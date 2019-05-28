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Все про:призначення (362) РНБО (487) наказ (142) Данилюк (50)

 Зеленський призначив Данилюка Секретарем РНБО, - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра фінансів України Олександра Данилюка Секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №327/2019 оприлюднений на сайті Глави держави у вівторок.

Данилюк - радник у команді Зеленського.

З 17 липня 2014 року - постійний представник президента України Петра Порошенка в Кабінеті міністрів України. З 25 вересня 2015 року - заступник голови Адміністрації Президента Порошенка.

У квітні 2016 року був призначений на посаду міністра фінансів України.

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7 червня 2018 року Верховна Рада проголосувала за подання про звільнення Данилюка, підписане прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129315
 
   
 Топ коментарі
 
Клоун назначает исключительно профссионалов! Вон зам.начальника СБУ - матерый профи, кинопродюсер из 95-го квартала. Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО, - указ - Цензор.НЕТ 6179
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и этим людям не нравилось отсутствие профильного в/о у югика... Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО, - указ - Цензор.НЕТ 9196
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Такой "серьезный" экономист и финансист, что даже "коллективный разум" побоялся ему доверить что-либо серьезное.... Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО, - указ - Цензор.НЕТ 56
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А может Данилюк уже был У ЗЕ секретаршей Зеленський призначив Данилюка Секретарем РНБО, - указ - Цензор.НЕТ 3792, а это назначение,благодарность за "это" Зеленський призначив Данилюка Секретарем РНБО, - указ - Цензор.НЕТ 3792 абслуживание... противный... Зеленський призначив Данилюка Секретарем РНБО, - указ - Цензор.НЕТ 3792 Зеленський призначив Данилюка Секретарем РНБО, - указ - Цензор.НЕТ 6932 Зеленський призначив Данилюка Секретарем РНБО, - указ - Цензор.НЕТ 3430
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Размазню на такой пост? Ставил бы сразу какого-нибудь сепара вроде портнова или шуфрича.
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Сорос десятилетиями вкладывал деньги в сокращение украинской армии. И поставил свою куклу главой СНБО.
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ну просто супер "професіонали"... і кожен на своєму місці...
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