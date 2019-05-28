 Росія має негайно звільнити українських моряків і кораблі, - Волкер

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спеціальний представник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

"Ми повністю підтримуємо рішення трибуналу, і Росія не має жодних законних підстав надалі утримувати цих моряків", - заявив Волкер.

Посол нагадав, що українських моряків "незаконно атакували в міжнародних водах, потім їх незаконно перевезли в Росію".

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"З ними мають поводитися як з представниками іноземних урядових збройних сил. Немає підстав утримувати їх в Росії. Ми закликаємо (Росію - ред) негайно їх звільнити", - окреслив Волкер позицію США.

При цьому він констатував, що Росія не має наміру виконувати це рішення трибуналу, і немає "ніяких сил", які змусять це зробити.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

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Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.