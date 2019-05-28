 Говорили про безпеку і мої обов'язки, - Аваков про розмову із Зеленським

Про це він сказав у коментарі журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Так, спілкувався", - сказав Аваков, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.
За його словами, з президентом вони спілкувалися "про справи". "Про безпосередні мої обов'язки, про безпеку говорили", - додав Аваков.
Водночас він додав, що надалі із Зеленським "звичайно, будемо контактувати".
Ты переживай о Пециной роже,а то размазали его как гивно..))
безопасности для авакова и сохранении кресла в "новой" ВР.. ну и новых рюкзачках)
авакян и иже с ним ещё будут на скамье подсудимых(
Национальная Украинская примета
Після фізичної роботи на свіжому повітрі хочеться тільки помитись, поїсти, випити пивка, подивитись ТВ, або якесь відіо у вагончику, поспілкуватись з рідними по тф, пообіцяти, що любиш і мрієш про зустріч
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Молодець Аваков. Реабілітований
Ще трохи і вал свідків злочинів Порошенка і його шобли не буде вистачати часу слідчим оформити.
Простые:
"ДАВИТЬ ЛЮБЫЕ ПРОТЕСТЫ!!! ЛЮБЫМИ МЕТОДАМИ!"
А Зеленський вже звернувсь до поліції, щоб не переслідували політичних мітінгарів, якщо вони не порушують громадського порядку.
Все пять лет то на Банковой, то под Радой протесты шли.
А ты тут безмозглый уже нагло врешь.
Когда это при Порошенко протестующих насильно "препровадживали на беседу" ?
А стоило Зеле в кресло усесться, так СРАЗУ начали вязать.
http://congres.com.ua/videos/item/733-hlybokyi-analiz-problemy-pravookhoronnykh-orhaniv-ukrainy-rustam-tashbaiev-05052019
хрущі над вишнями гудуть
мєнти дітей побивши йдуть
співають ідучи нацжони
і рюкзаки в руках несуть