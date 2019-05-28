 Зеленський призначив керівника "Офісу ефективного регулювання" Гончарука заступником глави АП

Про це йдеться в указі №328/2019, опублікованому на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Призначити Гончарука Олексія Валерійовича заступником Глави Адміністрації Президента України", - свідчить текст указу.
Олексію Гончаруку 35 років. Він - юрист, адвокат, представник партії "Сила людей". Керівник організації "Офіс ефективного регулювання". Раніше працював у Міністерстві екології та природних ресурсів України. Колишній керуючий партнер у Constructive Lawyers.
Но как стонали.. как стонали)
визжащая вата и горящие кацапы.
Горит !
Почитайте пожалуйста вообще структуру организации АП, какие департаменты там и чем вообще занимаются.
очень интересная подборка фотожаб и мнений.
О майских коломойских тезисах:
- Да, олигархи договорились, картинка устраивает всех.
- Да, Аваков подстраховал, надежный парень, оставим главным в милиции, со всеми последствиями.
- Да, и снова да, "Петя надоел" своей неуправляемостью.
- Да, и на парламентских провернем то же самое.
- Да, Тимошенко друг с опытом налаживания связей с Кремлем, хи-хи.
- Да, с овцами сделаем что захотим, никаких Госдепов с МВФ, это наше стадо и мы его доим.
- Война? Ценности? Нация? Держава? Та я вас умоляю...
Є три речі, які українцеві треба знати про дефолт
1. Справжній дефолт - це красиво. Це не порошенкове зубожіння, а повноцінний зубожілий армагєдєц. Це долар по 100, бензин по 150, а цибуля тільки для начальства.
2. Дефолту бути. Про це заявив Бєня в інтерв'ю FT, поки преЗедент слинив лисину лисого.
3. Нікому ніколи не кажіть, що ви голосували за Зе...Буде боляче.
Алексей Гончарук
глава Офиса эффективного регулирования (BRDO)
Реформы, приготовленные на медленном огне
20 июля 2018, 09:00
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Трансформация страны - это скорее не о фастфуд-изменениях на бегу, а о "готовить на медленном огне, бережно помешивая". Не об внезапном ливне, который мгновенно приносит облегчение и высокий урожай, а о медленных, но неизбежных изменениях бизнес-климата.
И это дает гораздо больше оптимизма, чем обманчивые быстрые победы, которые так же быстро могут превратиться в неудачи.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VWVVJtdeK2YJ:https://biz.nv.ua/experts/reformy-prihotovlennye-na-medlennom-ohne-2483402.html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=by
Что реформы это не волшебная палочка у Зе.