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Все про:енергетика (320) Електрика (235)

 Рада відмовилася відкладати запуск ринку електроенергії

Депутати відмовилися вносити до порядку денного сесії питання про відстрочку запуску нового ринку електроенергії.

Відповідний законопроект не набрав достатньої кількості голосів, повідомляє Обозреватель.

Лише 158 депутатів проголосували за внесення до порядку денного для сесії законопроекту "Про внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" та "Прикінцеві і перехідні положення Закону України "Про ринок електроенергії" (рег. № 10318, автори А. Добродомов, Л.Підлісецький). Законопроект передбачав перенесення запуску нового ринку електроенергії з 1 липня на 1 жовтня.

За перенесення запуску енергореформи виступав Ігор Коломойський, який стверджував, що запуск ринку в термін призведе до зростання тарифів на електроенергію, і держава має регулювати ціни на електроенергію. На його думку, ВР має ухвалити законопроект про відстрочення запуску ринку електроенергії в першу чергу.

"Про перенесення цього закону на невизначений термін, поки не розберуться, - у нас монополізм чи ні. Треба поставити питання: чи є "Енергоатом" монополістом? Чи має держава регулювати його ціни і тарифи? Має. Все простіше простого", - заявив Коломойський в інтерв'ю виданню "Українська правда".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129288
 
   
 Топ коментарі
 
Спешат насрать, где только можно.
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Не вышло в этот раз у Бени....ну не все ж скоту масленица.... Рада отказалась откладывать запуск рынка электроэнергии - Цензор.НЕТ 313
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Всмысле насрать? За базар надо отвечать!
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В прямом смысле. А ты шо такое, шоб тут по фене ботать?
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Так и соевый барыга не вернется, не исключено, что его даже посадят.
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Петруха в прошлом, а зебилизм в настоящем!

Зебилы только и орут, что попередники виноваты, а сами пилят, пилят нашу Родину!!!!
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Мне плевать на Зеленского, более того, я считаю, что петна ЦВК не должна была допускать его до выборов. Но тогда и соевый, и кацап-бойкоо вместе с вилкулом, и ***** ляко и остальные не должны были быть допущены до выборов. Но это могло быть только в правовом цивилизованном государстве.
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Рынок электрики был проголосован ещё два года назад,но соевые боялись его запускать так как их ничтожный рейтинг уже заползал за плинтус,а теперь все будут сваливать на новую власть
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В апреле 2017 года Верховная рада приняла закон "О рынке электрической энергии". Согласно документу, за два года Украина должна адаптировать свой рынок электроэнергии к европейским стандартам.
В первую очередь речь идет о внедрении Третьего энергопакета. Это правила работы рынка в Евросоюзе, которые устанавливают, что производством, транспортировкой и продажей электроэнергии должны заниматься разные компании.
Переход на европейские правила подразумевает создание полноценного рынка электроэнергии, где в условиях конкуренции потребители смогут выбрать себе поставщика, а государство не будет регулировать цены на электричество.

Были приняты и внедрены много подзаконных актов. Так что запуск 1 июля - в соответствии с принятым законом.
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Не кажется странным, что планировалось запустить рынок за 4 месяца до выборов в Раду Рада відмовилася відкладати запуск ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 5253 Наверное, чтобы совсем рейтинг растерять к выборам. Как вы только живёте с таким когнитивным диссонансом.
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Миха Чаплыга
ДРУГИ мои... каюсь. Думал то Тимошенко просто нагнетает, а оказалось, что она очень даже по делу. Таки УрядГроси за 10 минут попринимал под занавес такое, что с первого числа нам за электрику платить раза в два больше!
Даже ЕвроСоюз прозрел и написал целую буллу на тему наглости Гройсмана и обворовывания посполитых.
Ну... с новыми тарифами вас... владельцы бойлеров, лампочек и кондиционеров!
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Як Ахметов отримав Монополію Монополій на розподіл електроенергії в Україні
АМКУ дозволив вертикально інтегрованій компанії з ознаками Мопоноліста наростити частку в розподілі електроенергії
А 6 обленерго російськ\групи VS Energy поставили 12,2 тис.МВт-год
 https://biz.censor.net.ua/resonance/3129127/***********************************************************************Рада відмовилася відкладати запуск ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 9622 Рада відмовилася відкладати запуск ринку електроенергії - Цензор.НЕТ 6806
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ну что, зебилы, дождались понижения тарифов?
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Украине Forbes насчитал семь долларовых миллиардеров. Самым богатым из них являетсяРинат Ахметов с капиталом 6 миллиардов долларов. Далее следуют Константин Жеваго (1,5 миллиарда долларов), Юрий Косюк (1,4 миллиарда долларов), Виктор Пинчук (1,4 миллиарда долларов), Геннадий Боголюбов (1,2 миллиарда долларов), Игорь Коломойский(1,1 миллиарда долларов) и Вадим Новинский (1 миллиард долларов).
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При этом все семеро за время президентсва Порошенко.."полиняли" на деньги как минимум в двое....
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Как видите в 2019 году нет в списке миллиардеров Украины Порошенко, зато есть Новинский, Коломойский и его партнер Боголюбов
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Единственный выход для Украины - это национализация ДТЭК. Иначе Украина умрет, а феодалы поедут в свои виллы в Италиях и Испаниях. Необходимо открывать новую петицию к Зеленскому о национализации ДТЭК.
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Толку то. Через день будет новая петиция об отмене этой петицией.
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Люди должны понимать, что у нас нет капитализма, у нас феодализм. Без национализации стратегических отраслей нам всем капец. Феодалы выжмут из Украины все соки и убегут. После национазизации ДтЭК, государство может продавать акции ДТЭК небольшими миноритарными пакетами на фондовой бирже. Еще и заработает хорошо.
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Ну купит эти пакеты через подконтрольные фирмы одна компания того же владельца ДтЭКа. Деньги отобъет через новые тарифы. В правительстве те же феодалы, сразу скинут все акции по мин.цене и всё. Снова-здорова господин Ахметов.
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Не, если национализация будет - то Ахметов пойдёт лесом, а сядет там керувать человечек группы прыват.
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Ещё как выклюет.
Он в своё время Пинчука так подзьобал, шо тот до сих пор в своей песочнице вошколупиться и к большим дядям не выходит.
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А какие законные основания для этого есть..??
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чувство пролетарской справедливости. "Отнять все и поделить".
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Кричи лучше то что тебе привычнее..."взять все...и поделить"....
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Неудивительно, там уже половина разьехалась депутатов.
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Аггга, вооот пачему электрофорез атменили!
😁
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Ни европейский банк реконструкции и развития ни мвф, не рекомендовали форсировать внедрение энергорынка без предварительной подготовки и тестирования, энергоатом госконтора, конечно их прямой интерес заработать больше, но это интерес государственных компаний и он не идет ни в какое сравнение с интересом частных монополий. Кто в раде блокирует перенос тот и есть заинтересованная сторона. Порошенко, Бойко, Ахметову это выгодно как с политической так и с финансовой точки зрения, запустив эту "реформу", они гантированно будут получать сверхприбыли в обозримом десятилетии, а в поточном периоде - уничтожат рейтинг политических конкурентов пришедших к власти, как раз то что нужно к выборам.
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щойно намагався придбати квиток на МАУ з Дніпра до Київа і у той самий день назад у Дніпро. 8600 грошей стребувала МАУ. А от з Заопріжжя такий самий переліт, і навіть в той самий час і тією ж самою МАУ - 3600. Це тому що Запорізький аеропорт не належить жиду коломойському, і там немає можливості викручувати руки пасажирам? Чи є ще якась причина? ))
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