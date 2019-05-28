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Все про:Зеленський (1453) Литва (426) Науседа Гітанас (4)

 Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Литви Науседою: підтвердили налаштованість на зміцнення стратегічного партнерства

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним Президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою і привітав його з переконливою перемогою на виборах.

Президент побажав Гітанасу Науседі успіхів у розвитку Литовської держави, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу АП.

Зеленський також подякував литовській стороні за незмінну політичну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й допомогу у зміцненні обороноздатності нашої країни.

Глава держави наголосив на важливій ролі Литви у підтримці курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Крім цього, було підтверджено обопільну налаштованість на зміцнення стратегічного партнерства України та Литви й поглиблення двосторонньої співпраці в усіх сферах взаємної зацікавленості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новообраний президент Науседа щодо РФ і України продовжуватиме курс Грібаускайте, - представництво Литви в ЄС

Президент України та його литовський колега домовилися підтримувати особистий діалог та обговорили можливі подальші двосторонні контакти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129300
 
   
 Топ коментарі
 
Зрада, зрада!!!! До чого докотився Зє. Так зараз почне верещати петробаригівська швааль.
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Через полгода правления Коломойского даже евреи в Украине станут антисемитами.
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Abromavicius za nego pogovoril, tot vet svobodno govoryt po litovski
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Зрада, зрада!!!! До чого докотився Зє. Так зараз почне верещати петробаригівська швааль.
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а Ви залишились зі злодіями і брехунами. І Вам ніхєра не соромно, чомусь, мля.
А ми (73%) не пробачаємо брехню і підлість!!!
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та ну? а как же уйти в отставку, если закон нарушит? а как же свои люди у корыта? а как же олигархам - тюрьмы?
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заради обєктивності, потрібно відзначити що ми всі там й були останні 5 років...просто завуальовано...(принаймі вони при Пороху не "висовувались" - журналістам приходилось "відкопувати"), тепер вони просто "вийшли з тіні"....а загалом, по суті - нічого не змінилось
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Какое фото хорошее - хоть читать оно умеет)
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Хазы в Крыму
Виллы в Италии
Шефир и Трофимов
Богдан и Хомчaк
Канал Коломойского
Обосранная Конституция
Незнание государственного языка
********* журналистов
и это только за 3 дня - у 73 языки в жопе
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ПОЛАГАЮ, ИМЕТЬ В СОБСТВЕННОСТИ НЕДВИЖИМОСТЬ, ПРИОБРЕТЕННУЮ до ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ И ДАЖЕ ДО ВЫДВИЖЕНИЯ - У ПОРОХОШВАЛИ НЕЗАКОННО И НЕПОЧЕТНО?
ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОЛ КАК СОКОЛ (ЛИБО ВСЁ НА ЖЕНУ), С БОЛЬШИМ ПУЗОМ, В КАМУФЛЯЖЕ И НА СЕРЬЕЗНЫХ ЩЩАХ? Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Литви Науседою: підтвердили налаштованість на зміцнення стратегічного партнерства - Цензор.НЕТ 7338
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Будущая Верховная Рада. И это них#Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Литви Науседою: підтвердили налаштованість на зміцнення стратегічного партнерства - Цензор.НЕТ 7781я не шутка. 73% клинических зедиотов обязательно выбирут вам и это говнище. Ещё и гордиться будут тем, как они ловко скинули "Барыгу" и уничтожили Украину.
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уважаемые люди. Главно дело, шоб гужва успел вернуться и в раду баллотировался. Интересен тот факт, что показав это фото зебилам из моего досягаемого окружения, никто из них не смог узнать этих людей, а когда я их назвал - ничего о них не знают. Диагноз - политический зебилизм.
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а Крым что не украинская территория раньше была?
Виллы в Италии- не то что вилла у бывшего президента, а так дом летний возле пляжа
Шефир и Трофимов - а что они уже плохие?

Богдан и Хомчaк? нормальные люди, только гонево от порошенковских много. Хомчака хотели крайнего сделать
Канал Коломойского - он что единственный и существенный в Украине

Незнание государственного языка - а ты сейчас на каком языке все это написал?

********* журналистов - ты дурак?

и это только за 3 дня - у 73 языки в жопе - если твой кандидат не прошел, это не означает что больше половину украинского народа ты должен оскорблять. Конечно ты было еще то
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Ну так новые же все лица, **** !! Чистые, с незапятнанной совестью...
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Вилла в Италии это не просто летний дом, это 2,8 млн евро, которые числятся за офшором, принадлежащем Зеленским, посему возникает вопрос были на эту сумму уплачены налоги или нет. Заявления от Зе о том, что "кумовства" не будет, и тут сразу же назначение своих подельников из Квартала-95 на ключевые должности в АП. ."Если я нарушу закон, я сразу же уйду" --- и тут же назначение главой АП Богдана, который попал под люстрацию и не может занимать госпосты вопреки закону.
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языки в жопе - это в оффлайне, а здесь все нормально - просто перешли на другие аккаунты.
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Звонок в АП Украины:

- Альо, это президент Литовской Республики Гитанасом Науседой, соедините меня с главным.

- Здравствуйте, господин Президент. Игорь Валерьевич на связи ...


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Ну тут телефон ! А Педро уже слетал-бы кули ему сармачному !
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Через полгода правления Коломойского даже евреи в Украине станут антисемитами.
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Це не виключено, бо у мене є знайомий єврей, який проти Зе.
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А якою мовою Зе розмовляв із Науседою?
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Abromavicius za nego pogovoril, tot vet svobodno govoryt po litovski
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Зрозуміло. Тобто зажди за нього працює команда Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Литви Науседою: підтвердили налаштованість на зміцнення стратегічного партнерства - Цензор.НЕТ 8715
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Владимирссаныч через гугл-переводчик фигачил
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Він не володіє мовою фарсі. Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Литви Науседою: підтвердили налаштованість на зміцнення стратегічного партнерства - Цензор.НЕТ 6226 Ви знаєте, що мовою фарсі писав Омар Хаям? Познущайтеся з нього.
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Шановний,а яку відповідь ви чекали отримати на своє питання?
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Правду. Якщо вам невідомо якою мовою говорив Зе, то краще мовчати.
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Ми не говоримо про заборонені мови. Є державна мова, якою повинен спілкуватися президент.
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жу-жу неспроста: Розгляд Законопроекту про імпічмент Президента включено до порядку денного 30 травня.
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Не верю . Я представляю , если бы мне позвонили . Даже не представляю , о чём можно говорить с этим "лидером" .
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когда однажды пуйло рассказал пошлый анедкотец, у о#уевшей Меркель отвалилась челюсть, и брезгливый удивленный взгляд. трудно себе представить, что нормальные политики думают про ваЗЕлинового карлика с пианиноМ.
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Ще було б непогано у гості запросити або самому в Литву навідатися.
Наші друзі того заслужили.
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Не поедет. В странах Балтии русскоязычных не любят.
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У соєвих алєргія на Зе. Це як у козлорилих алергія на мову і жовтоблакитний і особливо на червоночорний прапори
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останнім часом все більше виглядає на те, що це одні й ті самі люди...

навіть при моєму реально негативному ставлені до Пороха, я ніколи не бажав йому провалу там де є інтерес України...
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Навряд чи це алергія. Просто у багатьох є розуміння, що у Зе відсутня команда і досвід керування країною.
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Молодец Зеленский! А ещё тридцатого мая приедут министры иностранных дел Германии и Франции. РАБОТАЕТ ПРЕЗИДЕНТ!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Литви Науседою: підтвердили налаштованість на зміцнення стратегічного партнерства
 
 
 
 
 
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