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 Філарет від імені УПЦ КП заборонив священнослужіння наступнику Епіфанія на посаді ректора Київської богословської академії Олександру Трофимлюку. ДОКУМЕНТ

Почесний патріарх Філарет (Денисенко) видав новий указ від імені УПЦ Київського патріархату, заборонивши священнослужіння ректору Київської православної богословської академії протоієрею Олександру Трофимлюку.

Про це йдеться на сайті Київського патріархату, передає Цензор.НЕТ.

Філарет вирішив покарати протоієрея за порушення присяги священика і непослух духовному керівництву.

Філарет від імені УПЦ КП заборонив священнослужіння наступнику Епіфанія на посаді ректора Київської богословської академії Олександру Трофимлюку 01

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У Фейсбуці Трофимлюка йдеться, що він клірик Православної церкви України, а УПЦ Київського патріархату припинила релігійну діяльність 15 грудня 2018 року. Тому будь-які розпорядження, опубліковані від імені УПЦ КП, протоієрей вважає недійсними.

"Сьогодні на сайті "Церква.інфо" було оприлюднено "Указ" про "заборону" мене у священнослужінні. Документ опубліковано на бланку Української Православної Церкви Київського Патріархату, з печаткою УПЦ Київського Патріархату та з підписом Патріарха Київського і всієї Руси-України. Мотивацією "заборони" є нібито порушення присяги священика, що зокрема "...буду здійснювати своє служіння... на благо своєї Української Православної Церкви Київського Патріархату". У зв'язку з цим повідомляю таке.
Згідно з рішенням Помісного Собору УПЦ Київського Патріархату 15 грудня 2018 р. під головуванням Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета про припинення діяльності релігійного об’єднання УПЦ КП шляхом об’єднання та приєднання до Православної Церкви України та після Об'єднавчого Помісного Собору 15 грудня 2018 року та постання Православної Церкви України об'єктивно не існує релігійного об'єднання під назвою "Українська Православна Церква Київського Патріархату". Відповідно до цього, як клірик Української Православної Церкви (Православної Церкви України) будь-які розпорядження, опубліковані від імені УПЦ КП, вважаю не дійсними", - заявив він.

Філарет від імені УПЦ КП заборонив священнослужіння наступнику Епіфанія на посаді ректора Київської богословської академії Олександру Трофимлюку 02
Філарет від імені УПЦ КП заборонив священнослужіння наступнику Епіфанія на посаді ректора Київської богословської академії Олександру Трофимлюку 03

Трофимлюк був призначений ректором академії рішенням першого засідання синоду ПЦУ 5 лютого у зв'язку з обранням його попередника Епіфанія предстоятелем церкви.

Нагадаємо, Філарет наполягає, що УПЦ КП досі існує і він її патріарх. На початку травня 2019 року з'ясувалося, що Філарет продовжує користуватися офіційними бланками Київського патріархату, видає від імені цієї структури ордени і медалі, публікує від імені Київського патріархату розпорядження і вимагає їхнього виконання від єпископів і священиків новоствореної ПЦУ.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129313
 
 
 Топ коментарі
 
Жаль, що Філарет перекреслює все позитивне, що зробив для України Филарет от имени УПЦ КП запретил священнослужение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академии Александру Трофимлюку - Цензор.НЕТ 6127
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"Филарет от имени УПЦ КП запретил священнослужение преемнику Епифания ..."

От имени УПЦ КП, на роспуск которого сам же и согласился?!

Филарет первым подписал постановление Поместного Собора о самороспуске УПЦ КП, - ПЦУ. ДОКУМЕНТ
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Похоже на старческий маразм.
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Вот и попы-сепаратисты пошли в атаку.
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Філарет має бути позбавлений резиденції та печатки і відправлений в далекий монастир, подалі від телекамер! Філарет вже зійшов з розуму остаточно!
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Хай идет на пенсию уже. Это же надо так ********* власть на старости лет. Старый маразматик.
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Вы знаете, мне ваш ответ не понятен. Вы не могли бы уточнить, за что именно уважаете Филарета? (если вы о нем)
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петя кидок и здесь наследил, томас иперь не животварящий, а царь ненастоящий
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"Филарет от имени УПЦ КП запретил священнослужение преемнику Епифания ..."

От имени УПЦ КП, на роспуск которого сам же и согласился?!

