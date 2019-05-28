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Все про:хабар (2611) корупція (2336) обшук (712) Одеса (1900)

 Поліція затримала на хабарі директора одеського зоопарку і ще двох чиновників. ФОТО (оновлено)

Співробітники поліції і Генеральної прокуратури затримали на хабарі трьох посадовців у департаменті комунальної власності міської ради Одеси.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що правоохоронці провели обшуки на третьому поверсі офісу муніципального департаменту комунальної власності на вулиці Артилерійській.

Поліція затримала на хабарі директора одеського зоопарку і ще двох чиновників 01

Також повідомляється про затримання співробітника департаменту, керівника відділу в комунальному закладі і директора одеського зоопарку Ігоря Белякова. За даними видання, всім трьом повідомили про підозру, однак в поліції поки нічого не коментують. У департамент захисту економіки Нацполіції лише заявили, що деякі посадові особи попалися на хабарі.

Поліція затримала на хабарі директора одеського зоопарку і ще двох чиновників 02

Видання зазначає, що всім трьом інкримінують вимагання та отримання 3 тисяч доларів США за дозвіл на встановлення в звіринці торгової точки.

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Пізніше виданню "Думська" підтвердили в обласному управлінні захисту економіки Нацполіції факт затримання директора "однієї з комунальних установ", а також керівників двох відділів комунальних установ Одеської міськради. За даними правоохоронців, за 3 тисячі доларів США вони гарантували підприємцю безперешкодне виділення в оренду нерухомості, яка належить комунальному закладу. У цьому приміщенні бізнесмен збирався відкрити зоомагазин.

У момент затримання фігуранти вже встигли розділити отримані гроші між собою.

Досудове розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129318
 
 
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как это поеца - адна на всех и за ценой не пастоим
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Трухановскую зажравшуюся свиту пресуют..то добре.
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в свое время я запарился ходить в эти двери !
уроды на уроде с приходом трухи.все только им!
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Мало воровали,не смогли откупиться.А Труханов хорошо ворует,всем рот заткнул
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Тепер в них цікавий квест- хто перший більше розповість?
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Ни хера им не будет! Оформят как благотворительность и все!
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для повышения доходов граждан и в частности директора зоопарка надо было запустить Зебоба в клетку и устроить игру причандалами на рояле, таки образом директор не брал бы взятки,вот так должен поступить настоящий президент ради своих граждан
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А не тот ли это директор, которые к новому году ролики смешные снимал, переодеваясь в разных животных?
За роль свинохряка я бы ему всё простил. Поліція затримала на хабарі директора одеського зоопарку і ще двох чиновників - Цензор.НЕТ 5691
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Пытались дать взятку льву чтоб он не говорил что ему не дают мясо ! Не общество а двуногие животные !
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоПоліція затримала на хабарі директора одеського зоопарку і ще двох чиновників. ФОТО (оновлено)
 
 
 
 
 
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