регіонів...
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Верю что долбанный закон о "мове" отменят..)
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