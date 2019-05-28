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Все про:Аваков (1118) Зеленський (1453)

 Говорили про безпеку і мої обов'язки, - Аваков про розмову із Зеленським

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вже спілкувався з президентом Володимиром Зеленським.

Про це він сказав у коментарі журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, спілкувався", - сказав Аваков, відповідаючи на запитання представників ЗМІ.

За його словами, з президентом вони спілкувалися "про справи". "Про безпосередні мої обов'язки, про безпеку говорили", - додав Аваков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Коломойський зустрічався з Аваковим у день інавгурації Зеленського. ВIДЕО

Водночас він додав, що надалі із Зеленським "звичайно, будемо контактувати".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129296
 
   
 Топ коментарі
 
договорнячок об откатах... ой, "обязанностях" ,
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я о зеленской роже переживаю чтоб коломойский ее незасидел
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договорнячок об откатах... ой, "обязанностях" ,
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***
Ты переживай о Пециной роже,а то размазали его как гивно..))
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я о зеленской роже переживаю чтоб коломойский ее незасидел
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Петя уже не Президент и пусть переживает сам за себя!!! Не переводи стрелки!!!
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Аваков - человек ЮВТ и люто ненавидит Пороха. Сидит Аваков в кресле только потому, что БЮТ получила кресло МВД (через договорничок с НФ) на парлам.выборах в 14м. И ЮВТ посадила туда Авакова. Юля пролетела с выборами президента - теперь аваков ищет нового хозяина)
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ви наплутали - він від "народного" фронту - вони всі "кинули" Юлю у 14му
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Аваков -рояль в кустах НФ.Он всегда после 2014 играет против ЮВТ.Но он системный аналитик по образованию.Потому -олигарх,бюрократ и невероятно живуч.Соивые вопли и сопли отправил в люзеры. Расчётливый и потому опасный.У него несколько своих армий.И потому Зе вынужден считаться с ним.Беня не зря выделил равных себе по уму.ЮВТ и Аваков.А Пораженко - патологически алчный моральный урод.Общая задача на будущее снять неприкосновенность с депутатов и других .И посадить пораженко.Показательный суд. над предателем Украины.
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А что такое ?.. свинарчуки при ЗЕ уже не свинарчуки ? Теперь они бизнес партнеры и успешные управленцы ?
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ты с ликсеичем не путай) ваторошеновские стандарты идут в прошлое)
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шо.. вова честный и "никаких друзей и кумовьев на теплых местах", а беня - уже не олигарх? Говорили про безпеку і мої обов'язки, - Аваков про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 3892
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в каких теплых местах??? а беня это кто вообще ?
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Рюкзаков больше не рюкзаков ? Все грехи списали.
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....о безопасности говорили", - добавил Аваков.

безопасности для авакова и сохранении кресла в "новой" ВР.. ну и новых рюкзачках)
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ессественно...не сценарии (или стихи) же ты ему читал...
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Говорили о безопасности и моих обязанностях, - Аваков о беседе с Зеленским

