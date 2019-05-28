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Все про:Антимонопольний комітет (123) Роттердам+ (9)

 АМКУ порушив справу проти тарифного регулятора через "Роттердам +", - "Наші гроші"

Антимонопольний комітет України ухвалив почати розслідування антиконкурентних дій, вчинених представниками НКРЕКП, коли вони надали переваги виробникам теплової енергії. Відповідне рішення ухвалила Державна уповноважена АМКУ Марія Нижник.

Про це повідомляє видання "Наші гроші" з посиланням на копію відповідного розпорядження, якою володіє редакція, передає Цензор.НЕТ.

Під час відкриття справи, АМКУ посилається на дані Національного антикорупційного бюро, які Антимонопольний комітет отримав листом у квітні 2019 року. Зокрема, в листі НАБУ йдеться, що дії НКРЕКП могли привести до негативних наслідків для ринку електроенергії та надання конкурентних переваг одним виробникам перед іншими.

Раніше в АМКУ відмовлялися відкривати провадження за формулою ціноутворення на вугілля, яку використовують для виробництва електрики, за поданням державного "Енергоатому", одночасно свою позицію там змінили після отримання листа від НАБУ.

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Зазначимо, формулу "Роттердам +" ввели в травні 2016 року, після втрати контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на сході України. Майже всі шахти з антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС України, після окупації Донбасу опинилися на непідконтрольній території. І щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, було прийнято рішення купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах, куди доставляють вугілля з ПАР і Південної Америки.

Формула була затверджена НКРЕКП, там заявляли, що така методика розрахунку повинна усунути ручне регулювання цін, забезпечити незалежність від постачань із зони бойових дій і позбавити Україну  проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Відповідно до методики, вартість палива визначалася за формулою "ціна вугілля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + вартість його доставки в Україну". Формула "Роттердам +" застосовується як для ТЕС, що спалюють антрацитову (дефіцитну) групу вугілля, так і для станцій, що спалюють газову групу вугілля. З січня по листопад 2016 ціна теплової електроенергії зросла удвічі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ахметов заробляє на "Роттердам+". Буде "Роттердам три плюси", він теж буде на цьому заробляти. Він грає за правилами, написаним владою", - Коломойський. ВIДЕО

У липні 2016 прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що вважає неприйнятною схему "Роттердам +", а в 2017-му генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що формула становить корупційну загрозу для держави. Президент Порошенко наголошував, що формула "Роттердам +" є вимогою Міжнародного валютного фонду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129309
 
   
 Топ коментарі
 
Президент Порошенко подчеркивал, что формула "Роттердам+" является требованием Международного валютного фондИсточник: https://censor.net.ua/n3129309 Какая тварь шеколадная . блин оказывается везде где свинорыл с подельниками бабло косил его МВФ заставляло АМКУ возбудил дело против тарифного регулятора из-за "Роттердам +", - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9160
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Все прекрасно знают,что ахметка поддерживал сепаратистов,но почему то этот хмыренок получил вместо срока роттердамные тарифы - по сути ввел свой персональный налог на каждого гражданина Украины.
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Сказочка из той же урны, что и "мародеры".
Зе-билам лапшы навешали на десять лет вперед.
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Точно.
А на фото мы можем узреть обыкновенные корабли с углем, следующие по маршруту ЮАР - Роттердам - Киев.
АМКУ возбудил дело против тарифного регулятора из-за "Роттердам +", - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4116
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Формулу отменят цени на е/е упадут или нет?
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Президент Порошенко подчеркивал, что формула "Роттердам+" является требованием Международного валютного фондИсточник: https://censor.net.ua/n3129309 Какая тварь шеколадная . блин оказывается везде где свинорыл с подельниками бабло косил его МВФ заставляло АМКУ возбудил дело против тарифного регулятора из-за "Роттердам +", - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9160
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та шо там порошенко Ти послушай зекоманду АМКУ возбудил дело против тарифного регулятора из-за "Роттердам +", - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 9946

Детально об «энергетической» позиции президентской команды в блиц-интервью УНИАН рассказал представитель Зеленского в Кабмине Андрей Герус.

С 1 июля в Украине формально отменят формулу «Роттердам» и должен заработать новый рынок электроэнергии. «Укрэнерго» уже заявило, что цены на электроэнергию после этого могут вырасти из-за низкого уровня конкуренции. Что новая власть будет делать в этом направлении?

