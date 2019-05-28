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 Прикордонника, який торгував наркотиками, затримано в Донецькій області, - ДБР

Слідчі Краматорського територіального управління ДБР на підставі повідомлення Донецько-Луганського Управління внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби України здійснюють досудове розслідування за фактами збуту наркотичної речовини прикордонником.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДБР.

У повідомленні зазначається: "За попередньою інформацією, старший сержант відділу прикордонної служби "Бахмут" неодноразово пропонував товаришам по службі придбати в нього наркотичний засіб.

Спільно з Військовою прокуратурою Донецького гарнізону було задокументовано факти неодноразового збуту прикордонником речовини рослинного походження зеленого кольору.

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За висновком експертизи речовина, яку продавав військовослужбовець, є наркотичним засобом - канабісом. 27 травня 2019 року, одразу після збуту чергової "дози" наркотичного засобу, прикордонника затримано в порядку статті 208 КПК України".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129333
 
 
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Коровы вострубили---быки заторчали---кобылы захрумкали----кони разоржались-зажрались, козлы с козами замекали! Повезло сохато-рогатым парно и не парно-копытным! Это вам не Колумбия---тут кокаин вымерзит!
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Перевозить наркотики лучше всего в жопе у собаки, с которой путешествуешь. Собака, натасканная на поиск наркотиков, будет там нюхать, а пограничник примет это за обычный кобеляж.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПрикордонника, який торгував наркотиками, затримано в Донецькій області, - ДБР
 
 
 
 
 
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