авакян и иже с ним ещё будут на скамье подсудимых(
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"24%2,поясніть,Аваков вже кондом,чи ще гарний хлопець,як було на протязі 4 років,коли він стояв за Порошенко горой?
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мне он никогда не нравился. перестал играть в команде Порошенко ещё перед первым туром.
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не спорю. я слежу за событиями в очень рваном режиме.
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раніше, ще тоді коли Саакашвілі його на засіданні Нацради з реформ бе-бе-бешкою обізвав. Саме тоді, а це 19.12.2015. Звідси вони наче і разом, але не команда
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ты же любишь получать информацию из инета, ну вот--- Арсен Аваков: криминальное прошлое министра МВД https://skelet-info.org/arsen-avakov-kriminalnoe-proshloe-ministra-mvd/ все что написано, правда. но черни важно понимать, 90% богатых людей нарушили УК на 5 или 10, а других на олимпе нет.
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Так він вас влаштовував майже п"ять років,а тепер що сталось?
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у меня ничего не "сталося", это у быдла "сталося" ---умопомрачение! оно думает, что под каким то наперстком шарик, нужно просто внимательно следить за ручками. его там нет. лохам ничего не обломится, расслабьтесь. 5 лет, опрометчиво внушали, что вы тоже люди, теперь обратный процесс, займете свое место на помойке.
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Если порохоботы воют , значит все правильно делается
Национальная Украинская примета
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зе дрочерам везде порохоботы мерещатся
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походу имеем новую примету-порохоботы воют всегда )))
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А тем временем Свинарчуки и дальше спокойно живут и работают. А, зебилы, вы же говорили, что посадите их?
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Макартні! Звинувачення виносить генпрокурор! Не чув, хто в нас генпрокурор?
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ващета для начала "потерпевшая сторона" подает заявление в милицию
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Ну так адвокат потерпілого(народу) Портнов вже декілька заяв подав на Порошенка. До САП і НАБУ, здається.
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Это шедевр!!! Народ хоть знает кто у него адвокат? Или Беня уже стал народом?
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в отставку и побыстрей и не задерживаем место гражданин )))
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О безопасности .. ага, Говорили про безпеку і мої обов'язки, - Аваков про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 3683.... ловить свиней на мажоритарке за гречку Говорили про безпеку і мої обов'язки, - Аваков про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 3683
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Расслабьтесь , зеля - это временно . Я не фанат пети , но зеля - это что-то ...
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мародерство неизлечимо ??? ты не слишком плохо думаешь про Украину ?
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Стецькі мародерські обрали собі гроші Говорили про безпеку і мої обов'язки, - Аваков про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 9803
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Ти скажи - хто платив? Може Саакашвілі?
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Я з цим плакатом ходив на марші Саакашвілі в Дніпрі. До чого був там Коломойський. Скоріше вже Курченко.
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Курченко, значить Курченко. Так і запишемо. Після відродження України хтось із нас прийде, Ваню.
Говорили про безпеку і мої обов'язки, - Аваков про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 5127
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Тобто в тебе на примусових в автодорі за підривну для держави пропаганду буде час бігати з вогнепалом невідомо де і навіщо? Говорили про безпеку і мої обов'язки, - Аваков про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 738
Після фізичної роботи на свіжому повітрі хочеться тільки помитись, поїсти, випити пивка, подивитись ТВ, або якесь відіо у вагончику, поспілкуватись з рідними по тф, пообіцяти, що любиш і мрієш про зустріч Говорили про безпеку і мої обов'язки, - Аваков про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 2756
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Суліма, хто на фоткі вище під час війни?
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Тільки відразу хочу попередити(бо вже не чужий за стільки часу!)). Не можеш пити - краще не пий. Бо пререїхати за колючку і домотувати там - зовсім інші враження.
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Ні, пане Сулейманов. Вбивали Сашу при Вашому міністру, організовував це вбивство його заступник Євдокімов, також бівший мєнт із Луганська із групою "Сокола". Ви цього не знали?
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Доречі, лише зараз не вимагаю Авакову відставку і ув'язнення. Бо це не був єдиний епізод, який вартий розслідувань по відношенню до нього. Але щось платні тролі стеця тільки зараз возбудились проти Авакова, коли Аваков показав мародеру Порошенку козью рожу Говорили про безпеку і мої обов'язки, - Аваков про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 3499
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Молодець Аваков. Реабілітований
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Аваков читает лекции скомороху по поводу того, что скоморох может, кому он должен и чего лучше не делать. Это входит в функциональные обязанности Авакова, или он это делает по доброте душевной?
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а скоморох конспектировал или понадеялся на память? ))
