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Все про:Польща (1801) Росія (17256) літак (685) Семоняк (1)

 Польща направила в США запит про закупівлю понад 30 винищувачів п'ятого покоління F-35A, - Семоняк

Варшава направила Вашингтону запит про готовність купити 32 винищувачі п'ятого покоління F-35A для заміни радянських/російських літаків, що перебувають на озброєнні польських Повітряних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в Твіттері написав міністр національної оборони Польщі Томаш Семоняк.

"Винищувачі п’ятої генерації вже на горизонті. Сьогодні ми вислали нашим американським партнерам запит з пропозицією купівлі 32-х літаків F-35A разом з логістичним і навчальним пакетами. Зараз найкращий час, аби замінити пострадянську техніку найсучаснішими винищувачами",- написав Блащак.

На початку квітня польський міністр інформував, що закупівлю американським винищувачів може бути прискорено у зв’язку із заявою Вашингтону про можливість продажу винищувачів Польщі, Румунії, Греції, Іспанії та Сінгапуру.

Наприкінці квітня командувач Повітряними силами США Хізер Вілсон повідомила, що командування направить до Польщі групу, яка представить польським спеціалістам винищувач F-35 і його можливості.

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Cтаном на сьогодні на озброєнні Повітряних сил Польщі є, зокрема, 48 американських винищувачів F-16, а також 28 радянських/російських винищувачів МіГ-29 і 18 винищувачів-бомбардувальників Су-22. В останні роки у Польщі трапилася низка авіакатастроф за участю літаків МіГ-29, що призвело до загибелі пілотів. Після цього в Польщі активніше почали говорити про необхідність заміни застарілих радянських/російських літаків літаками із США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3129285
 
