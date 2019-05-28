 Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Литви Науседою: підтвердили налаштованість на зміцнення стратегічного партнерства

Президент побажав Гітанасу Науседі успіхів у розвитку Литовської держави, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу АП.
Зеленський також подякував литовській стороні за незмінну політичну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й допомогу у зміцненні обороноздатності нашої країни.
Глава держави наголосив на важливій ролі Литви у підтримці курсу європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Крім цього, було підтверджено обопільну налаштованість на зміцнення стратегічного партнерства України та Литви й поглиблення двосторонньої співпраці в усіх сферах взаємної зацікавленості.
Президент України та його литовський колега домовилися підтримувати особистий діалог та обговорили можливі подальші двосторонні контакти.
А ми (73%) не пробачаємо брехню і підлість!!!
Виллы в Италии
Шефир и Трофимов
Богдан и Хомчaк
Канал Коломойского
Обосранная Конституция
Незнание государственного языка
********* журналистов
и это только за 3 дня - у 73 языки в жопе
ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОЛ КАК СОКОЛ (ЛИБО ВСЁ НА ЖЕНУ), С БОЛЬШИМ ПУЗОМ, В КАМУФЛЯЖЕ И НА СЕРЬЕЗНЫХ ЩЩАХ?
Виллы в Италии- не то что вилла у бывшего президента, а так дом летний возле пляжа
Шефир и Трофимов - а что они уже плохие?
Богдан и Хомчaк? нормальные люди, только гонево от порошенковских много. Хомчака хотели крайнего сделать
Канал Коломойского - он что единственный и существенный в Украине
Незнание государственного языка - а ты сейчас на каком языке все это написал?
********* журналистов - ты дурак?
и это только за 3 дня - у 73 языки в жопе - если твой кандидат не прошел, это не означает что больше половину украинского народа ты должен оскорблять. Конечно ты было еще то
- Альо, это президент Литовской Республики Гитанасом Науседой, соедините меня с главным.
- Здравствуйте, господин Президент. Игорь Валерьевич на связи ...
Наші друзі того заслужили.
навіть при моєму реально негативному ставлені до Пороха, я ніколи не бажав йому провалу там де є інтерес України...