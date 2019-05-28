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Все про:громадянство (533) Зеленський (1453) Саакашвілі Міхеіл (1219)

 Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України

Президент України Володимир Зеленський скасував рішення п'ятого президента Петра Порошенка про позбавлення екс-президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі громадянства України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Внести до Указу президента України від 26 липня 2017 року №196 ... зміни, усунувши положення про втрату Саакашвілі Міхеілом громадянства України", - йдеться в тексті указу №329/2019 від 28 травня, опублікованому на офіційному сайті глави держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це не ваша справа", - Саакашвілі прокоментував пораду Путіна Зеленському повернути йому громадянство

Як повідомлялося, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США. 10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, що супроводжувалося протистоянням з прикордонниками і правоохоронцями.

22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України. 12 лютого 2018 року Саакашвілі був затриманий у ресторані в центрі Києва недалеко від офісу своєї партії "Рух нових сил", після чого доставлений в аеропорт "Бориспіль" і відправлений на літаку в Польщу.

У МВС України пояснили, що відповідно до вже винесених судових рішень Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з "дотриманням всіх юридичних формальностей його було повернуто в країну, звідки прибув, порушуючи вітчизняне законодавство".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129316
 
   
 Топ коментарі
 
бравооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины - Цензор.НЕТ 8876
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Барыжник ненавидел Саакашвила, главного и личного врага Путина, и делал ему пакости
Зеленский вернул гражданство грузину.
И кто тут был пропутинской сволочью?
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Тепер Міхо буде гоняти Петра по крищі))
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Ясный пень вернул. Сака на выборы с новой полит силой, потом в Раде в коалицию. Но не суть, все равно беня и команда опозорится рано или поздно. У Пороха была идея, вера, а эти все - голобородьки.
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"У Пороха была идея,вера..."..Это готовый диагноз, батенька. Срочно к доктору, палата №6 ждет тебя!
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Крім повернення громадянства, Саакашвілі має отримати посаду, на якій він буде максимально корисний демократизації України. Коли порядні єврей з грузином почнуть дійсно чесні і дієві перетворення України в сторону знищення корупції, правдивого розвитку демократії+економіки, може тоді й українці підключаться?
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Возвращение гражданства Саакашвили, не делает чести Зеленскому и опускает страну ниже плинтуса.
Парадокс, ,.борцу с коррупцией,, Саакашвили предъявлено обвинение в коррупции в Грузии.
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Страну вряд ли, а вот таких как ты так это точно.
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Просто уявіть маштаби для афер і корупції.
Спочатку наказом списуємо з бюджету 200 млрд на закупівлю офісного паперу для АПУ. А після того як гроші пішли, просто пишемо ще один Указ про відміну попереднього. І ви вже "в бєлом", а корпціонер - фінансист, який самовільно відправив.
Це про указ про повернення Саакашвілі .
Москальня та малороси - радіють і це зрозуміло без пояснень !
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Куди поділись карпатські ліси? Чому Карпати лисі як голова Потапа? Там затоплює села, бо Карпати лисі. Хто це все кришевав? Скільки відкатів отримали Порошенко, Гройсман і Луценко за кришування знащення карпатських лісів? Хто кришевав видобуток бурштина? Скільки відкатів за це отримали вищезгадані особи? Скільки їм заплатили відкатів за те, щоб заводити армію в котли? Скільки їм заплатили за Іловайськ, за Дебальцеве і т.д.

