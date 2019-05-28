 Говорили про безпеку і мої обов'язки, - Аваков про розмову із Зеленським

Про це він сказав у коментарі журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, спілкувався", - сказав Аваков, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.

За його словами, з президентом вони спілкувалися "про справи". "Про безпосередні мої обов'язки, про безпеку говорили", - додав Аваков.

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Водночас він додав, що надалі із Зеленським "звичайно, будемо контактувати".