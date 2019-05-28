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 Політика України
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Все про:Турчинов (806) Шуфрич (165)

 "Патріоти України не допустять реваншу всякої погані, що прагне позбавити нас нашої землі, нашої свободи", - Турчинов про заяву Шуфрича

Оточення Януковича, проросійська "п'ята колона" піднімають голову, сподіваючись на реванш.

Про це написав у Фейсбуці Олександр Турчинов, коментуючи подану в ГПУ Нестором Шуфричем заяву про вчинення державної зради Петром Порошенком і Олександром Турчиновим.

"Колишній "регіонал" Нестор Шуфрич подав заяву до ГПУ, ДБР та СБУ щодо відкриття кримінального провадження проти мене за наказ у 2014 році знищувати ворогів та боронити свою країну від російських загарбників.

Для таких шуфричів захист рідної країни - це злочин, але я впевнений, що для кожного українця це обов’язок - захищати свою державу від будь-якої погані, що прагне позбавити нас нашої землі, нашої свободи, нашої незалежності.

Якщо б ті події знову повторилися, я, не вагаючись, вчинив би так само", - написав Турчинов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шуфрич приніс у ГПУ заяву з обвинуваченнями Порошенка й Турчинова в державній зраді, - Луценко. ВIДЕО

За його словами, подібні заяви зараз не рідкість. Оточення Януковича, проросійська "п’ята колона" підіймають голову, сподіваючись на реванш. Але я переконаний, патріоти України, де б вони не працювали - на державних чи недержавних посадах - ніколи не допустять цього реваншу ні в тилу, ні на полі бою! Нехай не сподіваються!"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129298
 
   
 Топ коментарі
 
Знаю всех из своих знакомых кто оказался Зебанутым. Они просто обыватели, в основном трусливые и постоянно всем не довольные в ожидании халявы.
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Що м'яли ?
Ти не про це думай, а про наслідки свого вибору, який не квапиться відстоювати державні інтереси
Подивись, вже і шухрич ФАКТИЧНО заявив, що ЗСУ вбивало мирняк на дамбасі.
Знаєш, чим це може закінчитись ?
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так ось, яка сорочка повинна бути, шоб тебе снайпери не помитили!
чи то не зовсім лінія фронту?
ги
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От треба було, Пасторе, гасити всіх їх після революції по гарячому, тоді б такого не було. Це ваша з Порошенко вина. За луценка я не говорю - це лайно.
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эта кацапская гнида давно непижжжена и уже начала забывать свой родной макияж