Филарет первым подписал постановление Поместного Собора о самороспуске УПЦ КП, - ПЦУ. ДОКУМЕНТ
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Якщо Галактичний Котріарх ЩОСЬ ЗАБОРОНЯЄ,ТО ЦЕ ФАЙНО..
НЕ ВСІМ НОВИНАМ БУТИ СУМНИМ І СЕРЙОЗНИМ Філарет від імені УПЦ КП заборонив священнослужіння наступнику Епіфанія на посаді ректора Київської богословської академії Олександру Трофимлюку - Цензор.НЕТ 3120
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Жаль, що Філарет перекреслює все позитивне, що зробив для України
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Я бы не стал говорить про позитив...ведь он образовал УПЦ КП исключительно потому, что его не выбрали на пост, который сейчас занимает гундяев(у Филарета шансы были больше,вообще-то). Я думаю, что Филарета Порошенко придавил, заставив как-то умерить его(Филарета) исключительное властолюбие. Теперь Порох не у власти и дедушка разошелся
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То есть, вы признаете что государство, в лице президента Порошенко, решило насильно вмешаться в религиозные дела УПЦ КП, грубо нарушив, тем самым Конституцию Украины.
Конституция Украины
Статья 35.
Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа - от церкви. Никакая религия не может быть признана государством как обязательная.

Подробнее: https://kodeksy.com.ua/ka/konstitutsiya_ukrainy/statja-%2035.htm
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Пора цього путінського агента КГБ філарета кудись відправлять, навіть на Москву, бо наробить біди.
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Похоже, Филарета "кинули" на каком то этапе.
Иначе трудно объяснить такие демарши.
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Никто его не кидал. Он был глава церкви, теперь глава Епифаний. Он потерял власть и обижается. Это примерно как крики Яныка Я Легитимный.
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Всё же ситауция в этих случаях очень сильно отличается.
Ну ладно, разберутся наверное. Так, или иначе.
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Прикольно. И ЭТИ вот, запрещают нам что-то когда сами готовы перекусить мощи друг другу за каких то пару миллиардов евро? Филарет значит не очень добрый раз не хочет сдавать имущество.)
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Ну подскажите мне (я не вижу) где в этих (головах) находится Вера.
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Это я абсолютно про всех самозванцев в рясах .
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А я пописываю указ что он может служить. Сила и у моего и у филаретовского указов- одинаковая)) упц кп существует только в сознании Филарета.
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Странно все это выглядит со стороны... Оскарблять Филарета причин не вижу, так как он много для Украины сделал... но опведение его вызывает беспокойство.
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это не ты кинул на меня жалобу что я старого маразматика немного обозвал? нет моего поста про пристаркуватого раскольника которого в 100 лет *** от корыта за уши не одтянишь...не угомонится старикан никак... все свои заслуги дурачок перечеркнул перед смертью...((
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ясно...но падла каято мой пост удалила..может модер....
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Філарет знову все робить на користь ворогам, ганьбить Україну і її церкву. Жаль!
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Філарет від імені УПЦ КП заборонив священнослужіння наступнику Епіфанія на посаді ректора Київської богословської академії Олександру Трофимлюку - Цензор.НЕТ 1432
ВІН ГАЛАКТИЧНИЙ КОТРІАРХ-
ЗАПИСАНО В СКРИЖАЛЯХ!
цИХ бланків
надруковано з запасом..
Років ще на десять.

Розписуватись також
рука перо ще держить
Й печаток наробив
десяТкИ два
-не вдасться відібрати
МІЛІЦІЇ,СУДУ
І навіть браттям
що "випали у осад"
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Филарет говорит, что его обманули П.Порошенко и Епифаний. В этом конфликте вскрылось
много нарушений. Во-первых, кто составлял текст Томоса неизвестно. В его написании
украинские священники участие не принимали. Его писали в Стамбульском патриархате.В
этом деле самое активное участие принимал П.Порошенко. Он со вселенским патриархом
Варфоломеем совершили сделку: П.Порошенко отдал Варфоломею реликвию украинского
народа Андреевскую церковь, А Варфоломей за это сделал для П.Порошенко Томос, при
помощи которого П.Порошенко нарастил свой рейтинг в президентской компании. Так что
если бы не выборы, то никакого Томоса не было бы. Была масса других нарушений, против
которых и выступил митрополит Филарет. Он вполне справедливо требует, чтобы эта сделка
была отменена и чтобы новая церковь была создана по всем канонам Украинской правос-
лавной церкви без участия в этом процессе мошенников и криминальных авторитетов.
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Сытое Средневековье. За окном ХХ1 век. Все у вас в руках. Томос. Красивая религия и церкви. Но, у дьявола есть чем наказать вцерковленных чиновников - их личные амбиции.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоФіларет від імені УПЦ КП заборонив священнослужіння наступнику Епіфанія на посаді ректора Київської богословської академії Олександру Трофимлюку. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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