 "Патріоти України не допустять реваншу всякої погані, що прагне позбавити нас нашої землі, нашої свободи", - Турчинов про заяву Шуфрича

Про це написав у Фейсбуці Олександр Турчинов, коментуючи подану в ГПУ Нестором Шуфричем заяву про вчинення державної зради Петром Порошенком і Олександром Турчиновим.
"Колишній "регіонал" Нестор Шуфрич подав заяву до ГПУ, ДБР та СБУ щодо відкриття кримінального провадження проти мене за наказ у 2014 році знищувати ворогів та боронити свою країну від російських загарбників.
Для таких шуфричів захист рідної країни - це злочин, але я впевнений, що для кожного українця це обов’язок - захищати свою державу від будь-якої погані, що прагне позбавити нас нашої землі, нашої свободи, нашої незалежності.
Якщо б ті події знову повторилися, я, не вагаючись, вчинив би так само", - написав Турчинов.
За його словами, подібні заяви зараз не рідкість. Оточення Януковича, проросійська "п’ята колона" підіймають голову, сподіваючись на реванш. Але я переконаний, патріоти України, де б вони не працювали - на державних чи недержавних посадах - ніколи не допустять цього реваншу ні в тилу, ні на полі бою! Нехай не сподіваються!"
чи то не зовсім лінія фронту?
ги
але ж - ні, все одно гівном стікають від злості
ги-и-и-и
я, навіть, знаю, якої країни
ну, хоч би, щоб відрізнятись від терориста ахметова
це саме ваш рівень
бо інакше тупого клоуна не захистиш
ги
Что это говорит о Зеленском?
Мало того, даже в Законе "О люстрации" ни словом о них не обмолвились? как буд-то и не было их никогда и не принимали они куеву тучу законов под януковичя?
Что ж прокурор ваш лютый - Луценко до сих пор ни одного рыга не посадил и не рвется это делать даже при новом президенте, да ещё и хрен его выгонишь с Генпрокуратуры?!