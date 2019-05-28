 Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Внести до Указу президента України від 26 липня 2017 року №196 ... зміни, усунувши положення про втрату Саакашвілі Міхеілом громадянства України", - йдеться в тексті указу №329/2019 від 28 травня, опублікованому на офіційному сайті глави держави.
Як повідомлялося, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США. 10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, що супроводжувалося протистоянням з прикордонниками і правоохоронцями.
22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України. 12 лютого 2018 року Саакашвілі був затриманий у ресторані в центрі Києва недалеко від офісу своєї партії "Рух нових сил", після чого доставлений в аеропорт "Бориспіль" і відправлений на літаку в Польщу.
У МВС України пояснили, що відповідно до вже винесених судових рішень Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з "дотриманням всіх юридичних формальностей його було повернуто в країну, звідки прибув, порушуючи вітчизняне законодавство".
https://tass.ru/politika/6388917
Парадокс, ,.борцу с коррупцией,, Саакашвили предъявлено обвинение в коррупции в Грузии.
Спочатку наказом списуємо з бюджету 200 млрд на закупівлю офісного паперу для АПУ. А після того як гроші пішли, просто пишемо ще один Указ про відміну попереднього. І ви вже "в бєлом", а корпціонер - фінансист, який самовільно відправив.
Це про указ про повернення Саакашвілі .
Москальня та малороси - радіють і це зрозуміло без пояснень !
Міхо, розслідуй все. Притисни цю крадійську шоколадну мерзоту до стінки. Вперед.
Спочатку наказом списуємо з бюджету 200 млрд на закупівлю офісного паперу для АПУ. А після того як гроші пішли, просто пишемо ще один Указ про відміну попереднього. І ви вже "в бєлом", а корпціонер - фінансист, який самовільно відправив.
Малороси та русня , радіє і це нормально без пояснень !
Пырялись по наве,
И хрюкотали ЗЕЛЮКи,
Как мюмзики в мове. ...»©
(«Алиса в Зазеркалье», Л.Кэрролл, перевод Д.Орловской).
А интересно, были ли выполнены требования ст.9 Закона «Про громадянство України» в части подачи иностранцем, которому предоставлено гражданство Украины, обязательства выйти из иностранного гражданства (гражданств, если их несколько)? Как-то об этом ни слова. Или обещание Зеленского быть «беззаветным поборником соблюдения законов» всего-навсего предвыборный пустопорожний трёп? Или он решил, шо президентство это его очередная клоунада, а клоунам законы неписаны? Отак мало-помалу недомерок Зелюк и себе заработает пендель промеж субтильных полужопий. У папередников хоть дупы натоптанные были, а у Зелюка с этим беда - костлявая дупка и от полпенделя хруснуть может.
Може за скломоєм збігаєш?
(с)
Но порохоботы будут кричать: гдеваши даказательства, вашидаказательства недаказательства, свинарчуки армиюпаднимали, мальчикараспяли!
Між іншим, коли він очолював Одеську обласну адміністрацію, то мав доступ до державної таємниці. Це вже чітко підкреслює, що він громадянин України.
А Пєтік, самі знаєте шо воно таке.
Запомните хорошенько: Через год-два Миша будет обзывать Зе и Ко барыгами