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Аваков себе реабілітував. Він забезпечив більш-меньш чесні вибори, Мародер пішов від влади і країна отримала шанс. Тепер треба цей шанс не змарнувати. Том Аваков має залишитись.
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Кумедно ти перевзувся просто в стрибку. Сашко Білий, рюкзаки, малий Аваков з картами- все забулося? Добре хоч заплатили, дядьку?
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За Сашка Білого звертайся до Вакарчука, вн тобі росповість. Славко після його вбивства(ще рік не пройшов) виступав на мітінгу і поливав загиблого брудом і засуджував(!!!!!!)
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Авакова тоже надо в перспективе убирать, он плоть от плоти зажравшихся корумпированных ылит, а пока пусть работает.
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ты думаешь, что после "выбров" хоть кого то еще будет интересовать твое мнение? вас одноразовых на хайпе по быстрому используют 2 раза, и в мусорное ведро.
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Подивимось. Не так все просто. Таких людей, як ми - багато, от у чому проблема.
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Дедуля, твоим мнением после всех выборов часто интересовались?
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хорошо что понимаешь место в социуме. в отличии от черни, организовал жизнь так, что ни от кого не завишу, и ни в чем себе не отказываю. тех, кто все время ноет, ходит с протянутой рукой, я бы отправлял в концентрационные лагеря, там матрац, питание, работа, все как просят.
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Вот таких как ты, считающих правильным только свое собственное мнение, позволяющим себе хамить незнакомым людям, мечтающих о концентрационных лагерях, и надо было бы туда отправить.
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это не мнение, это очевидность, аксиома! нужно снять розовые очки. Ющенко заносили на руках, плакали от счастья, и также---бандитам тюрьмы, и новые лица. когда до вас уже дойдет, что лохов всегда кидали, кидают и будут кидать. в стране нет ресурсов, что бы вам было счастье. при росте ввп на 4% ситуация просто сохраняется, заморожена. улучшение от 7, а такого не будет в ближайшие 10 лет.
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Сам ти мародед, Сулейманов. Доведіть мені і всім, що президент мородер. Не доведете, то ви Брехун!
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У справі Оніщенко про хабар у 10млн. дол. від "хорошего парня Колі(Злочевського)" є мотив, є аудіозаписи, є рух грошей, є економічне обгрунтування, є свідки, є заявник. Тобто справа готова для розгляду в суді. І це лише маленький епізод, яких у злочинця Порошенка було на день по декілька. А скільки епізодів було за 5 років???!!!
Ще трохи і вал свідків злочинів Порошенка і його шобли не буде вистачати часу слідчим оформити.
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Какие могут быть обязанности Авакову от Зели?
Простые:
"ДАВИТЬ ЛЮБЫЕ ПРОТЕСТЫ!!! ЛЮБЫМИ МЕТОДАМИ!"
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Це ваш працедавець мародер Порошенко так робив. Сьогодні обіцяє віддати життя за Свободу Слова Шустера, а завтра робить все, щоб її в Україні не було.
А Зеленський вже звернувсь до поліції, щоб не переслідували політичних мітінгарів, якщо вони не порушують громадського порядку.
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Тебе вижу на мозг уже по полной НАДАВИЛИ!
Все пять лет то на Банковой, то под Радой протесты шли.
А ты тут безмозглый уже нагло врешь.
Когда это при Порошенко протестующих насильно "препровадживали на беседу" ?
А стоило Зеле в кресло усесться, так СРАЗУ начали вязать.
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Поперше там йде зараз службове розслідування. Подруге ця "парочка" у виборчу бігала по городу і клеїла агітки за Порошенко за бабло. Потретє не факт, що і поліція була теж проплачена, бо вже в той же день ця провокація набрала шалений відгук проплачених Порошенком тролєй. А на наступний - проплачена акція під МВД. Такий сінхрон не буває випадковим. Тобто вкравший десятки мільярдів доларів мародер Порошенко щедро засіває їми продажну мерзоту, типу вас - стецьків.
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Сулейманов (Брихуненко) де і у кого Порошенко вкрав мільярди? Чи Ви як ото базарна баба, украв, украв!
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пользуйся терминологией правильно= мародеры могут быть только в зоне боевых действий. если Шустер у тебя вызывает ассоциацию "свобода слова", то ты кретин. Савик, мелкий, жалкий, еврейский провокатор, привезен евреями в Украину, после Майдана 2004, для того, что бы сеять хаос в политике, вызывать у населения недоверие к любой власти. сегодня-- заключительная часть циркового представления. недовольное быдло ненавидит все вокруг, но объяснить природу явления, и само себе не может. кремлевский сценарий.
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За рюкзаки не говорили? А це твій синочок намутив і нічого. Так можна. А Свинарчуків уже посадили, чи то вигадка і немає за що? А чому Нацсуки не йдуть до офіса преЗедента і не вимагають розслідквання справи "на крові"? Що вже всі в долі? А чому така висока злочинність, а чому поліціє не реагує на заяви????
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ну все авакова походу звільнять і поставлять саакашвілі )))
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А Зеля с Рюкзаковым не говорил насчёт того, кто в следующий раз кому в рожу будет что-то лить- Рюкзаков Михе, или наоборот? Ждём 2-й акт марлезонского балета. Говорили про безпеку і мої обов'язки, - Аваков про розмову із Зеленським - Цензор.НЕТ 3023
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Вы обсуждали возвращение Саки. На мой взгляд и он и Авака идиоты.
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шаурма пахне коло хати,
хрущі над вишнями гудуть
мєнти дітей побивши йдуть
співають ідучи нацжони
і рюкзаки в руках несуть
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