   
 Топ коментарі
 
Наглядный пример того, как параша своим идиотизмом помогает военно-промышленному комплексу США. Польша направила в США запрос о покупке более 30 истребителей пятого поколения F-35A, - Семоняк - Цензор.НЕТ 2568
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Круто поляки перевооружается Скрепный рывок от вёдер с гайками к последним супер самолётам. Красавы
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Не так. Сначала референдум через смартфоны, а то вдруг Мотря из Кацапетовки против!
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Наглядный пример того, как параша своим идиотизмом помогает военно-промышленному комплексу США. Польша направила в США запрос о покупке более 30 истребителей пятого поколения F-35A, - Семоняк - Цензор.НЕТ 2568
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Зеля предложит все делать бумажные самолетики и вообще у нас Россией совьет и любофЪ
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Не так. Сначала референдум через смартфоны, а то вдруг Мотря из Кацапетовки против!
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Україні потрібно викупити польські винищувачі Міг-29 і розробити власний ******** двигун для Міг-29 щоб модернізовувати старі радянські літаки для себе і для закордонних замовників. Успішний досвід Мотор-Січ по розробці та виробництву двигуна для російського винищувача Як-130 та китайського JL-10, показують що ми спроможні самі розробляти ******* двигуни для бойової техніки, питання тільки в державному фінансуванні проекту. Цим питанням створення вітчизняних авіадвигунів для бойової авіації, яка стоїть на озброєнні ЗСУ - Су-25, Су-27, Міг-29, потрібно було зайнятись ще в 2014 році, але при владі була мафія, а їй було не до оборони України!
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є ГРОШІ, ЧЛЕН НАТО , МОЖНА КУПУВАТИ І ЛІТАКИ 5 ПОКОЛІННЯ. а ОТ ГРОШЕЙ СПРОБУВАЛИ Б, ЯК уКРАЇНА...
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и добавляй почти без денег, но благодаря Пороху ВСУ стало самой боеспособной армией Европы
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За 5 лет отвоевали у шахтеров 20 квадратных километров степи ценой сотен и сотен жизней. Армия сильна Свинарчуками и бравым Главкомом-барыгой, нечего сказать...
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спочатку Польша ввійшла в НАТО, потім з`явились гроші.
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Круто поляки перевооружается Скрепный рывок от вёдер с гайками к последним супер самолётам. Красавы
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Мацкальские 4+ литаки совсем не вёдра. Вот то, шо их собирают утром с будуна кривыми руками, то это да. А литаки за свои гроши вполне себе.
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Ну-да, ну-да 23 миг против ф 15-16. Таким макаром в Корее и Вьетнаме тоже было весело, при чем с обеих сторон. Только вот мацкали с горем пополам свои боевые литаки клепают сами, а мы, поляки и израильтяне нет, но последние для себя делают авионика. Так шо не нам их сравнивать.
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Ну скажем когда срочно перекинули МиГ-23 МЛ и МиГ-23 МЛД, ситуация кардинально поменялась. Да и в долине Бекаа месилово было мама не горюй (самые массовые бои реактивных истребителей). До 300 бортов с обеих строн одновременно в воздухе.
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Не знаю, как там ситуация поменялась, но израильтяне потерь в воздухе не понесли....никакая модификация МИГ-23 не сможет толково противостоять ни F-15,ни F-16....для борьбы с F-16 был сконструирован МИГ-29...
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Они одновременно разарабатывались. Никакого "для борьбы с F-16 " не было, были ТТХ, составленные с учетом перспектив развития вооружений "вероятного противника".
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МИГ-29 создавался, в первую очередь, как альтернатива F-16...
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Если не ошибаюсь, то догоняли именно в совке ТТХ америкосов, когда получили данные разведки...
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всегда отвечаю на это - а зачем нам изобретать и "делать видеомагнитофон",когда давно и качественно делаются любые цифровые носители? Купил- и ок..
а кацапы клепают - хм..делать ПАК ФА советской конструкции и разработки,да в течении 30 лет (!) ,да так толком и не сделать (!) - это да !! сравнивать и правда не с чем..
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Ну, а з нашим щастям треба просити поляків віддати нам ті совкові літаки, які у них на озброєнні зараз.
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Ну міг-29 - ще куди не йшло, а Су-22 навіть у нас уже давно лише в музеях - це літак 1966 року...
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Су-22 - экспортный вариант Су-17М3. Польша получала Су-22М4 (внешнее отличие воздухозаборник перед килем). Мой отец перед переучиванием на Су-24 на них летал. Для своего времени очень неплохая машина. Сейчас конечно - мотлох. Мой кресный - Усов Валерий посадил такой самолет без одной стойки шасси.
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Так ото, Су-20, Су-22 - все це версії старого Су-17... Дивно, що в Польщі вони, а не Су-24...
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З нашим щастям - віддадуть... за чималенькі кошти.
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Там уже ресурсу по МиГ-29 (что по планеру, что по двигателям) полный пипец. Только на брухт.
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"Япония получит 105 самолетов F-35. Это будет крупнейшая покупка среди наших стран-союзников. Такими великолепными самолетами будет, в частности оснащен и этот гигантский корабль, что позволит ему эффективно реагировать на конфликты в различных регионах", - заявил Дональд Трамп.
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Военный бюджет Японии, Южной Кореи и Израиля на 80% оплачивает Америка Так слигунца.
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І нам допоможуть небо охороняти від руснявої гопоти
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Польша пожалуй единственная из Восточно Европейских стран которая уделяет достойное внимание укреплению обороноспособности а не надеется как другие на коллективную безопасность . да и деньжата у поляков имеются . в общем по хорошему завидую Польша направила в США запрос о покупке более 30 истребителей пятого поколения F-35A, - Семоняк - Цензор.НЕТ 4832
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Историческая и генетическая память. Там ещё в той памяти присутствует Речь Посполита, это шоб не думать шо они белые и пушистые.
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Вроде уже шестой год валовый у поляков самый сильный в ЕС. Танцует от 6-10%! У немцев не более 7%. Такие вот пшеки. Сын с семьёй ехал в отпуск через Польшу, потом Словакия, Венгрии чуть захватили и в Австрию. Автобаны лучше чем у австрияков! Хоть Боинги сажай да взлетай. Ведь себе и сами делают. А как иначе? Хотя как иначе мы отлично знаем---но по себе! Тварь в клетчатом клифте уже не намекает толпе по поводу Щвейцарии Вост Европы! Чую на Дубаи перейдёт скоро. Ох аплодисменты переходящие в овации пойдут---а если рядом королеву красоты рядом ставить что будет башкой в такт кивать---та Аншлаг!!!
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Вот чего достигает страна где у власти патриоты а не рошеноахметовская сепарня
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Ща беня научит всех родину любить и разместит у нас базу ВВС ЦАХАЛа🤣🤣🤣
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Рошеноахметовская сепарня не существовала в то время, когда поляки сказали - гудбай социализм. А мы в Украине хотели работать как в совке, а жить как в Германии.
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народ Украины не решал ничего, по крайней мере до 14-го, да и в 14-м похоже просто "развели как котят"
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Похоже европейцы, включая французов, сдались, и в ближайшей перспективе истребители будут выпускать только Штаты и паРашка (ну и Китай там что-то рыпается).
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https://topwar.ru/144889-tempest-perspektivnyy-britanskiy-istrebitel-shestogo-pokoleniya.html
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Ну так я про ближайшую перспективу, а не про 2030-40-е годы.
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если про ближайшую то остаются только амеры и китаезы . поштучная сборка Су-57 на серийное производтво ни как не тянет . а к тому времени как москали его дососут уже и европейцы подтянутся . и еще обрати внимание британцы сразу на 6-ое поколение замахнулись а у москалей леталка даже не очень 5-ое
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Что значит замахнулись? Ни денег пока не выделили, ни эскизного проекта нет, даже требования не совсем понятны. Китайцы так и не освоили движок - до сих пор закупают у кацапов. А у кацапов да есть проблемы, но даже поштучно Су-57 уже 10 штук летает - это уже по сути мелкая серия.
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есть не просто эскизный проект есть образец . дело в том что в основу взят проработанный но заброшенный проект BAE Systems Replica . видимо ее и показывают журналюгам . денег не было на конец 2018 года . как дело обстоит сейчас не скажу . может уже и выделили

