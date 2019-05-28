 "Патріоти України не допустять реваншу всякої погані, що прагне позбавити нас нашої землі, нашої свободи", - Турчинов про заяву Шуфрича

Про це написав у Фейсбуці Олександр Турчинов, коментуючи подану в ГПУ Нестором Шуфричем заяву про вчинення державної зради Петром Порошенком і Олександром Турчиновим.

"Колишній "регіонал" Нестор Шуфрич подав заяву до ГПУ, ДБР та СБУ щодо відкриття кримінального провадження проти мене за наказ у 2014 році знищувати ворогів та боронити свою країну від російських загарбників.

Для таких шуфричів захист рідної країни - це злочин, але я впевнений, що для кожного українця це обов’язок - захищати свою державу від будь-якої погані, що прагне позбавити нас нашої землі, нашої свободи, нашої незалежності.

Якщо б ті події знову повторилися, я, не вагаючись, вчинив би так само", - написав Турчинов.

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За його словами, подібні заяви зараз не рідкість. Оточення Януковича, проросійська "п’ята колона" підіймають голову, сподіваючись на реванш. Але я переконаний, патріоти України, де б вони не працювали - на державних чи недержавних посадах - ніколи не допустять цього реваншу ні в тилу, ні на полі бою! Нехай не сподіваються!"