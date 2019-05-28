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 Тимошенко втратила важливого соратника - Сенченка

Один із головних соратників Юлії Тимошенко, Андрій Сенченко, заявив про вихід з ВО "Батьківщина". В штабі Тимошенко Сенченко вважався фахівцем з оборонної тематики і стратегом з питань деокупації та реінтеграції Криму і Донбасу.Його позиціювали як кандидатуру на посаду міністра оборони.

Сенченко відомий як один з лідерів парламентської опозиції Віктору Януковичу такомендант Жовтневого палацу під час Революції Гідності. З березня по серпень 2014 року був т.в.о. заступника голови Адміністрації президента України. Після того, як українські військові залишили Крим, він шляхом складних переговорів добився виведення з окупованого півострову більш аніж 3500 одиниць озброєння івійськової техніки ЗСУ назагальну суму понад 1,5 мільярди доларів США. Сенченко також вів переговори і очолював вдалу операцію з обміну сорока українських військових, журналістів і громадських активістів на одного російського диверсанта. Вважається організатором водної блокади Криму.

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Політик пояснив своє рішення розбіжностями в оцінці небезпек, котрі виникли перед країною після виборів президента України. Але прощаючись, засвідчив свою повагу до лідера "Батьківщини" та повідомив, що планує зосередитись на формуванні нового політичного руху:

Сьогодні я прийняв важливе і дуже непросте для мене рішення про вихід з партії "Батьківщина". Я присвятив цій команді 14 років свого життя і залишався поруч з Юлією Тимошенко в найтяжчі для неї і партії часи. В мене немає конфлікту з Юлією Володимирівною, до якої я ставлюсь з великою повагою.Проте сьогодні країна знову опинилась у вкрай небезпечному становищі, і наші підходи до стратегії дій і формування команди, здатної подолати виклики, суттєво відрізняються.

Розчарування діями і бездіяльністю політиків, що прийшли до влади після Революції Гідності, відсутність системних зусиль з відновлення миру, без територіальних і політичних поступок агресору, призвели до зростання підтримки антиукраїнських сил. Це створює реальні передумови для формування в наступному парламенті більшості, ворожої до нашої держави. Вже зараз зрозуміло, що завдання цих сил – капітуляція нашої країни у війні з Російською Федерацією та остаточне знищення незалежної України.

Саме тому стрижнем демократичної проукраїнської коаліції в наступному парламенті країни повинна стати політична сила, що зосередиться на реальному досягненні миру через перемогу, і на глибокій модернізації економіки, необхідної для входження нашої держави до 20 найбільш економічно розвинених країн світу. Таку силу можливо сформувати лише спираючись на широке громадсько-політичне об’єднання патріотичних сил України. Команда громадського руху "Сила права", до якої я належу, готова стати надійною складовою такого об’єднання.

Перемога у протистоянні з Російською Федерацією, безпека і добробут країни і кожної української родини мають стати головними пріоритетами майбутньої парламентської коаліції та уряду України,– повідомив Сенченко на власній Facebook сторінці.

Андрій Сенченко уродженець Криму, Народний депутат України V, VI, VII скликань. В період з 1993по 1997 роки– заступник голови Ради міністрів, віце-прем'єр з питань економіки і економічних реформ Автономної Республіки Крим. В 1994 році очолював операцію українських спецслужб, що завадила РФ відокремити АР Крим від України руками проросійського політика Юрія Мєшкова. 2001-2006 - Голова наглядової ради ЗАТ "Сучасні інформаційні технології". В2007 року в рейтингу 100 найбільших платників податків – кандидатів у депутати посів 24 місце,зовсім трохи поступившись Рінату Ахметову. Станом на зараз більшість активів політика конфіскована окупантами в Криму.

Андрій Сенченко –голова громадського правозахисного руху "Сила права"–злистопада 2014 року об’єднуєдипломатів, фахівців з безпеки та міжнародного права. Рух працює над міжнародним визнанням РФ як агресора танад відшкодуванням завданих російською збройною агресією шкоди учасникам бойових дій, членам їхніх родин, вимушеним переселенцям, мешканцям зони бойових дій та окупованих територій. На сайті руху оприлюднено біля семисот судових рішень, якими доведені факти військової агресії, окупації та завданих збитків, а також заарештовані перші російські активи на суму 3,5 мільярди доларів. Кошти мають піти на виплати компенсацій постраждалим громадянам України.