Міхо, розслідуй все. Притисни цю крадійську шоколадну мерзоту до стінки. Вперед.
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Просто уявіть маштаби для афер і корупції.
Спочатку наказом списуємо з бюджету 200 млрд на закупівлю офісного паперу для АПУ. А після того як гроші пішли, просто пишемо ще один Указ про відміну попереднього. І ви вже "в бєлом", а корпціонер - фінансист, який самовільно відправив.
Малороси та русня , радіє і це нормально без пояснень !
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А вот здесь- красавчик...первый балл. И зеленый свет в лицо
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Если это не сбор лучших друзей Порошенко за интерес Коломойского.
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100% правильное решение молодой президент и ледокол коррупции страшная спайка готовьте жопы любители шоколада
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Нужно ещё Сарквалидзе генпрокурором, ото тогда свинарня будет драпать по всем щелям
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ПОСМОТРИМ,КАК ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ,ДВА МИХО БУДЕТ ОРАТЬ О КЛОУНЕ ЗЕ-КАК О МАФИОЗЕ КОЛОМОЙСКОГО
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Якщо свинсько-путлєрське кодло кувікає, значить, рішення правильне.
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После каких 10 дней ? Не разносите бред ! Петицию начали с 24 мая , и Зеля только неделя как президент
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Все пошло намного быстрее. Сейчас нужно просто отойти в сторону и не мешать им. Они сами все сделают. Намного быстрее чем думалось. Нам нужно копить силы и людей, чтоб потом собирать щепки и склеивать осколки. Разрушения будут большие.
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Вы уже 5 лет собирали щепки. От карпатских лесов одни щепки и остались.
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Це не пророк туту випадком за ліси переживає? Так ліси вирубуються вже дуже давно. При всіх президентах. І Порошенко найменше винуватий у тій вирубці. Хоча, справді винуватий: якби прихватизував Карпати, то міг би і заборонити вирубку.
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это точно, и сложившуюся систему нужно менять полностью.
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Нє, нє, нє! Суспільству треба підтримати реформаторів. У будь який спосіб. У мережах, підписом петицій, якщо треба і на мітінгах, якщо Зєля запросить. В будь якому разі стецьків вже стало не 95% на Цензорі, а набагато меньший відсоток. І це ще ЖОДЕН з них ще не сів!!!!!!! Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України - Цензор.НЕТ 7637
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Зеле подарков из Голландии подгонит. Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України - Цензор.НЕТ 1231
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А порохоботы визжали шо не вернет...а Володя человек прежде всего, и ему начхать на вонь ******** и **************!!
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«Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали ЗЕЛЮКи,
Как мюмзики в мове. ...»©
(«Алиса в Зазеркалье», Л.Кэрролл, перевод Д.Орловской).
А интересно, были ли выполнены требования ст.9 Закона «Про громадянство України» в части подачи иностранцем, которому предоставлено гражданство Украины, обязательства выйти из иностранного гражданства (гражданств, если их несколько)? Как-то об этом ни слова. Или обещание Зеленского быть «беззаветным поборником соблюдения законов» всего-навсего предвыборный пустопорожний трёп? Или он решил, шо президентство это его очередная клоунада, а клоунам законы неписаны? Отак мало-помалу недомерок Зелюк и себе заработает пендель промеж субтильных полужопий. У папередников хоть дупы натоптанные были, а у Зелюка с этим беда - костлявая дупка и от полпенделя хруснуть может.
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Щось, бачу, пану бояра не пішла Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України - Цензор.НЕТ 7668
Може за скломоєм збігаєш?
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А чого це тобі бояра не йде? Уважніше пильнуй за терміном придатності. А якщо «скломой» вживатимеш - більма повилазять, взагалі нічого не бачитимеш.
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Ну тепер міхо появиться на екранах,в порохоботів шанси пролізти в раду почнуть танути,як сніг на сонці!
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Скоро будут в месте по крышам бегать.
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По Козіно? Як керівник групи спецназу по захопленню? Хм. Звідки ви знаєте?
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Ну от. Заробітчани повертаються в Україну.
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Ой дурак Зеленский! Вернуть страну скандалиста, но ничего, скоро и ему кузькину мать Михо покажет!..
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Скоро от Михо мы узнаем много нового про Петра и его команду... Судом пахнет.

Но порохоботы будут кричать: гдеваши даказательства, вашидаказательства недаказательства, свинарчуки армиюпаднимали, мальчикараспяли!
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Я не в захваті від Міхо. Але вважаю, що громадянства його лишили не правильно.
Між іншим, коли він очолював Одеську обласну адміністрацію, то мав доступ до державної таємниці. Це вже чітко підкреслює, що він громадянин України.
А Пєтік, самі знаєте шо воно таке.
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нюхач нюхача чує здалеку...Знову плюватиметься це неврівноважене бє-бє-бє...тьху...тільки відпочили від цього "рєхворматора", якого грузини навіть повертати в країну НЕ БАЖАЮТЬ!!! Бо він тільки сварки затіває та спокою не дає...НІ ХРЕНА в Одессі не зробило, а ПОНТІВ на смороду...як на сміттєзвалищі...
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ну теперь-то аваков должен его посадить за что-то Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України - Цензор.НЕТ 8804
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Если Саакашвили приехав в Украину не будет гонять "по крышам" барыгу Коломойского, то приехал именно тот Саакашвили...
Запомните хорошенько: Через год-два Миша будет обзывать Зе и Ко барыгами Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України - Цензор.НЕТ 7356
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