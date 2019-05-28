 Зеленський призначив виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера Устенка своїм позаштатним радником

Про це йдеться в Указі Президента №330/2019, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Устенка Олега Леонідовича радником президента України (поза штатом)", - йдеться в указі.
Про це йдеться в Указі Президента №330/2019, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Устенка Олега Леонідовича радником президента України (поза штатом)", - йдеться в указі.
- Алло, це база?
- Так, база.
- Мені потрібно начальника бази.
- Я начальник бази.
- Як ваше прізвище?
- Іванов.
- Це що, військова база?
бо ж воно саме - ні бе, ні ме
але ж як на роялі!
у два тих.. ну, ти знаеш...