Внедрять сейчас новый рынок электроэнергии - большой риск. Могут и цены резко вырасти, и наступить коллапс в системе учета, увечиться неплатежи. Мы считаем, что необходимо перенести процесс на один год, чтобы дополнительно подготовиться. Не тянуть просто время, а действительно, реально подготовиться.
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ага теперь зекоманде разгребать петины навозные кучи
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Да-да, все правильно:
Бене нужен дешевый газ!... за счет всех остальных покупателей.
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"товаристч Ахметов" вообще-то за пять лет потерял четыре ОблГаза и 40% своего состояния.
Но вы продолжайте веровать, что он "грабит и грабит"....
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рыжая гнида невиновате она тоже соевая свинья?
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Он должен был потерять все,включая свободу.
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Бедняжка. Вот он - истинный патриот Украины - товарищ Ахметов, создавший первый сепарский батальон Восток и активно содествовавший созданию днр.
То, что Ахметов в результате своей аферы сам пострадал материально - еще и Пете отстегнул часть акций - не делает Ахметова меньшим мерзавцем.
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Бедняжка. Вот он - истинный зе-бил. Для него все или святые или исчадия ада. Как в сериале всё просто.
Мы - Они. Хорошие - Плохие. Белые - Черные.

Никакого серого цвета.
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Точно - новый лозунг соевых мартышек - "кто против Ахметова - тот зе-бил!"
Что характерно - ведь именно для тупых соевых мартышек все, кто выступает против Порошенко - это однозначное зло. АМКУ порушив справу проти тарифного регулятора через "Роттердам +", - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 1533
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Все прекрасно знают,что ахметка поддерживал сепаратистов,но почему то этот хмыренок получил вместо срока роттердамные тарифы - по сути ввел свой персональный налог на каждого гражданина Украины.
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Достаточно передати 49% своііх активів енергокомпаній нєкому Порошенко П. О. І ти чудним образом превращаєшся із сєпара в папутчіка рєвалюціі))
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так дружбан петя не возражал ... "абсолютно бескорыстно"
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гніді приготуватися до стрибка без парашюта ...


...
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Вы за него не переживайте - он уже и себя, и праправнуков своих до конца жизни обеспечил.
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такі ніколи не наїдяться ...це така "порода"
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Это само собой, но он в любом случае уже не в накладе...
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На липкой палочке. Газеты
Прилипший сбоку лоскуток.
На рынке купленное Это!
На вид, похоже, Петушок!..

Лежал на солнце, таял тихо,
Цена его, копеек пять.
Базар, жара, неразбериха..
Пришлось народу его взять..

Сидит на щепке, или спичке,
Сиропный распустив свой хвост,
Как подобает каждой птичке,
И вкус его предельно прост..