Реакція Юлії Тимошенко та ВО "Батьківщина" на заяву політика наразі невідома.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129310
 
   
 Топ коментарі
 
Наоборот, из-за неприятия Зе, как президента, ушёл от Юли, которая поддерживает Зелю.
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Одобряю решение Сенченко. В "Батькивщине" он был самым здравомыслящим. Я удивляюсь тоько - почему он не ушёл несколькими годами раньше. Просто хотел быть порядочным. Но поддержка Зели лидером Юлей, видать, стала последней каплей.
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Че-то мне кажется, что к шмаркле скорее побежала Йуля. А это не всем понравилось, даже в ее окружении.
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НАВПАКИ он не хочет в ШИРКУ А ОНА БУДЕТ как бы клоны и смехачи не пукали и вумно дебильные морды не делали-- мол у нас в Раде будет 52% своя коалиция.. даже мои тапочки смеются реготом.. он покидает БЮТ даль если Юля сольется с Зелей а к этому идет то ждет БЮТ судьба Социалистов Мороза...
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Так Вова же за Россию. А его политическая сила "Слуга народа",как Сенченко считает, направлена против нашего государства Украина.
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Наоборот, из-за неприятия Зе, как президента, ушёл от Юли, которая поддерживает Зелю.
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цікаво...
тоді він молодець, правильно вирішив.
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Ожидаемо. Сенченко профи и прекрасно понимает чем может закончится этот шабаш обрезного Пиноккио. Ему стало противно, что Бахиня лижет задницу этим проходимцам
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Юля не Зелю поддерживает, она пашет на 73 % поле. Сенченко заявил о выходе из партии "Батькивщина" - Цензор.НЕТ 5577
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У Юли сейчас цель - премьерство. Потом она и Зелю кинет.
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Зелю любой кинет.Кидать ей придёться Беню
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І зелені, і бабюлі - одна сатана (під Коломойським ходять).
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Ksenia VB - а прочитать об этом Челе и эту статью поленилась, да?
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я прочитала, але не вірю в успіх його сили..
щось занадто
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Ksenia VB - я не помню ни одного случая, когда он упорно не отстаивал интересы Украины и украинского народа..

Для меня лично этого достаточно...
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Факт, от которого никуда не денешься. Нормальный мужик. Это будет здоровая, подчеркиваю, именно здоровая и конструктивная конкуренция не только Зеленскому, но и перекрасившемуся БПП, и НФ, который под разными соусами снова попытается влезть в Раду, и рыгам, которые за 5 лет так никуда и не делись.
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Прошу прощения, не конкуренция, а здоровая и конструктивная ппозиция.
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а смысл? от лучшей подруги Бармалея Коломойского к Вазелину Шестому???
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для цього йому не потрібно було від юльки тікати. Беня ж казав, що підтримає юлю на виборах до ВР, кругом свої яйця розкладує.
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Ну, це його справи. Але дуже хочеться, щоб така людина знову потрапила у ВР.
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Навпаки, проявив себе справжнім українським державником. Побачивши, що Юлька вирішила за краще для своєї жадоби влади піти на співпрацю з Зєлєнскім, Сенченко, як людина військова і патріотична, що бачить і розуміє ризики таких маневрів, вирішив залишитись на стороні України, а не космополітки Юлі.
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Одобряю решение Сенченко. В "Батькивщине" он был самым здравомыслящим. Я удивляюсь тоько - почему он не ушёл несколькими годами раньше. Просто хотел быть порядочным. Но поддержка Зели лидером Юлей, видать, стала последней каплей.
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К сожалению, Вы правы. Юля стала заигрывать с Зе, а Сенченко, естественно,
не согласен с такой позицией Тимошенко. От Юли ушел настоящий украинский политик и патриот. Удачи ему.
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предавший единожды- предаст всегда....род сей от Юды....
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Отже, якщо в тебе прапорець американський, то і ти вже когось як мінімум одного зрадив?
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як думаєш ,а чи немає зрадників саме під українськими прапорцями ,вишиванками ..якщо ні.....,то завдяки чому за роки Незалежності Україна стала чи не найбіднішою країною в світі...?
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Я лише спробував натягнути на твій прапорець твою ж логіку
А щодо найбіднішої у світі - це ти загнув. У Європі - так, одна з найбідніших, але в першу чергу із-за агресії кацапів, а в дуругу - із-за зрадойофілів і 5-ї колони. І ті, хто одягли вишиванки і грабували країну під час війни, - до патріотів жодного відношення не мають. Патріотизм не винен в тому, що виродки (в т.ч. 5 колона) під нього маскуються.
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Один из очень немногих, кто имеет право называть себя украинским политиком.
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у йули пенсия не загорами, шо еще надо, шоб спокойно провести старость
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Че-то мне кажется, что к шмаркле скорее побежала Йуля. А это не всем понравилось, даже в ее окружении.
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Молодец. Увидел как старушка перекрасилась и участвовать в шоу95 не захотел. Лизать каласмойскую власть- дело гадкое!
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Юля не кладет яйца в одну корзину. Хочет Раду захватить с коалицией. Сенченко заявил о выходе из партии "Батькивщина" - Цензор.НЕТ 300
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Один з небагатьох,хто не викликає відразу у людей.. Дуже добре освоїв українську мову. Удачі вам ,пане Сєнченко.
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доходить і до Люліних упоротих кого 75%би.омаси обрало президеннтом. От тільки для упоротих на цензорі ще не дійшло.
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Слова не мальчика, но мужа.
Правильно, правильно, очень правильно Сенченко оценивает ситуацию.
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Это был верный ленинец...бьютовец.... что то у Йули пошло не так..... Тимошенко втратила важливого соратника - Сенченка - Цензор.НЕТ 2503
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Если еще и Соболев уйдет....то в бьюткивщине никого не останется..... хотя соболев подкаблучник...ему некуда идти....
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До того ж у Соболєва діточок багато (5 душ). Одразу "правильну" партію не знайдеш... Тимошенко втратила важливого соратника - Сенченка - Цензор.НЕТ 6917
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Чисто подставное решение,создать микро партию с целью откусить от тигрюли на парламентских хоть один процент.
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Сенченко куда более мощная фигура, чтобы у кого-то один процент откусывать.
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Да пустое место он,пять лет мародерства сидел как кролик в кустах.
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Андрей Сенченко человек серьезный, человек реальных дел.
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"Разочарование действиями и бездействием политиков, пришедших к власти после Революции Достоинства, отсутствие системных усилий по восстановлению мира без территориальных и политических уступок агрессору, привели к росту поддержки антиукраинских сил. Это создает реальные предпосылки для формирования в следующем парламенте большинства, враждебного к нашему государству. Уже сейчас понятно, что задача этих сил - капитуляция нашей страны в войне с Российской Федерацией и окончательное уничтожение независимой Украины".

