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 Економіка
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Все про:компанія (33) підприємство (73)

 В Україні майже 3,5 тис. держпідприємств, і більшість у занедбаному стані, - ЗМІ

В Україні існує маса підприємств, які перебувають у незадовільному стані і вимагають колосальних вкладень.

Про це повідомляє сайт 24 каналу в своєму матеріалі "Залишити не можна продати: про українські підприємства-баласт і що з ними робити"

Так, згідно з даними, наведеними в матеріалі, в Україні залишилося майже 3,5 тисячі державних підприємств. А на весь Євросоюз (28 країн) – їх менше 400.

"При цьому велика частина з цих 3,5 тисячі, не залежно від того, де вони і які, знаходяться в занедбаному стані. Вони втрачають свою ліквідність, привабливість, використовуються тільки для корупційних схем – повідомляється в матеріалі.

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Крім державних підприємств, безліч проблемних компаній-баластів є і в приватному секторі, які можуть дістатися інвесторам, в тому числі, міжнародним.

З подібною проблемою зіткнулася, наприклад, компанія "Метінвест", якій Антимонопольний комітет тільки після п'яти років розгляду справи дав дозвіл на придбання Дніпродзержинського коксохімічного заводу. Це чи не найдовший випадок винесення рішення АМКУ в історії України, повідомляється в матеріалі.

"В результаті, інвестор отримав актив з досить зношеними батареями (коксовими батареями – Ред.), а інвестиції, яких потребує завод, мають сьогодні туманні терміни окупності. За останні п'ять років вкладення в завод обмежувалися тільки мінімальними витратами на ремонти для підтримки виробничого процесу, а інші потреби, в тому числі екологічні, фінансувалися за залишковим принципом", – вказується в матеріалі.

Політолог Андрій Вігірінський каже: "Виникає питання: навіщо йому (інвестору) підприємство, в яке треба буде вкласти суму в мільйонах доларів, щоб привести технологічні процеси виробництва до сучасних".

Також, існує величезна кількість малоліквідних сільськогосподарських підприємств, зазначив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

"Серед проблемних сільськогосподарських підприємств – кондитерські цехи, цехи з виробництва пива, заводи з виробництва вин і шампанських вин, горілки та горілчаних виробів, свиноферми, молочні ферми, підприємства, які виробляють борошно, переробляють овочі і фрукти. Їх дуже багато. Тих, які ще звітують, дають якийсь річний баланс – близько півтисячі. Ще майже півтисячі – знаходяться в стадії ліквідації", – говориться в матеріалі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129334
 
 
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як же ш так? а куди потужні реформи щезли? )
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как куда? мх мыролюбно свинья перевела в перемирия.
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ты чем можешь похвастаться, сколько книг прочел, что открыл, что развил, чего добился? звиздунов даже в колхозе сторожем не поставят, а кукарекаете громче всех. если такой умный, почему такой бедный!
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Эти предприятия давно нужно было продать, меньше коррупции будет.
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Коломойський готуючись до дефолту почав їх перепис.
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Вкладывать деньги и ждать окупаемости - это долгая и рискованная история, у нас каждая власть на 5 лет приходит с желанием обогатиться, поэтому проще их на металлолом распилить, а деньги в оффшоры, что все и делали до сих пор
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Госпредприятия нужно продать все, а не те,что дышат на ладан (со слов Ахметова).
Лично мне не нужно государство, занимающееся бизнесом.
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А где пресловутые европейские инвестиции, или европейцы привыкли только грабить Украину, вывозить лес, человеческие ресурсы и т.п.
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Это статья, наверняка, заказная. Ахметов проплатил, чтоба показать какой он хороший.

Проблема совсем в другом. Во-первых, все предприятия, которые находились в хорошем состоянии и приносили прибыль, были приХватизированы олигархами. Государству остался только убыточный непотреб. Во-вторых, многие предприятия банкротились сознательно, чтобы потом их приХватизировать за копейки.
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В Украине существует масса предприятий, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют колоссальных вложений.Источник: https://censor.net.ua/n3129334

Проще писать так- В Украине масса разграбленных предприятий.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаВ Україні майже 3,5 тис. держпідприємств, і більшість у занедбаному стані, - ЗМІ
 
 
 
 
 
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