Во рту растает. В пальцах липких
Осталась палочка одна..
Потом фестал, понос отрыжка
Не надо больше петушка)
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не смог по конкурсу пройти на более низкую должность в данной структуре. формулировка нет требуемого опыта работы в энергетике.
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ага, вирівняйте тариф для підприємств і для населення, Беня саме за це. А ціни так народ саме для цього, а потім збільшені тарифи завжди можна списати на реформу енергетичного сектору.
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Давай, вскривай ці масковські кансєрви!Расскажи як праклятий Бєня з Зєлєнским ротердамили на полну катушку!! Не держи в собі, вилляй все!!
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мені достатньо того, як вони мене тролили. Так навіть москальські консерви не робили
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єдина мета цього "ринку" це забезпечення безперебійного електропостачання з атомних станцій на Захід ... якщо ви не помітили за цей "ринок" найбільше переживають німці ...коли зимою "випадково" почнуться відключення ...у нас ... не в поляків з німцями ...згадаєте
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я не про ринок писала, тому що не пишу про те у чому не знаюся, а про Ротердам+. Наскільки я розумію формула розразунку для промисловості підвищена, а для населення ні. От чому саме Беня стоїть за відміну Ротердам+. Самий правдивий канал чому не розтлумачує Зевиборцям, завдяки кому може збільшитися ціна на вжиту побутову е/е населенням.
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Какая ты тупая ! До этой схемы Энергоатом имел прибыль 2 млрд гривен , теперь столько же , только убытков . Все ушло на компенсацию цены на ахметовских ТЭЦ
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Який ви тупий, я пишу про населення, що воно отримає?
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как же так? как же соевое мыролюбство и безальтернативный гешефт от свиней свиновальцмана?
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тогда надо срочно внедрять схему винница минус, шоб успеть выехать в роттердам
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она внедрена так же как и дюссельдорф + так же как и сиваш++.
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Тарифи на електрику вирушають у «Вільне Плавання»
З 1 липня 2019 р., коли Закон «Про ринок електроенергії» набере чинності у більш повній мірі, підвищення тарифів на електроенергію стане неминучим для всієї України
https://lb.ua/economics/2019/03/19/422360_tarifi_elektriku_virushayut.html?fbclid=IwAR0Te1-KImG5FYdx-p7I1X_ki__Qg8KxBZR59jmXUMKRhc4tDIi8zTQxfU8 … АМКУ порушив справу проти тарифного регулятора через "Роттердам +", - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 1376
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К сожалению с 1 июля Роттердам + покажется раем. Под видом либерализации готовится монополизацию рынка электроэнергии под известную группу. В условиях олигопольного рынка генерации, при которой на одну монополию государственную хотят повесить обязательства по тарифам для населения, и обязательствам по зеленой генерации. Для второй монополии ДТЭК преференции и фактически в условиях, когда атомная поставляет населению, у зеленой генерации льготы до 2030 года - тариф очень дорогой, фактически остается закупка у ДТЭКа, у которого фактически не только монополия в тепловой генерации но и в поставках угля, 37% облэнерго. Подорожание электроэнергии в 1,5 раза - это самый оптимистичный вариант, что вызовет снежный ком подорожания всего от хлеба до коммуналки. Как говорят проахметовские чиновники, главное чтоб не подорожал тариф для населения, а он и так не будет дорожать по закону в течении двух лет до 2021 года. А после наверное будет цена больше чем для предприятий. С ведением данной схемы получаем неконтролируемый рынок электроэнергии. Обещанное объединение в энергорынок с Европой, которой можно было бы с нивелировать монополию - это задача как минимум ни одного года, связанная с техническими проблемами. В общем строят вкратце очередную схему для обогащения для уважаемого ДТЭК.
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Евросоюз официально выступает за перенос сроков запуска рынка и доработки законодательства, и подзаконных актов. https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/63144/заява-про-запровадження-нового-оптового-ринку-електроенергії_uk
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Интересная статья по внедрению нового рынка https://zn.ua/energy_market/lovushka-dlya-prezidenta-ili-reforma-rynka-**************-v-ovechey-shkure-317927_.html
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Зебилам, всилу дефектов мозга, не понять.
Это - все равно, что судить Маркса и Энгельса за написание капитала
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1. "В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину".
2.Отметим, формулу "Роттердам+" ввели в мае 2016 года, после потери контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на востоке Украины. Почти все шахты с антрацитовым углем, на котором работает большинство ТЭС Украины, после оккупации Донбасса оказались на неподконтрольной территории."
КАКИЕ ВАПРОСЫ?
Кто-то гонит уголёк из Расии, который дешевле Роттердама?
Так это рынок, детка!
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сепар ахметка гонит а навар с петей делит
24,4 лохів ще раз поДЯКУвали АМКУ порушив справу проти тарифного регулятора через "Роттердам +", - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4239
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Для тебя родители пожлобились даже на пту?
Сочувствую
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Так это рынок - купить дешевле а продать подороже. Есть возражения? Каждому по потребности?
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особенно если бывший рекетир и наперсточник монополоизировал при поддержке коррупцийного хряка этот самый рынок
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Вова, дружище, вопрос монополии рынка - это вопрос Антимонопольного комитета, а не комиссии по ценообразованию!
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Тобто, те що за конституцією належить народу - треба продати цьому ж народу, але дорожче??? Це типова соєва тактика,а рошеноботи хоч би посоромилися таке писати.
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Леночка, иди туда, к Карлу Марксу, и откажись платить за воду в кране, потому что она принадлежит народу!
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Теперь все ясно стало это МВФ петю заставило российский уголь считать по ротердам + и
взять в долю.
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Работу солнечных электростанций населения на земле уже минэнерго (насалик, политназначенец, и ни разу не профи в этом кресле) ограничило, по факту-запретило. Зато внесли изменения в работу зеленой энергетики:годовая квота поддержки государства на аукционах в следующем году. И кто выиграит эти аукционы? Те, кто назначил насалика, политического. И не разу не спеца в минэнерго.
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Ще б пак! Коломойський поратив півтора мільйона на дискредитацію "ротеррдама" на своїх медіа. Саме більше постраждав від формули прогнозування ціни якраз він. Правда він на своїх лайноплюсах запевняє, що страждають якраз прості люди., хоча ця формула стосується тільки підприємств. Але 73% ж навіть в Голобородька повірили.
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Пєтя офшоренко вже пакує валізи на Мальдиви?
Чи до свого корєша Ахмєта в днр тікати буде?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАМКУ порушив справу проти тарифного регулятора через "Роттердам +", - "Наші гроші"
 
 
 
 
 
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