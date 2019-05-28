 Зеленський призначив керівника "Офісу ефективного регулювання" Гончарука заступником глави АП

Про це йдеться в указі №328/2019, опублікованому на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Призначити Гончарука Олексія Валерійовича заступником Глави Адміністрації Президента України", - свідчить текст указу.

Олексію Гончаруку 35 років. Він - юрист, адвокат, представник партії "Сила людей". Керівник організації "Офіс ефективного регулювання". Раніше працював у Міністерстві екології та природних ресурсів України. Колишній керуючий партнер у Constructive Lawyers.

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