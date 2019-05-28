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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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 Виборці, які поміняли місце голосування, отримають на парламентських виборах лише один бюлетень

Українці, що змінили місце голосування на парламентських виборах, отримають тільки один бюлетень - за партію.

Обидва бюлетені - за партію і за мажоритарного кандидата - можуть отримати тільки ті, хто змінив місце голосування в межах "рідного" округу. Про це на своїй сторінці в Facebook нагадує громадянська мережа ОПОРА, інформує Цензор.НЕТ.

"Перед парламентськими виборами місце голосування можна змінити, як і перед президентськими. Процедуру можна пройти до 15 липня включно. Однак особливість парламентських виборів у тому, що у разі зміни місця голосування виборцю дадуть лише один бюлетень – за партійними списками. Обидва бюлетені – і за мажоритарного кандидата, і за партію – отримають тільки ті виборці, які змінять місце голосування в межах "рідного" округу. Ще один варіант – просто поїхати голосувати за місцем реєстрації", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в інавгураційній промові Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.

21 травня Президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129305
 
 
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Слышь ---началнык---а партбилет дадите? Я фотку притараню----только вклеить!
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Цікаво, як я повернуся в рідний округ у Донецьку?
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Ну і, що за ху..ня така?Спочатку 2 роки в окопах, а зараз уже 2 роки живу у місті,сплачую податки,а голосувати за депутата від округу, не маю права.Як так,пане Хохлобородько? А може мені з*їздити у дирляндію,де жив до цього,та поповнити ,,обмінний,,фонд сєпарам?
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Схоже на якесь приниження - типу " нє мєстний, нє випєндривайся". Хоча з іншого боку не дасть змоги протягнути якогось чужого гівнюка на чужому окрузі через заїзджих...
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Избиратели, сменившие место голосования, получат в рыло...
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Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.

Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя.
На хвастуна не нужен нож,
Ему немного подпоешь
И делай с ним, что хошь.
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