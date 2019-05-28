 АМКУ порушив справу проти тарифного регулятора через "Роттердам +", - "Наші гроші"

Про це повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на копію відповідного розпорядження, якою володіє редакція, передає Цензор.НЕТ.
Під час відкриття справи, АМКУ посилається на дані Національного антикорупційного бюро, які Антимонопольний комітет отримав листом у квітні 2019 року. Зокрема, в листі НАБУ йдеться, що дії НКРЕКП могли привести до негативних наслідків для ринку електроенергії та надання конкурентних переваг одним виробникам перед іншими.
Раніше в АМКУ відмовлялися відкривати провадження за формулою ціноутворення на вугілля, яку використовують для виробництва електрики, за поданням державного "Енергоатому", одночасно свою позицію там змінили після отримання листа від НАБУ.
Зазначимо, формулу "Роттердам +" ввели в травні 2016 року, після втрати контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на сході України. Майже всі шахти з антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС України, після окупації Донбасу опинилися на непідконтрольній території. І щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, було прийнято рішення купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах, куди доставляють вугілля з ПАР і Південної Америки.
Формула була затверджена НКРЕКП, там заявляли, що така методика розрахунку повинна усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони бойових дій і позбавити Україну проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.
Відповідно до методики, вартість палива визначалася за формулою "ціна вугілля в портах Амстердам - Роттердам - Антверпен + вартість його доставки в Україну". Формула "Роттердам +" застосовується як для ТЕС, що спалюють антрацитову (дефіцитну) групу вугілля, так і для станцій, що спалюють газову групу вугілля. З січня по листопад 2016 ціна теплової електроенергії зросла удвічі.
У липні 2016 прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що вважає неприйнятною схему "Роттердам +", а в 2017-му генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що формула становить корупційну загрозу для держави. Президент Порошенко наголошував, що формула "Роттердам +" є вимогою Міжнародного валютного фонду.
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Зе-билам лапшы навешали на десять лет вперед.
А на фото мы можем узреть обыкновенные корабли с углем, следующие по маршруту ЮАР - Роттердам - Киев.
Детально об «энергетической» позиции президентской команды в блиц-интервью УНИАН рассказал представитель Зеленского в Кабмине Андрей Герус.
С 1 июля в Украине формально отменят формулу «Роттердам» и должен заработать новый рынок электроэнергии. «Укрэнерго» уже заявило, что цены на электроэнергию после этого могут вырасти из-за низкого уровня конкуренции. Что новая власть будет делать в этом направлении?
Внедрять сейчас новый рынок электроэнергии - большой риск. Могут и цены резко вырасти, и наступить коллапс в системе учета, увечиться неплатежи. Мы считаем, что необходимо перенести процесс на один год, чтобы дополнительно подготовиться. Не тянуть просто время, а действительно, реально подготовиться.
Бене нужен дешевый газ!... за счет всех остальных покупателей.
Но вы продолжайте веровать, что он "грабит и грабит"....
То, что Ахметов в результате своей аферы сам пострадал материально - еще и Пете отстегнул часть акций - не делает Ахметова меньшим мерзавцем.
Мы - Они. Хорошие - Плохие. Белые - Черные.
Никакого серого цвета.
Что характерно - ведь именно для тупых соевых мартышек все, кто выступает против Порошенко - это однозначное зло.
...
Прилипший сбоку лоскуток.
На рынке купленное Это!
На вид, похоже, Петушок!..
Лежал на солнце, таял тихо,
Цена его, копеек пять.
Базар, жара, неразбериха..
Пришлось народу его взять..
Сидит на щепке, или спичке,
Сиропный распустив свой хвост,
Как подобает каждой птичке,
И вкус его предельно прост..
Во рту растает. В пальцах липких
Осталась палочка одна..
Потом фестал, понос отрыжка
Не надо больше петушка)
З 1 липня 2019 р., коли Закон «Про ринок електроенергії» набере чинності у більш повній мірі, підвищення тарифів на електроенергію стане неминучим для всієї України
https://lb.ua/economics/2019/03/19/422360_tarifi_elektriku_virushayut.html?fbclid=IwAR0Te1-KImG5FYdx-p7I1X_ki__Qg8KxBZR59jmXUMKRhc4tDIi8zTQxfU8 …
Это - все равно, что судить Маркса и Энгельса за написание капитала
2.Отметим, формулу "Роттердам+" ввели в мае 2016 года, после потери контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на востоке Украины. Почти все шахты с антрацитовым углем, на котором работает большинство ТЭС Украины, после оккупации Донбасса оказались на неподконтрольной территории."
КАКИЕ ВАПРОСЫ?
Кто-то гонит уголёк из Расии, который дешевле Роттердама?
Так это рынок, детка!
24,4 лохів ще раз поДЯКУвали
Сочувствую
взять в долю.
Чи до свого корєша Ахмєта в днр тікати буде?