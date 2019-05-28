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Все про:Адміністрація_Президента (434) Зеленський (1453) Волкер Курт (395) Богдан Андрій (53)

 Волкер спростував інформацію про те, що радив Зеленському не призначати Богдана главою АП

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що у спілкуванні з президентом Володимиром Зеленським не давав порад щодо конкретних осіб.

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу у вівторок, 28 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН

Волкер зазначив, що в своєму спілкуванні з Володимиром Зеленським порушував питання зобов'язань президента в площині реформ, а не персоналій.

"Під час нашої зустрічі з президентом Зеленським ми також дали чітко зрозуміти, що він повинен приділяти особливу увагу своїй власній репутації і власній здатності здійснювати ці завдання", - сказав Волкер.

Він спростував інформацію ЗМІ про те, що давав Зеленському рекомендації з приводу призначення окремих осіб в його адміністрацію.

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"Ми не давали жодної конкретної рекомендації щодо осіб, оскільки ми зосереджуємося на принципах урядування і програмній політиці, яку він здійснює", - заявив Волкер.

Волкер додав, що США підтримують курс Володимира Зеленського на проведення реформ в Україні.

"Ми вражені заявленою відданістю президента Зеленського щодо реформ і подальшого впровадження реформ в Україні - боротьби з корупцією, створення в Україні керівництва, яке служить інтересам народу України", - заявив Волкер.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, раніше видання "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела повідомило, що Волкер дзвонив Зеленському з наполегливою рекомендацією не призначати Богдана на посаду як людину, пов'язану з олігархом Ігорем Коломойським.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129335
 
   
 Топ коментарі
 
Алена -- такой же журналист как порох патриот Волкер опроверг информацию о том, что советовал Зеленскому не назначать Богдана главой АП - Цензор.НЕТ 8426
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Соєва вата в котре обісралася)) Но жирним шрифтом печатать не перестала))
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Всю порохоботовскую схему поламал, шайтан...
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Самое интересное -назначение Данилюка на пост в СНБО..Через постановления СНБО будут руководить экономикой Украины до создания нового правительства новой ВРУ.
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СНБО имеет четко очерченный круг обязанностей..
Кроме того, в его состав входят министры, которые будут с приставко в.о. а значит ничего принимать не смогут.


Богдан был пьян и фокус не удался.
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То , что Петро будет бежать , сомнений у меня нет. Вопрос только куда ? В Европу можно , но там выдадут , если суд постановит. В рашку вариант , тем более Медведчук всё организует , но сильно паливно для всех. Может к Бацьке ?
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А де фото з колишнею послом, ау Зекоманда. Ви як кацапня радієте кожний своєму, ліберталізація)))))
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очередная шоколадная бульба с дерьмом лопнула что не озвучат порохоботская секта 25 то все брехня и лож, верные ученики великого брехуна, лжеца и мародера.
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"Наводнение Зе" https://timeze.livejournal.com/1498.html
"Фигура на этой должности просто трагикомичная. Человек прекрасно знающий все нюансы финансовых приливов и отливов, но видевший реальное наводнение только в своей шестикомнатной квартире после затопления . Сводки ГСЧС кучкой лежали у него но прочитаны не были."
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Та що ж за день такий??? Стецько, кропаючи темники своїм дебилотроллям вже заікатися почав від таких миздобульних перемох
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Порохоботы сами слышали клянусь печенью Луцика
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВолкер спростував інформацію про те, що радив Зеленському не призначати Богдана главою АП
 
 
 
 
 
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