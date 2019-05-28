 Рада відмовилася відкладати запуск ринку електроенергії

Відповідний законопроект не набрав достатньої кількості голосів, повідомляє Обозреватель.
Лише 158 депутатів проголосували за внесення до порядку денного для сесії законопроекту "Про внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" та "Прикінцеві і перехідні положення Закону України "Про ринок електроенергії" (рег. № 10318, автори А. Добродомов, Л.Підлісецький). Законопроект передбачав перенесення запуску нового ринку електроенергії з 1 липня на 1 жовтня.
За перенесення запуску енергореформи виступав Ігор Коломойський, який стверджував, що запуск ринку в термін призведе до зростання тарифів на електроенергію, і держава має регулювати ціни на електроенергію. На його думку, ВР має ухвалити законопроект про відстрочення запуску ринку електроенергії в першу чергу.
"Про перенесення цього закону на невизначений термін, поки не розберуться, - у нас монополізм чи ні. Треба поставити питання: чи є "Енергоатом" монополістом? Чи має держава регулювати його ціни і тарифи? Має. Все простіше простого", - заявив Коломойський в інтерв'ю виданню "Українська правда".
Зебилы только и орут, что попередники виноваты, а сами пилят, пилят нашу Родину!!!!
В первую очередь речь идет о внедрении Третьего энергопакета. Это правила работы рынка в Евросоюзе, которые устанавливают, что производством, транспортировкой и продажей электроэнергии должны заниматься разные компании.
Переход на европейские правила подразумевает создание полноценного рынка электроэнергии, где в условиях конкуренции потребители смогут выбрать себе поставщика, а государство не будет регулировать цены на электричество.
Были приняты и внедрены много подзаконных актов. Так что запуск 1 июля - в соответствии с принятым законом.
ДРУГИ мои... каюсь. Думал то Тимошенко просто нагнетает, а оказалось, что она очень даже по делу. Таки УрядГроси за 10 минут попринимал под занавес такое, что с первого числа нам за электрику платить раза в два больше!
Даже ЕвроСоюз прозрел и написал целую буллу на тему наглости Гройсмана и обворовывания посполитых.
Ну... с новыми тарифами вас... владельцы бойлеров, лампочек и кондиционеров!
АМКУ дозволив вертикально інтегрованій компанії з ознаками Мопоноліста наростити частку в розподілі електроенергії
А 6 обленерго російськ\групи VS Energy поставили 12,2 тис.МВт-год
https://biz.censor.net.ua/resonance/3129127/*********************************************************************** …
Он в своё время Пинчука так подзьобал, шо тот до сих пор в своей песочнице вошколупиться и к большим дядям не выходит.
😁