10 штук 57-ых может по сути и мелкая серия но по факту это нулевая серия . в войска они не пошли . летают испытатели

кстати совсем забыли про япошек . у них там давеча тоже что то свое взлетело
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Эх, уходят красивые самолеты - начиная с F-22 все какие-то "утюги" однотипные - что амерские, что кацапские, что китайские, и этот "темпест" - туда же...
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да эти еще ничего . вот F-117 это да . творчество камнетеса
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совсем не факт..французы упорно создают свой.,вроде на 5 замахнулись, и англичане решили пробовать свой собственный дальше выпускать вместо еврофайтера, будем наблюдать.. Польща направила в США запит про закупівлю понад 30 винищувачів п'ятого покоління F-35A, - Семоняк - Цензор.НЕТ 5152
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походу, эти советские/российские самолёты с нашей ремонтной базой нам достанутся.
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да, круто, конечно...но нам до этих пташек еще далеко и дело не столько в стоимости, как в необходимой под этих птичек базе.
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А нам, на 400млн.дол. помощи хотя бы 4 штуки и поверьте это что то!?
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не інакше як чергову русофобію затівають!
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В Польщі закуповують Ф-35. В україні, де з укрзалізниці виперли Бальцеровича, в поїздах нормально не працюють ані кондиціонери, ані провітрювальні системи. Гиперпул повний.
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вы тоже этот кайф поробовали ?)))) мне поезд ассоциируется сразу с утонувшей подлодкой, дышать всегда нечем
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Вони бабло на цьому економлять (крадуть), а всі сидять і І всі бояться щось сказати. А це входить в ціну білета. Дідок їхав поруч і казав що з серцем недобре та душно, але не скаже нічого бо мов люди в вагоні заклюють (Інтерсіті!). А потів в молодих інфаркти в 55 років.
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пока украинская власть не пошлет гейропейских подельников куйла, немцев и французов накуй,как это сделала Польща ,в Украине ни мира, ни прогресса, ни улучшения жизни народа не приходится в обозримом будущем ждать
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А мы..., а нам..., а у нас...,
Олигархи всё бабло скомуниздили
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Сидела бы тихо козляндия, поляки еще 50 лет летали бы на МиГ-29.
Спасибо "дальновидному" путину за 32 польских истребителя 5 поколения.
Всё обслуживание только натовское - отак муйня, малята-недоумки, привет Микояну !
F-35A давно пора расположиься поближе к нашим границам -
будем набираться опыта.
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Германия и Италия отказались от F-35. Великобритания тоже собирается отказаться назвав F-35 "бесперcпективными". И тут выскакивает Польша, всегда на все готовая. У этого самолета слишком много проблем, которые могут сделать этот проект самым крупным провалом в даже истории США, где фиаско с летающими вундервафлями случаются каждые 10 лет.
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США - це суцільні провали, особливо у військовій сфері
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Воно ж пукнуло і здриснуло, не думаючи! Вмісто голови жопа, мвбуть кацап.
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Для начала нужно хотя бы что-то сделать что бы он перестал падать без причины.
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Надо срочно рассказать полякам. что F-35 летать не умеет - кацапы знают!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПольща направила в США запит про закупівлю понад 30 винищувачів п'ятого покоління F-35A, - Семоняк
 
 
 
 
 
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