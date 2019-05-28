 Львівська облрада вимагає від Зеленського припинити говорити по-російськи в публічних сферах суспільного життя

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", львівські депутати нагадують новообраному президентові, що він у публічних промовах порушує українське законодавство щодо обов’язкового використання державної мови у виступах, коментарях та інтерв’ю, що, у свою чергу, порушує права громадян на отримання такої інформації та її розуміння.

"Ми, депутати Львівської обласної ради, вважаємо, що президент воюючої держави зобов’язаний повністю виключити російську мову із власного вживання у публічних сферах суспільного життя, як офіційну мову Росії – держави-агресора", – йдеться у зверненні.

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Також депутати у своєму зверненні до Верховної Ради і президента вказують на неприпустимість виносити на референдум питання про укладення мирних домовленостей із Росією, а також щодо призначення на посади осіб, які підпадають під дію закону "Про очищення влади".