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тому вони вас і душать , як пацюків шуганих , бо вони вас вбивати не бояться , а ви щоб раз вдарити тричі попереджаєте ворога .Придурки .
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здавалося б, ось воно - щастя: нарешті русофільська гидота має омріяного президента
але ж - ні, все одно гівном стікають від злості
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Вы значит, мудаки, допускали чтобы он имел дела в Украине, вообще здесь существовал , а как что, так сразу патриоты должны исправлять. Вы такие же мудаки как и он.
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стій, дай вгадаю: патріот - це ти!
ги-и-и-и
я, навіть, знаю, якої країни
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Брав участь у разгоні кацапів у своєму місті у 14му, та тричі убд: 15й,17й,18р, а ти більше зробив?
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По перше українською буде правильно Калашников, бо так у мене у документах, а друге те що у мене, та всіх пращурів було є і буде національність українець.
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а президент у всіх Калашнікових назавжди - коло... тобто, Зеленській
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Він президент зараз для всієї України. Я за нього не голосував, я взагалі написав що не підтримую жодного кандидата з цих двох. Жодного, це значить жодного, не зеленського,не пороха, у якого друг терорист ахмєтов, що відділяв долбасс від України, а тепер наче й не при справах.
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Це ще подивитися треба хто ти такий, якщо підтримуєш терориста ахметова.
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ще трохи - і станеш спілкуватися людською
ну, хоч би, щоб відрізнятись від терориста ахметова
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Це ніяк не відміняє того що ви, боти, покривали свого царька, та вводили у оману людей.
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так , він фанат Мародера і засновника всіх ригів , безумовний і самовідданий .
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мене перехід на особистості від зюліков не дивує
це саме ваш рівень
бо інакше тупого клоуна не захистиш
ги
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они же за бабло допустили , что рыги остались .., шуфрич , добкин , кернес , труханов, ахметов , бойко дали еще и оборонный завод купить ..медвейчук 2 канала купил спокойно ... очень пете денежки хотелось , да опять же медвейчук петю в политику привел .., как отказать .., остальные плотно работали с петей министром ..
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Порошенко, конечно, виноват, что не уничтожил пятую колонну в Украине, но при Зеленском, как мы видим, эта колонна чувствует себя куда лучше, практически, хозяевами жизни.
Что это говорит о Зеленском?
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а как эта колонна чувствовала себя при пете ? ахметов , медвейчук , бойко , добкин , труханов , гончаренко - ВСЕ РЫГИ ( корме медвейчука , которого в любви к Украине сложно заподозрить )
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Ой, ой, ой, смотрите, кацапы без нас поднимают голову, ай, ай, ай. Наверное потому что вы с ними в договорняке, уроды? Чего ж вы не сделали когда были при власти, чтобы они голову больше никогда не поднимали, а делали как раз наоборот все для них?
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Я правильно понял, что Зеленский не собирается исправлять ошибок предшественников?
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Наверное правильно. Скорее всего так и есть. По крайней мере я в него не верю.
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Щось мені напоминає росію. Там немає чого показувати, то в них на екранах тільки тема України. А що у нового президента немає нічого, то він веселить народ нападками на Порошенко? Їм так весело і вони бажають помсти. Тільки за що? Чого ви всі прицепилися до Порошенко? Вибрали свого, то і питайте все в нього.
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А что ж вы 5 лет не сажали на кичу всех этих шуфричей, боек, ахметовых и прочую рыговскую рать Майдан расстрелявшую?
Мало того, даже в Законе "О люстрации" ни словом о них не обмолвились? как буд-то и не было их никогда и не принимали они куеву тучу законов под януковичя?
Что ж прокурор ваш лютый - Луценко до сих пор ни одного рыга не посадил и не рвется это делать даже при новом президенте, да ещё и хрен его выгонишь с Генпрокуратуры?!
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погань своим ртом говно мечет..... сво лочь
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23 февраля 2012 года президент Виктор Янукович после встречи с Петром Порошенко, в ходе которой они обсудили план реформ, рекомендованный Порошенко, сообщил, что последнему предложен пост министра экономики. 23 марта 2012 года Янукович подписал указ о назначении Порошенко министром экономического развития и торговли. А вот его коллеги - Азаров, Николай Янович, Арбузов, Сергей Геннадиевич, Бойко, Юрий Анатольевич, Вилкул, Александр Юрьевич, Грищенко, Константин Иванович, Клименко, Александр Викторович, Ставицкий, Эдуард Анатольевич, Табачник, Дмитрий Владимирович, Богатырёва, Раиса Васильевна, Королевская, Наталия Юрьевна, Лавринович, Александр Владимирович, Лукаш, Елена Леонидовна, Клюев Андрей Петрович, Колесников, Борис ВикторовичБойко, Виктор Алексеевич (по 2 июля 2010) Злочевский, Николай Владиславович .., кого то посадили ??? , у кого то что то конфискавали ??? .. Так при ком рыги балдели ???
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патамучта овощ тогда был настроен на подписание соглашение с ЕС об Ассоциации, кто то же должен был этим шапкокрадам программу писать
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а повесили б в 14-м шуфрича, и глядишь и портнов в Украину не вернулся бы
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Турчинову вместо галдеть самое время посетить церковную лавку и присмотреть там себе подходящее кадило, ладану позабористей и потихоньку вспоминать, как им кадить да прочие диаконские премудрости. Дальше ж надо чем-то заниматься да и о хлебе насущном позаботиться не лишнее. А ещё сходить к каким-нибудь стилистам, шоб они хоть как-то отрихтовали его зловещее мурло а-ля Доктор Зло. Турчинову гармонично было бы сослужить с РПЦ-шным Онуфрием, у того тоже грызло свирепое - вместе б замутили какую-нибудь инквизицию.
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Усруський,шо ти тут насдрочив?Моя твоя нє понімаєть.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Патріоти України не допустять реваншу всякої погані, що прагне позбавити нас нашої землі, нашої свободи", - Турчинов про заяву Шуфрича
 
 
 
 
 
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