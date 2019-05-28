 Філарет від імені УПЦ КП заборонив священнослужіння наступнику Епіфанія на посаді ректора Київської богословської академії Олександру Трофимлюку. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться на сайті Київського патріархату, передає Цензор.НЕТ.

Філарет вирішив покарати протоієрея за порушення присяги священика і непослух духовному керівництву.

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У Фейсбуці Трофимлюка йдеться, що він клірик Православної церкви України, а УПЦ Київського патріархату припинила релігійну діяльність 15 грудня 2018 року. Тому будь-які розпорядження, опубліковані від імені УПЦ КП, протоієрей вважає недійсними.

"Сьогодні на сайті "Церква.інфо" було оприлюднено "Указ" про "заборону" мене у священнослужінні. Документ опубліковано на бланку Української Православної Церкви Київського Патріархату, з печаткою УПЦ Київського Патріархату та з підписом Патріарха Київського і всієї Руси-України. Мотивацією "заборони" є нібито порушення присяги священика, що зокрема "...буду здійснювати своє служіння... на благо своєї Української Православної Церкви Київського Патріархату". У зв'язку з цим повідомляю таке.

Згідно з рішенням Помісного Собору УПЦ Київського Патріархату 15 грудня 2018 р. під головуванням Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета про припинення діяльності релігійного об’єднання УПЦ КП шляхом об’єднання та приєднання до Православної Церкви України та після Об'єднавчого Помісного Собору 15 грудня 2018 року та постання Православної Церкви України об'єктивно не існує релігійного об'єднання під назвою "Українська Православна Церква Київського Патріархату". Відповідно до цього, як клірик Української Православної Церкви (Православної Церкви України) будь-які розпорядження, опубліковані від імені УПЦ КП, вважаю не дійсними", - заявив він.





Трофимлюк був призначений ректором академії рішенням першого засідання синоду ПЦУ 5 лютого у зв'язку з обранням його попередника Епіфанія предстоятелем церкви.

Нагадаємо, Філарет наполягає, що УПЦ КП досі існує і він її патріарх. На початку травня 2019 року з'ясувалося, що Філарет продовжує користуватися офіційними бланками Київського патріархату, видає від імені цієї структури ордени і медалі, публікує від імені Київського патріархату розпорядження і вимагає їхнього виконання від єпископів і священиків новоствореної ПЦУ.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".