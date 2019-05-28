 Львівська облрада вимагає від Зеленського припинити говорити по-російськи в публічних сферах суспільного життя

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", львівські депутати нагадують новообраному президентові, що він у публічних промовах порушує українське законодавство щодо обов’язкового використання державної мови у виступах, коментарях та інтерв’ю, що, у свою чергу, порушує права громадян на отримання такої інформації та її розуміння.
"Ми, депутати Львівської обласної ради, вважаємо, що президент воюючої держави зобов’язаний повністю виключити російську мову із власного вживання у публічних сферах суспільного життя, як офіційну мову Росії – держави-агресора", – йдеться у зверненні.
Також депутати у своєму зверненні до Верховної Ради і президента вказують на неприпустимість виносити на референдум питання про укладення мирних домовленостей із Росією, а також щодо призначення на посади осіб, які підпадають під дію закону "Про очищення влади".
он вам ничего не должен
А вместо этого дружно проголосовали за Петю во 2-м туре
А сколько быстренько перешли на украинский и спокойно делают гадости Украине?
Тяжело предать родыну в первый раз, а дальше ты продажная ...
"19-20.02.2014. После восьми (вечера) люди стали расходиться активнее, прибывающих почти не было. По Крешатику со стороны Бессарабки бежала большая группа вооруженных щитами и битами людей- до ста человек. Это был конец. Ребята взялись за камни и кинулись поджигать коктели. Группа быстро приближалась, когда стали видны их лица закрались сомнения сменившиеся пониманием - Наши. Такие лица могут быть только у Наших. Мужики сорока - пятидесяти лет подбежали, выстроились в колону по четверо и первый ряд грохнув щитами упал на колени. То, что мы услышали вырвало сознание. - Брати! пробачте що так довго їхали. Плакали все. Все. Это была Львовская сотня".
то дві країни є в світі--Ізраїль і Україна
Судя по всему,этим бандерлогам нравится жить в дерьме..