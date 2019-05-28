 Зеленський призначив виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера Устенка своїм позаштатним радником

Про це йдеться в Указі Президента №330/2019, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Устенка Олега Леонідовича радником президента України (поза штатом)", - йдеться в указі.

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