EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2156  16
Все про:Зеленський (1453) призначення (362)

 Зеленський призначив виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера Устенка своїм позаштатним радником

Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко призначений позаштатним радником Президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться в Указі Президента №330/2019, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Устенка Олега Леонідовича радником президента України (поза штатом)", - йдеться в указі.

Читайте також: Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129321
 
 
 Топ коментарі
 
Потрібно людей Трампа запрошувати у радники, а не міжнародних спекулянтів!
 показати весь коментар
 
Згадав анекдот:
- Алло, це база?
- Так, база.
- Мені потрібно начальника бази.
- Я начальник бази.
- Як ваше прізвище?
- Іванов.
- Це що, військова база?
 показати весь коментар
 
Опять грантоеды на марше! Зеленський призначив виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера Устенка своїм позаштатним радником - Цензор.НЕТ 9124
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Потрібно людей Трампа запрошувати у радники, а не міжнародних спекулянтів!
 показати весь коментар
 
 
Наприклад Саакашвілі на пост прем'єр міністра? він з Трампом був знайомий колись)))
 показати весь коментар
 
А за Саакашвілі хто в Верховній Раді проголосує? Радником Президента можна призначити Саакашвілі, тут рішення ВРУ не потрібне!
 показати весь коментар
 
 
почему внештатным? потому, что языком пиз@еть, это не мешки ворочать, ни за что не отвечать.
 показати весь коментар
 
 
Згадав анекдот:
- Алло, це база?
- Так, база.
- Мені потрібно начальника бази.
- Я начальник бази.
- Як ваше прізвище?
- Іванов.
- Це що, військова база?
 показати весь коментар
 
 
Толковые и грамотные советники ему нужны....если они таковыми являются....приветствую.. Зеленский назначил исполнительного директора Международного фонда Блейзера Устенко своим внештатным советником - Цензор.НЕТ 6829
 показати весь коментар
 
 
та хоч якісь
бо ж воно саме - ні бе, ні ме
але ж як на роялі!
у два тих.. ну, ти знаеш...
 показати весь коментар
 
 
Зе создает свою команду только из либерастов и людей сороса. Ничем хорошим это стране не светит.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський призначив виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера Устенка своїм позаштатним радником
 
 
 
 
 
 вгору