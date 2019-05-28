 "Наш курс - Росія, але спочатку потрібно увійти до складу України", - пособники терористів "ДНР" намагаються пояснити жителям нові вказівки з Москви

Про це повідомляють сайти терористичної організації "ДНР", передає Цензор.НЕТ.

Одним із рупорів у цій російській інформаційній кампанії, яку куратори з Кремля назвали "проукраїнським флешмобом", став окупаційний "глава" Горлівки Іван Приходько.

Колаборант зробив для Зеленського паперового голуба. "Дивіться - я зробив голуба миру. Написав, голуб миру - Зеленському. Я не хохмлю!" - сказав Приходько.

"Коли Зеленський в інавгураційній промові сказав, що треба вступати в діалог із жителями Донбасу, у нас з'явилася надія. Але після цього, на жаль, пішли його заяви, що він не спілкуватиметься з представниками ЛДНР. І ми розуміємо, що поки зрушень у питанні миру жодних немає. Тому громадяни республіки і почали виступати зі зверненнями до Зеленського, в яких наполягають бути послідовним у своїй політиці. Він має зрозуміти, що треба розмовляти з людьми Донбасу безпосередньо", - заявив пособник терористів.

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"Ми розуміємо, що колишньої, довоєнної України вже ніколи не буде. Тому ні про яку зміну курсу ДНР не може бути й мови. Громадяни Російської Федерації - це наші брати. Вони 5 років нам допомагають, допомагають нам вижити. Повірте на слово, 99% жителів ДНР вам скажуть: жодної зміни курсу бути не може! Росія - наша мета", - заявив Приходько.

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