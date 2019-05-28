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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Горлівка (129) Зеленський (1453) інформаційна війна (201) окупація (2064) пропаганда (1175) Донбас (11992) Донецька область (2241)

 "Наш курс - Росія, але спочатку потрібно увійти до складу України", - пособники терористів "ДНР" намагаються пояснити жителям нові вказівки з Москви

Окупанти запустили на тимчасово непідконтрольних українському уряду територіях Донецької області "флешмоб", у рамках якого учасники нібито мають звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням "визнати вибір Донбасу".

Про це повідомляють сайти терористичної організації "ДНР", передає Цензор.НЕТ.

Одним із рупорів у цій російській інформаційній кампанії, яку куратори з Кремля назвали "проукраїнським флешмобом", став окупаційний "глава" Горлівки Іван Приходько.

Колаборант зробив для Зеленського паперового голуба. "Дивіться - я зробив голуба миру. Написав, голуб миру - Зеленському. Я не хохмлю!" - сказав Приходько.

"Коли Зеленський в інавгураційній промові сказав, що треба вступати в діалог із жителями Донбасу, у нас з'явилася надія. Але після цього, на жаль, пішли його заяви, що він не спілкуватиметься з представниками ЛДНР. І ми розуміємо, що поки зрушень у питанні миру жодних немає. Тому громадяни республіки і почали виступати зі зверненнями до Зеленського, в яких наполягають бути послідовним у своїй політиці. Він має зрозуміти, що треба розмовляти з людьми Донбасу безпосередньо", - заявив пособник терористів.

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"Ми розуміємо, що колишньої, довоєнної України вже ніколи не буде. Тому ні про яку зміну курсу ДНР не може бути й мови. Громадяни Російської Федерації - це наші брати. Вони 5 років нам допомагають, допомагають нам вижити. Повірте на слово, 99% жителів ДНР вам скажуть: жодної зміни курсу бути не може! Росія - наша мета", - заявив Приходько.

Наш курс - Росія, але спочатку потрібно увійти до складу України, - пособники терористів ДНР намагаються пояснити жителям нові вказівки з Москви 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129307
 
 
 Топ коментарі
 
опять будут кормить всю Украину,зачем им это надо?)))
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не - территория наша, а свою быдломассу пусть нарассея себе забирает, типа рабочая сила для забайкалья
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А хто ж з української сторони допоможе їм реалізувати ці плани ?
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Если курс такой, то и валите туда с новыми паспортами. Нам гангрена не надо.
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Любопытно, а можно из оригами хрен сложить?
Но шоб типа ответить...
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Наш курс на південь,але спочатку йдемо на північ
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походу, грабанули склад Басурина...
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паркан, бетон, кордон, колючий дріт !

і нехай вашою долею опікується окупант!
бо ваш курс - на ординську московію
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Валіть в Раху,забудьте про Україну назавжди.
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Какая нахрен наша республика,нет такой страны, днр существует только в ваших головах,уже сто раз говорили,хочется в страну орков переезжайте к черту,нормальный человек не будет жить никогда в россии,я не пойму ЧТО ТАМ ОСОБЕННОГО,нищие зп сравнивая с европой,нарушение прав человека,где ты никто,ужасный климат,в большинстве злые люди,а
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"Зеленскому... быть последовательным в своей политике..." Да тут народ Украины уже охренел от последовательности Узеленского.
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эти террырысты вконец оборзели, никакого уважения ни к клоунам, ни к кандитерам
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Огородить ордло колючей проволокой вот им будет вход в состав Украины.
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Это же наш Донбасс,это наши люди,конечно мы должны их взять назад.Но:жесткая 100% фильтрация всего населения,запрет русских телеканалов и спутниковых тарелок,прямое правление без выборов на 10 лет,строгое соблюдение паспортного режима.
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Так это согласованное встречное движение. Беня договаривется с Сурковым, дают команду Богдану об референдуме на мир с росиией и автономиии ОРДЛО. Сурков в свою очередь дает команду своим кунакам внедрять идею - в россию через автономию в Украине.
73% готовы голосовать за все, что предложит их "временное божество", пока рейтинг "божества" не свалился в пропасть..
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Но сначала вы положите цветы на могилы воинам АТО и только после этого можно начинать о чем то с вами разговаривать
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А....... ...нормальные херои всегда идут в обход, и ходят они в обнимку и задом-наперед.
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Феерический *******!
Записать его треп на видео и крутить по всем каналам Украины сутки через каждые 5 минут.
Пусть вся Украина увидит "дауна из Домбаса" , и надеюсь у бойцов на передовой не дрогнет рука послать ему "голубя мира" из РПГ!
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пусть каждый житель Донбасса сделает для Зеленского по тысяче бумажных журавликов
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ваш курс - накккккккккуй,и без остановки..
ишь,дебилы,бл,что придумали - в Украину оне захотели,тварюки..
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зе приведе Україну до Расєї скоріше ніж "лднр" туди включать.
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Расея ваша цель? І яки проблеми ???Зібрали манатки ,лапті на ноги тріколор в дупу та рисью в напрямку кордона !
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Если ваш курс Россия - берите чемоданы и на вокзал.
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"ЛуганДонії" спочатку нужно увійти в манду, а дальше тримати курс на Рюссєю.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Наш курс - Росія, але спочатку потрібно увійти до складу України", - пособники терористів "ДНР" намагаються пояснити жителям нові вказівки з Москви
 
 
 
 
 
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