 Правоохоронці через 2 місяці пошуків затримали вбивцю, який втік із апеляційного суду Києва, - прокуратура

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті прокуратури Чернігівської області.

Зазначається, що в 2015 році засуджений у ході сварки застрелив потерпілого з рушниці, а потім скинув його тіло з моста в русло річки Удай. Деснянський районний суд міста Чернігова засудив чоловіка за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Винуватець з такою позицією прокурора і суду не погодився, подавши апеляційну скаргу. Розгляд цієї скарги відбувся в Київському апеляційному суді.

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"Оцінюючи надані суду докази та передчуваючи незмінність позиції суду, під час перебування колегії суддів у нарадчій кімнаті, засуджений втік із зали судового засідання. Апеляційним судом вирок колегії суддів Деснянського районного суду м. Чернігова залишено в силі", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що майже 2 місяці чоловік переховувався від правоохоронців, однак 25 травня його затримали. Зараз засуджений перебуває в Чернігівському СІЗО, де очікує виконання вироку і етапування в місце ув'язнення.