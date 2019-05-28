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Все про:Адміністрація_Президента (434) Зеленський (1453) наказ (142)

 Зеленський призначив керівника "Офісу ефективного регулювання" Гончарука заступником глави АП

Президент Володимир Зеленський призначив заступником глави своєї адміністрації керівника "Офісу ефективного регулювання" Олексія Гончарука.

Про це йдеться в указі №328/2019, опублікованому на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Призначити Гончарука Олексія Валерійовича заступником Глави Адміністрації Президента України", - свідчить текст указу.

Олексію Гончаруку 35 років. Він - юрист, адвокат, представник партії "Сила людей". Керівник організації "Офіс ефективного регулювання". Раніше працював у Міністерстві екології та природних ресурсів України. Колишній керуючий партнер у Constructive Lawyers.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129327
 
 
 Топ коментарі
 
Уже прогресс, если не "95-го" квартала.... Зеленский назначил руководителя "Офиса эффективного регулирования" Гончарука заместителем главы АП - Цензор.НЕТ 1128
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скоро на ваших экранах
Зеленський призначив керівника "Офісу ефективного регулювання" Гончарука заступником глави АП - Цензор.НЕТ 9583
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Есть две вещи которыми можно любоваться вечно
визжащая вата и горящие кацапы.

Горит !
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"сила людей" - обычная прокладка: готова угодить каждому... кто заплатит).
Но как стонали.. как стонали)
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Шо, опять? Не, килю давайте папизже, к киле я ещё не гитова.
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тобє треба луччє вiвчити азiрiвську мiву. Правильно казати - готiва.
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А ведь хотела написать " готива", но подумала, что это неправильно. Эта " азиравка" такая сложная, шо ну её нафиг.
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тебе не нравится янавич? Может ты шо то имеешь и против николозовича?
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Есть две вещи которыми можно любоваться вечно
визжащая вата и горящие кацапы.

Горит !
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Пожежа на російському есмінці (В Североморске загорелся корабль)
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що за кадр? По фейсу бачу, що це не той Гончарук, якого знаю... Да не Валерій. Ага, це з Офісу ефективного регулювання; понятно, бенін кадр.
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Уже штук шесть заместителей главы АП..... Зеленський призначив керівника "Офісу ефективного регулювання" Гончарука заступником глави АП - Цензор.НЕТ 9050 Маловато будет...давай еще с десяток....
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Инетресно...а в какой очередности они богдану замещать будут?? Кто то по четным...кто то по нечетным... кто то в первую неделю месяца...кто то в последнюю...или там график..?? Зеленський призначив керівника "Офісу ефективного регулювання" Гончарука заступником глави АП - Цензор.НЕТ 2165
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Я думаю там просто обязанности делятся. Все-таки это целая страна, а не какая-то фирма. Какой-то заместитель работает по направлениям Айти, кто-то по энергетике, кто-то по юридическим вопросам. Задач ведь очень много.
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Много....а бюджетных денег мало.... Зеленський призначив керівника "Офісу ефективного регулювання" Гончарука заступником глави АП - Цензор.НЕТ 3916 вот на зарплату учителям и не хватает...замы главы Ап скушивают....
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Право президента - подавать законопроекты в Раду, то есть за ним закреплена законодательная власть. А кто эти проекты все будет разрабатывать - Богдан что ли?)
Почитайте пожалуйста вообще структуру организации АП, какие департаменты там и чем вообще занимаются.
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будут кости бросать - у кого больше выпадет, тот и водит.
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молодые реформаторы. нет, надо так--зеленые реформаторы.
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Ну хоч один призначений не з Кварталу. Мабуть з сусідньої вулиці
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https://oleg-leusenko.livejournal.com/11709663.html#comments
очень интересная подборка фотожаб и мнений.
О майских коломойских тезисах:
- Да, олигархи договорились, картинка устраивает всех.
- Да, Аваков подстраховал, надежный парень, оставим главным в милиции, со всеми последствиями.
- Да, и снова да, "Петя надоел" своей неуправляемостью.
- Да, и на парламентских провернем то же самое.
- Да, Тимошенко друг с опытом налаживания связей с Кремлем, хи-хи.
- Да, с овцами сделаем что захотим, никаких Госдепов с МВФ, это наше стадо и мы его доим.
- Война? Ценности? Нация? Держава? Та я вас умоляю...

Є три речі, які українцеві треба знати про дефолт
1. Справжній дефолт - це красиво. Це не порошенкове зубожіння, а повноцінний зубожілий армагєдєц. Це долар по 100, бензин по 150, а цибуля тільки для начальства.
2. Дефолту бути. Про це заявив Бєня в інтерв'ю FT, поки преЗедент слинив лисину лисого.
3. Нікому ніколи не кажіть, що ви голосували за Зе...Буде боляче.


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На сайте презЕдента появился раздел "супруга презЕдента"....
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А как же.... "мы открываем квн...для кого...для чего?"....
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я так далёк от квна, что мем в кавычках ничего мне не говорит))
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Мельчает УКРАИНА. Были донецкие,днепропетровские,винницкие,а сейчас уже провинциальный Кривой Рог при делах.Скоро ЖмЭрЫнская Ылита будет кЫрувать!
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В АП, как и в другие госорганы и структуры, нужно назначать не только молодых, а подбирать образованных и опытных специалистов не взирая на возраст. Посмотрите на штаты. Там главное твое образование, опыт и послужное досье. Поэтому там призывают во власть лучших, не взирая на возраст - ранее уволенных, лучших из бизнеса и даже пенсионеров с богатым опытом и знаниями. Там имеет значение не возраст, а кто ты есть, как личность и профессионал в своей отрасли.
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Это уЗеленский будет рассказывать

Алексей Гончарук
глава Офиса эффективного регулирования (BRDO)
Реформы, приготовленные на медленном огне

20 июля 2018, 09:00

374
Цей матеріал також доступний українською
Трансформация страны - это скорее не о фастфуд-изменениях на бегу, а о "готовить на медленном огне, бережно помешивая". Не об внезапном ливне, который мгновенно приносит облегчение и высокий урожай, а о медленных, но неизбежных изменениях бизнес-климата.
И это дает гораздо больше оптимизма, чем обманчивые быстрые победы, которые так же быстро могут превратиться в неудачи.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VWVVJtdeK2YJ:https://biz.nv.ua/experts/reformy-prihotovlennye-na-medlennom-ohne-2483402.html+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=by

Что реформы это не волшебная палочка у Зе.
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Тебя больше устраивают проворовавшиеся толстопузенки?
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Руководитель организации "Офис эффективного регулирования"? Это шо, кружок для бывших работников министерств такой?
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