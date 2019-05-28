 АМКУ порушив справу проти тарифного регулятора через "Роттердам +", - "Наші гроші"

Про це повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на копію відповідного розпорядження, якою володіє редакція, передає Цензор.НЕТ.

Під час відкриття справи, АМКУ посилається на дані Національного антикорупційного бюро, які Антимонопольний комітет отримав листом у квітні 2019 року. Зокрема, в листі НАБУ йдеться, що дії НКРЕКП могли привести до негативних наслідків для ринку електроенергії та надання конкурентних переваг одним виробникам перед іншими.

Раніше в АМКУ відмовлялися відкривати провадження за формулою ціноутворення на вугілля, яку використовують для виробництва електрики, за поданням державного "Енергоатому", одночасно свою позицію там змінили після отримання листа від НАБУ.

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Зазначимо, формулу "Роттердам +" ввели в травні 2016 року, після втрати контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на сході України. Майже всі шахти з антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС України, після окупації Донбасу опинилися на непідконтрольній території. І щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, було прийнято рішення купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах, куди доставляють вугілля з ПАР і Південної Америки.

Формула була затверджена НКРЕКП, там заявляли, що така методика розрахунку повинна усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони бойових дій і позбавити Україну проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Відповідно до методики, вартість палива визначалася за формулою "ціна вугілля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + вартість його доставки в Україну". Формула "Роттердам +" застосовується як для ТЕС, що спалюють антрацитову (дефіцитну) групу вугілля, так і для станцій, що спалюють газову групу вугілля. З січня по листопад 2016 ціна теплової електроенергії зросла удвічі.

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У липні 2016 прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що вважає неприйнятною схему "Роттердам +", а в 2017-му генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що формула становить корупційну загрозу для держави. Президент Порошенко наголошував, що формула "Роттердам +" є вимогою Міжнародного валютного фонду.