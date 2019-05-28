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 Росія має негайно звільнити українських моряків і кораблі, - Волкер

Сполучені Штати Америки закликають Росію виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права і негайно звільнити українських моряків і кораблі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив спеціальний представник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

"Ми повністю підтримуємо рішення трибуналу, і Росія не має жодних законних підстав надалі утримувати цих моряків", - заявив Волкер.

Посол нагадав, що українських моряків "незаконно атакували в міжнародних водах, потім їх незаконно перевезли в Росію".

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"З ними мають поводитися як з представниками іноземних урядових збройних сил. Немає підстав утримувати їх в Росії. Ми закликаємо (Росію - ред) негайно їх звільнити", - окреслив Волкер позицію США.

При цьому він констатував, що Росія не має наміру виконувати це рішення трибуналу, і немає "ніяких сил", які змусять це зробити.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

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Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129330
 
   
 Топ коментарі
 
"Бридичного" - ближче до суті. Тобто начебто юридичне, але яке ж бридке... Росія має негайно звільнити українських моряків і кораблі, - Волкер - Цензор.НЕТ 295
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просто накласти арешт на кораблі, які заходять у порти демократичного світу і тримати їх доти до поки не відпустять мореманів і катери. Не визнавати їхнього бридичного права на затримку майна, бо вони не визнають ніякого крім своєї вигоди
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Воно то так, якщо констатувати, що "сили, яка б змусила кацапів виконувати рішення Трибуналу немає", знаючи, що це лукавство. Сила є. І це сила права. І її особливість - злочин повинен бути покараний. Чого немає, так це політичної волі у політиків-бізнесменів і політиків-лобістів великого бізнесу. Коли з'явиться справжня політична воля, то заборона проходу кацапам через Суецький канал, Через Боспор, через Панамський канал швидко стане для кацапів більш ніж мотивацією виконувати рішення Міжнародного трибуналу. А так - це лише бла-бла-бла.
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Призывать к чему-то РФию - что призывать демонов - выглядит может быть и эффектно, но результат всегда нулевой.
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Воно то так, якщо констатувати, що "сили, яка б змусила кацапів виконувати рішення Трибуналу немає", знаючи, що це лукавство. Сила є. І це сила права. І її особливість - злочин повинен бути покараний. Чого немає, так це політичної волі у політиків-бізнесменів і політиків-лобістів великого бізнесу. Коли з'явиться справжня політична воля, то заборона проходу кацапам через Суецький канал, Через Боспор, через Панамський канал швидко стане для кацапів більш ніж мотивацією виконувати рішення Міжнародного трибуналу. А так - це лише бла-бла-бла.
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Интересно, а будет ли зеленский национализировать весь бизнес россиян и их прокладок регыАналов????
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У трампа спроси как он обещал не встречаться с х,,,лом дл освобождения наших моряков и нарушил свое обещания
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народу Америки обещал, причём тут Порох он Украинец
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Брехалівка московії буде продовжувати вдавати дурника і брехати до тих пір, поки суднам Брехалівки заборонять заходити у порти Європи і Америки. У керманичів Брехалівки критинізм і брехня підняті у ранг яоїсь несамовитої тупості
.
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Ось тільки оця стурбованість вже знаєте де в мене...
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Да канеша на полезные санкции всем наплевать. Только они вытянули из экономики петушатника пол триллиона Американской вечно зелёной капусты
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просто накласти арешт на кораблі, які заходять у порти демократичного світу і тримати їх доти до поки не відпустять мореманів і катери. Не визнавати їхнього бридичного права на затримку майна, бо вони не визнають ніякого крім своєї вигоди
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"Бридичного" - ближче до суті. Тобто начебто юридичне, але яке ж бридке...
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Ніхто такого робити не буде. Бізнес-партнери не зрозуміють.
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Це якщо в Чорне море зайде американська авіаносна ударна група (АУГ).І розпочне навчання довготривалі поблизу тимчасово окупованого Криму... До речі- до відома страдателєй за руцкій мір- американський авіаносець пройде Босфор,як нєхер делать...От тільки йому там,в Чорному морі,робити нехер.Він і з Середземного моря там може піз#онути,що мало кацапам не покажеься.
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В Черное море не может зайти АУГ - да и не нужна эта лужа АУГ - они и из Эгейского моря до любой точки Черного достанут за 10-15 минут.
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Ви б уважно перечитали те,що я написав,а тоді і умнічали б...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосія має негайно звільнити українських моряків і кораблі, - Волкер
 
 
 
 
 
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