О ком это он? Неужели о "слугах урода"? Да не может быть!!! Там одни поцреоты!!! Тимошенко втратила важливого соратника - Сенченка - Цензор.НЕТ 8887
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Жопоблок + петеблок + видро + засеяяные кацапским баблом мажоритарные округа.
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... засеяяные кацапским баблом Юлькины мажоритарные округа
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Не знаю ни одного политика, кинувшего Юлю и долго продержавшегося в политике с положительной кармой. Зато обратных примеров - пальцев не хватит...
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Давно ждал от него этого шага. Никак не мог понять что его держало около владелицы ломбардов - они В ПРИНЦИПЕ разные люди.
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Завдяки трутням штибу цього Сенченко,Тимошенко не виграла вибори!. Там ще багато "прихильників",що "прихилились" до її спини!.Тепер,коли розуміють,що їм вже нічого не світить,роблять "ноги"!.Вірити,що зі своєю партією "Сила права" можна чогось добитись повний маразм цього "прихильника"!.До речи,які недалекі люди,вважаючи,що Тимошенко "заграє" заради прем*єрства з клоуном!.Вона,як ніхто інший з політиків,декларує готовність РОБИТИ зміни у державі і,не бачити та розіміти це може тільки людина з мізком колібрі,бо немає значення ХТО очолить процес перетворень!.Навряд чи клоун "відгукнеться" пристати на її пропозиції,що і покаже його справжне обличчя,тому,що він з того прошарку нашого суспільства,котрому перетворення РЕАЛЬНІ.глибоко до дупи,бо тоді прийдеться йому самому одягати собі кайданки!.
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" наши подходы к стратегии действий и формирования команды,
способной преодолеть вызовы, существенно отличаются."

А в Козине постоянно сходки - Юля, Беня +и др.лица.
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"Сила права"?..Краще "Право сили"...Реалістичніше і зрозуміліше...
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Хороший честный политик ! Таких наш народ не выбирает себе во власть ,а выбирает Ахметовых и Коломойских .
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Сенченко наговорил чтото непонятное.Устал, наверное, от политики. Не то время он выбрал,
чтобы выйти из партии. Вместо того чтобы поддержать Ю.Тимошенко он сделал ей гадость.
Лично я не ожидал такого от Сенченко.
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Еще один поверил в себя. ну флаг в руки. Одни гетьманы ***...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТимошенко втратила важливого соратника - Сенченка
 
 
 
 
 
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